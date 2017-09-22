Hangi Asus ZenFone 4 modelleri ülkemize gelecek ve fiyatları ne olacak?

Asus’un bu yıla damga vurmayı hedefleyen ZenFone 4 akıllı telefon serisi önce Tayvan’da sonra İtalya’da yapılan etkinliklerle tanıtıldı. Asus Zenfone 4 ve ZenFone Live olarak iki seri tanıtan firmanın ülkemize hangi modelleri getireceği de belli oldu.

Yeni serilerde amiral gemi seviyesinde, orta seviyede ve giriş seviyesinde toplam 8 yeni model mevcut. Seride kamera özellikleri ön plana çıkıyor. Zaten yeni serinin mottosu da We Love Photo olmuş. Dilerseniz ilk olarak ülkemize giriş yapacak modelleri ve fiyatlarını anlatalım. Sonrasında ne yazık ki fiyatlandırma nedeniyle getirilmeme kararı alınan modellere geçelim.

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Asus ZenFone 4

Yeni seride orijinal model Asus ZenFone 4 olacak. 5.5 inçlik Full HD LCD IPS ekran barındıran modele 4+4 formatında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 630 yonga seti eşlik ediyor. Yine 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite tercih edilen modelde 3300mAh kapasiteli bir batarya var. Yonga setinin de katkısıyla cihazın uzun kullanım sürelerine ulaşacağını beklemek yanlış olmayacaktır.

Asus ZenFone 4 modelinde ana sensör olarak 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 sensör kullanmış. İkinci kamera 8MP çözünürlüğünde OmniVision 8856 sensörden oluşuyor. Ana sensörle enerji tasarrufu odaklı 4K time lapse imkanı, 32 saniyelik yavaş çekim modu, 120 fps’ye kadar Full HD yavaş çekim, 4 görseli birleştirerek 48MP çözünürlüğünde fotoğraf oluşturma gibi yetenekler mevcut.

İkinci sensör ise 120 derecelik açısıyla devreye giriyor ve çok daha geniş kareler yakalamanızı sağlıyor. Ön kamera da yine geniş açılı bir OmniVision sensör barındırıyor. Asus ZenFone 4 için 2699TL fiyat etiketi belirlenmiş ve Kasım ayında piyasaya çıkacak.

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Asus ZenFone 4 Max

Bir süredir piyasada olan bu model 5000mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çekiyor. Bu sayede uzun kullanım sürelerine erişebiliyor. 5.5 inçlik HD IPS ekrana sahip olan akıllı telefonda Snapdragon 430 yonga seti kullanılmış.

3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Firmanın kendi yazılımları ile daha fazla ışık alan sensörler etkileyici sonuçlara imza atıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Model için belirlenen fiyat 1399TL ve Ekim ayında piyasada.

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Bu modelin bir de alt versiyonu var. 5.2 inçlik HD ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+5MP çözünürlüğünde çift arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 4100mAH kapasiteli batarya gibi özellikler sunan model 1199TL fiyat etiketine sahip ve Kasım ayında piyasada.

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Asus ZenFone Live

Firmanın giriş seviyesinde yer alan Live serisinde iki model mevcut. ZenFone Live 5.5 adındaki model 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip. Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alan modele 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğünde kamera faz algılamalı otomatik odaklama ve yazılım tabanlı görüntü sabitleme özelliğiyle desteklenmiş. Ön kamera da 13MP çözünürlüğünde ve LED flaş ile destekleniyor. 3000mAh kapasiteli bataryaya sahip olan model için 1099TL söz konusu. Satışlar Ekim ayında başlıyor.

Bu modelde bir de 5 inçlik versiyon mevcut. 5 inçlik HD ekran, Snapdragon 410 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2650mAh kapasiteli batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özellikler 899TL seviyesinden alıcı buluyor.

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Asus ZenFone 4 Pro

Ülkemize gelmeyecek modellere geçecek olursak eğer Asus ZenFone 4 Pro amiral gemisi seviyesinde. 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran barındıran model Gorilla Glass teknolojisi ile korunuyor. 6GB RAM ile birlikte 64GB/128GB depolama seçeneklerinin sunulduğu modelde 3600mAh kapasiteli batarya hızlı şarj olabiliyor.

Asus ZenFone 4 Pro amiral gemisini rakiplerinden farklılaştıracak olan en önemli unsur kamera. Modelin arka kamerasında Sony imzasını taşıyan çift kamera mevcut. Sony IMX362 ana sensör 12MP çözünürlüğünde ve 1.4 mikron büyüklüğünde piksellere sahip. Daha iyi ışık alan sensör 4 eksenli optik görüntü dengeleme özelliği sunuyor.

İkinci kamera ise 16MP çözünürlüğünde Sony IMX351 sensörünü temel alıyor. 1 mikron büyüklüğündeki pikseller çok daha iyi düşük ışık performansı verebiliyor ancak Asus bu sensörü sadece 2x optik yakınlaştırma ve bulanıklık efektleri için kullanıyor.

İki sensör bir araya geldiğinde sektörün en başarılı kameralarından birisi ortaya çıkıyor. En iyi bulanıklık efekti, toplamda 10x yakınlaştırma bunlar arasında. Asus TriTech+ teknolojisi ile kombinasyon hem lazer tabanlı hem faz algılama tabanlı hem de hareket takibi tabanlı 3 farklı otomatik odaklama ile desteklenmiş.

Ana sensör istenirse tek olarak da kullanılabiliyor ve enerji tasarrufu odaklı 4K time lapse imkanı, 32 saniyelik yavaş çekim modu, 120 fps’ye kadar Full HD yavaş çekim, 4 görseli birleştirerek 48MP çözünürlüğünde fotoğraf oluşturma gibi yetenekler sunuyor.

Yakın mesafelerde Gbit bağlantı hızı sunan WiFi AD teknolojisini barındıran ilk Android telefon olma özelliğine sahip Asus ZenFone 4 Pro modeli ülkemizde 4000TL sınırını aşacağı için şimdilik giriş yapmayacak.

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En iyi özçekimler

Özçekim konusunda sektörün en iyisi olma iddiasına sahip ancak ülkemize gelemeyecek diğer iki model Asus ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Selfie Pro olarak sıralanıyor.

ZenFone 4 Selfie modelinde iki adet OmniVision ön sensör yer alıyor. 20MP çözünürlüğündeki sensör 69 derecelik açılarla, 8MP çözünürlüğündeki sensör ise 120 derecelik açılarla çekim yapıyor. Arka kamera ise 16MP çözünürlüğünde bir OmniVision sensör barındırıyor.

Modelde 5.5 inçlik HD LCD ekran, Snapdragon 430 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde ayrıntılar mevcut. Model metal kasa tasarımını korumuş.

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ZenFone 4 Selfie Pro çok daha iyi bir özçekim telefonu. Modelde 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 ana sensör 4K video kaydı ve 24MP çözünürlüğünde özçekim fotoğrafları gibi yeteneklere sahip. 5MP çözünürlüğündeki OmniVision yardımcı sensör ise 120 derecelik bir açı ekliyor.

Modelin arka kamerası ise Sony IMX351 yani ZenFone 4 Pro’nun yardımcı sensörü. Bu sensör 1 mikron büyüklüğünde pikselleri ile çok iyi düşük ışık performansı veriyor. 8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alan modelde 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya mevcut.