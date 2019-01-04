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Xiaomi’nin katlanabilir telefonu sızdırıldı iddiası

Katlanabilir ekranlı telefonların yaygın kitlelere ulaşması için yoğun çalışmalar yapan Çinli üreticiler ilk prototiplerini hazırladı bile. Xiaomi’nin sızdırılan videosu bunu doğrular nitelikte.
4 ay
4,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl FlexPai ve Samsung Galaxy F ile başlayan katlanabilir akıllı telefon trendinin bu yıl hız kazanması bekleniyor. Oppo, Huawei, LG, Xiaomi gibi pek çok marka ilk katlanabilir modellerini piyasaya sürecek. Bugün ortaya çıkan bir sızıntı ise dikkat çekici.

Xiaomi katlanabilir telefon özellikleri

Evan Blass tarafından paylaşılan bir video gerçekliği tam olarak bilinmese de Xiaomi’ye ait bir katlanabilir telefon prototipinin kullanım şeklini ortaya koyuyor. Konsept telefon şimdiye kadar gördüklerimizden farklı.

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Ortadan ikiye katlanan telefonların aksine Xiaomi’nin prototipi iki kenardan arkaya doğru katlanan bir yapıda. Kenarları arkaya katladığınız zaman kavisli bir akıllı telefon görünümü ortaya çıkıyor. Tasarımın oldukça şık ve ara yüzün de akıcı olduğu gözlerden kaçmıyor.

Xiaomi’nin bu cihazı piyasaya sürüp sürmeyeceğini bilmiyoruz. Muhtemelen firmanın üzerinde çalıştığı prototiplerden birisidir. Elbette pek çok üretici hali hazırda prototip geliştirme aşamasına geçmiş durumda. Bu bakımdan bu tür sızıntılar çok da gerçek dışı sayılmayabilir.

Diğer taraftan katlanabilir akıllı telefon konseptinin her geçen gün daha iyi hale geldiğine şahit olacak gibiyiz. Görülen o ki Çinli üreticiler daha şık tasarımlar için büyük bir gayret sarf ediyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-foldable-tablet-leak_id112404 Yorum Yaz
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Shatteredthings 4 ay
Markalar kendilerine katlanabilir telefonu yapmayı farz bildiler herhalde nedir bu saçma yarış böyle. Sanki herhangi biri çıkarsa diğer markanın kullanıcıları benim markam bunu yapamıyor hemen bırakıyorum falan mı diyecek. Boşa zaman, ar-ge ve paradan başka bir şey değil.
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emre1393 4 ay
Bu sadece ekran prototipi, kasası falan yok.
şu filmlerde gördüğümüz cihazlar gerçek olabilir 5-10 yıl sonra.
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kymelria 4 ay
Ekran üzerine düşme ihtimalini artırmışlar🤣
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WB 4 ay
Her katlanir telefonda oldugu gibi sacma bir tasarim, bunlara harcadiklari arge ile daha ince ve hafif, pil omru daha uzun cihazlara calissalar biraz da..
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nebulabado 4 ay
Bu konsept Samsung'un konseptinden daha kullanışlı bence.
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mhrUca 4 ay
Copmi
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pro-üye 4 ay
soru 1- ekranı kapatında arka kameraya ne oluyor?
soru2-telefon ses açma kapama tuşu nerde ?
soru3- ön kamera nerde?
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dr20mouse 4 ay
Eyvallah yapıyorlar da ekranı nereden temin ediyorlar ki?
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m.can123 4 ay
Arka taraf ucgen cadir gibi oluyir heralde :D Yada tugla kalinliginda,
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