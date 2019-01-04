Xiaomi’nin katlanabilir telefonu sızdırıldı iddiası

Geçen yıl FlexPai ve Samsung Galaxy F ile başlayan katlanabilir akıllı telefon trendinin bu yıl hız kazanması bekleniyor. Oppo, Huawei, LG, Xiaomi gibi pek çok marka ilk katlanabilir modellerini piyasaya sürecek. Bugün ortaya çıkan bir sızıntı ise dikkat çekici.

Xiaomi katlanabilir telefon özellikleri

Evan Blass tarafından paylaşılan bir video gerçekliği tam olarak bilinmese de Xiaomi’ye ait bir katlanabilir telefon prototipinin kullanım şeklini ortaya koyuyor. Konsept telefon şimdiye kadar gördüklerimizden farklı.

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Ortadan ikiye katlanan telefonların aksine Xiaomi’nin prototipi iki kenardan arkaya doğru katlanan bir yapıda. Kenarları arkaya katladığınız zaman kavisli bir akıllı telefon görünümü ortaya çıkıyor. Tasarımın oldukça şık ve ara yüzün de akıcı olduğu gözlerden kaçmıyor.

Xiaomi’nin bu cihazı piyasaya sürüp sürmeyeceğini bilmiyoruz. Muhtemelen firmanın üzerinde çalıştığı prototiplerden birisidir. Elbette pek çok üretici hali hazırda prototip geliştirme aşamasına geçmiş durumda. Bu bakımdan bu tür sızıntılar çok da gerçek dışı sayılmayabilir.

Diğer taraftan katlanabilir akıllı telefon konseptinin her geçen gün daha iyi hale geldiğine şahit olacak gibiyiz. Görülen o ki Çinli üreticiler daha şık tasarımlar için büyük bir gayret sarf ediyor.