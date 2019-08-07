Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor

Tüketicilerin akıllı telefon satın alırken kamera, batarya, ekran gibi pek çok özelliğe önem verdiğini biliyoruz ancak modem kalitesi biraz geri planda kalıyor. İnternete bağlantı ve veri aktarım hızlarında öne çıkan mobil modemler konusunda bir araştırma yapıldı.

İlginç ortalama

OpenSignal platformu 40 ülkede 23 milyon akıllı telefondan toplanan 117 milyar parametreye göre büyük markaların cihazlarının internete bağlanma ortalamalarını hesapladı. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Rapora göre 40 ülkenin 14’ünde Samsung akıllı telefonları internete en hızlı şekilde bağlanıyor. 7 ülkede iPhone öne çıkarken 19 ülkede ise markalar birbirlerine çok yakın bir internet hızına sahip.

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Samsung hem kendi hem de Qualcomm modemlerini kullanıyor. Huawei yine hem kendi hem düşük oranda Qualcomm modemlerini kullanırken Apple ise Intel ve Qualcomm modemlerine yer veriyor. Rapora baktığımızda Samsung’un daha üst seviye modemler kullandığı görülürken Apple ve Huawei arkasında yer alıyor.

Raporda ülkelerin internet hızlarına da yer verilmiş. İlginç bir şekilde Norveç 58Mbps hızlara çıkarak liderliği göğüslemiş. Avrupa ülkelerinin genelde yüksek hızlarda olduğu görülüyor. Listede Güney Kore’ye yer verilmediğini belirtelim. Normalde bu ülke hep en üst sıralarda yer alıyor.

İngiltere, ABD ve Türkiye ortalama olarak aynı çizgilerde yer alıyor. Ülkemizde ilginç bir şekilde Huawei cihazların bir tık daha hızlı internete bağlandığını görüyoruz. Hemen arkasında Samsung ve Apple cihazları yer alıyor.