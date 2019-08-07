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Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor

40 ülkede yapılan araştırmada Samsung akıllı telefonların daha hızlı internete girdiği tespit edilmiş. Ülkemizde ise Huawei telefonlar rakiplerine göre bir tık daha hızlı internete bağlanıyor.
14 sa.
4,8b
9
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketicilerin akıllı telefon satın alırken kamera, batarya, ekran gibi pek çok özelliğe önem verdiğini biliyoruz ancak modem kalitesi biraz geri planda kalıyor. İnternete bağlantı ve veri aktarım hızlarında öne çıkan mobil modemler konusunda bir araştırma yapıldı.

İlginç ortalama

OpenSignal platformu 40 ülkede 23 milyon akıllı telefondan toplanan 117 milyar parametreye göre büyük markaların cihazlarının internete bağlanma ortalamalarını hesapladı. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Rapora göre 40 ülkenin 14’ünde Samsung akıllı telefonları internete en hızlı şekilde bağlanıyor. 7 ülkede iPhone öne çıkarken 19 ülkede ise markalar birbirlerine çok yakın bir internet hızına sahip.

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Samsung hem kendi hem de Qualcomm modemlerini kullanıyor. Huawei yine hem kendi hem düşük oranda Qualcomm modemlerini kullanırken Apple ise Intel ve Qualcomm modemlerine yer veriyor. Rapora baktığımızda Samsung’un daha üst seviye modemler kullandığı görülürken Apple ve Huawei arkasında yer alıyor.

Raporda ülkelerin internet hızlarına da yer verilmiş. İlginç bir şekilde Norveç 58Mbps hızlara çıkarak liderliği göğüslemiş. Avrupa ülkelerinin genelde yüksek hızlarda olduğu görülüyor. Listede Güney Kore’ye yer verilmediğini belirtelim. Normalde bu ülke hep en üst sıralarda yer alıyor.

İngiltere, ABD ve Türkiye ortalama olarak aynı çizgilerde yer alıyor. Ülkemizde ilginç bir şekilde Huawei cihazların bir tık daha hızlı internete bağlandığını görüyoruz. Hemen arkasında Samsung ve Apple cihazları yer alıyor.

 


https://www.phonearena.com/news/samsung-apple-huawei-global-download-speeds-opensignal-report_id117978 Yorum Yaz
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koyunsayar 14 sa. en beğenilen
Birinci samsung.
İkinci ipon.
Üçüncü hawehawe.
Sadece başlığı okuyan şampiyon hawehawe sanır.
Dördüncü Ekrem yine iş başında.
Yanıtla +22
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Jon_Kar 13 sa.
Kesinlikle huaweiden reklam almiyoruz
Yanıtla +14
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DH Misafiri 12 sa.
İnternet hızında neden grafiğin/listenin en sonunda Türkiye var diye sormak yerine, "en hızlı internet" erişimi huweide demek haberciliğin geldiği noktayı gösteriyor. 40 ülkede 23 milyon cihazdan toplanan verilere göre İnternet erişim hızında 39. sıradayız!
İnternet hızında neden grafiğin/listenin en sonunda Türkiye var diye sormak yerine, "en hızlı internet" erişimi huweide demek haberciliğin geldiği noktayı göste...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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intel7mix 7 sa.
En kötü cihaz bile hızlı bağlanıyor zaten rahat 20 mbps hızla bağlanıyor en kötüsü bile o yüzden kafaya takmamak gerek.
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wolferto 8 sa.
Huawei size naptı böyle düşman kesildiniz apple yada samsumg reklamı yapılsa ses seda yok xiaomi huawei söz konusu oldumu düşman kesiliyorsunuz
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DH Misafiri 10 sa.
Merhabalar bidiğniz üzere huawei tüm telefonlara fark atıp özelliğiyle telefonlara kafa tutan şirket kardeşlerim bilmediğiniz birşey demeyin samsun 1 iphone 2 peki huawein bataryası İPhone den iyi özelliği samsungdan iyi huawei çıkartır iphone samsung kopyalar
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ssbrutality 12 sa.
saçmalığa bak
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DH Misafiri 12 sa.
İnternet hızında neden grafiğin/listenin en sonunda Türkiye var diye sormak yerine, "en hızlı internet" erişimi huweide demek haberciliğin geldiği noktayı gösteriyor. 40 ülkede 23 milyon cihazdan toplanan verilere göre İnternet erişim hızında 39. sıradayız!
1 Yanıt Yanıtla +4
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Spider_hip 6 sa. DH Misafiri
Mobilde yine kotayı saymazsak 39.luk ile iyiyiz, normal internette 180-190. lıklar ile zimbamwee lerle yarışıyoruz :D Adamlar belki tablet görse bomba sanır ama internetleri bizden iyi.
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travmasurgeon 13 sa.
Adamlar Çin’e bilgileri daha hızlı taşımak için internete hızlı giriyor diyolla
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faniseyler 13 sa.
İnternet hızlansın yeter telefonu değiştirmeye gerek yok.
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Jon_Kar 13 sa.
Kesinlikle huaweiden reklam almiyoruz
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koyunsayar 14 sa. en beğenilen
Birinci samsung.
İkinci ipon.
Üçüncü hawehawe.
Sadece başlığı okuyan şampiyon hawehawe sanır.
Dördüncü Ekrem yine iş başında.
Yanıtla +22
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interwap 14 sa.
O değilde hız konusunda listenin sondan ikincisiyiz.
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CWaRRioR 12 sa. interwap
Usta bize ordan 4 buçuk g
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