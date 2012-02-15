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Gigabyte'dan 4.3-inç ekranlı ve çift sim kart girişli akıllı telefon: GSmart G1355

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,7b
1
11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tüketicilere sunduğu başarılı bilgisayar bileşenleriyle yakından tanıdığımız Gigabyte, akıllı telefon alanında da hamlelerini sürdürüyor. Firma, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli çözümü GSmart G1355'i duyurarak ürün portföyünü genişletti.
11.5 mm kalınlığında ve yaklaşık 170 gram ağırlığında tasarlanan GSmart G1355'te Qualcomm MSM7227T, Adreno 200 grafik birimi ve 512 MB RAM yeterli görülmüş. Mobil işlemci 800 MHz saat hızında çalışıyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefonda 1 GB ROM ile 32 GB'a kadar microSD kart desteği bulunuyor.
Çift sim kart girişine ve 4.3-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun arka yüzünde anı yakalamak için 5 megapiksellik kamera konumlandırılmış. Kameraya loş ortamlarda çekim için LED flaş ve otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor.
Gigabyte GSmart G1355'in şubat ayı sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenirken akıllı telefonun hangi ülkelerde ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağına dair bilgi verilmemiş. 

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teksalih 7 yıl en beğenilen
Gecen bim telefon cikartacak haberi gordum
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createemir 7 yıl
Bu donanımla ne yapıcak acaba ? Adreno 200 ve 480 x 800 piksel ekran çözünürlüğü. Bravo.
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sertacarslan 7 yıl
compasserror
Gigabyte 2005 den beri Akilli telefon uretiyor bugune kadar 33 farkli model cikartti.

Ben de tam bunu yazacaktim, ama benden iki saat once siz yazmissiniz :)
2008'de piyasadaki birkac vga ekran akilli telefondan biri gigabyte idi mesela...
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compasserror 7 yıl
Gigabyte 2005 den beri Akilli telefon uretiyor bugune kadar 33 farkli model cikartti.
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E_Aydin35 7 yıl
musti545
BİR sen eksiktin GİGABYTE

+1
Firmalar özenti olmuş artık.:)Aslında bakarsan mantıklı Gigabyte sonuçta ismin markan arkanda adam diyo ben bu işe girsem ne olucakki denerim hem nede olsa markam arkamda ismim bellli:)
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napolyon94 7 yıl
Yil 2012 hala arm11 puhaha hemde 4.3 inç wwga
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artcraft35 7 yıl
dayı nettin sen
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xLmNt13 7 yıl
iş telefonu için ideal
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quzman 7 yıl
Bu şekilde bir çift kartlı telefona piyasada gerçkten ihtiyaç var .
Özellik itibari ile üst seviye olmasa da çift karttan vazgeçemeyenler için fazlasıyla cezbedici ...
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teksalih 7 yıl en beğenilen
Gecen bim telefon cikartacak haberi gordum
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Lazeran 7 yıl teksalih
teksalih
Gecen bim telefon cikartacak haberi gordum

le telefon
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musti545 7 yıl
BİR sen eksiktin GİGABYTE
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