Gigabyte'dan 4.3-inç ekranlı ve çift sim kart girişli akıllı telefon: GSmart G1355

Tüketicilere sunduğu başarılı bilgisayar bileşenleriyle yakından tanıdığımız Gigabyte, akıllı telefon alanında da hamlelerini sürdürüyor. Firma, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli çözümü GSmart G1355'i duyurarak ürün portföyünü genişletti.

11.5 mm kalınlığında ve yaklaşık 170 gram ağırlığında tasarlanan GSmart G1355'te Qualcomm MSM7227T, Adreno 200 grafik birimi ve 512 MB RAM yeterli görülmüş. Mobil işlemci 800 MHz saat hızında çalışıyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefonda 1 GB ROM ile 32 GB'a kadar microSD kart desteği bulunuyor.

Çift sim kart girişine ve 4.3-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun arka yüzünde anı yakalamak için 5 megapiksellik kamera konumlandırılmış. Kameraya loş ortamlarda çekim için LED flaş ve otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor.

Gigabyte GSmart G1355'in şubat ayı sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenirken akıllı telefonun hangi ülkelerde ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağına dair bilgi verilmemiş.