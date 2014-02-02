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Gigabyte'dan mini PC yapısında Brix Gaming oyuncu bilgisayarı

5 yıl
12,3b
1
19
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Gigabyte'dan mini PC yapısında Brix Gaming oyuncu bilgisayarı

Gigabyte'ın boyutu küçük ancak performansı yüksek PC serisi Brix, geçtiğimiz hafta yeni bir oyuncu bilgisayarına daha kavuştu : Brix Gaming

Boyutları itibariyle 59.6mm x 128mm x 115.4mm ölçülerine sahip olan Brix Gaming, AMD'nin 2.1GHz saat hızında çalışan A8-5557M APU'sundan gücünü alıyor. APU sadece 35W enerji tüketiyor. Bağımsız olarak 2GB DDR5 bellekli Radeon R9 M275X grafik kartı da sunan Brix Gaming, yeni nesil Steam cihazlarına bir alternatif olma düşüncesinde.

Brix Gaming ayrıca 4 adet USB 3.0 girişi, HDMI, Mini DisplayPort, Ethernet, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 gibi bağlantı seçeneklerini de kutu içerisine dahil etmiş. Kullanıcılara ise RAM ve depolama birimini eklemek kalıyor. Brix Gaming mSATA SSD ve 2.5 inçlik HDD birimlerine destek sunuyor. Modelin çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı.
 
Gigabyte'dan mini PC yapısında Brix Gaming oyuncu bilgisayarı


http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4930#ov Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen cceviz
cceviz

upgrade edilebiliritesi ne derece mümkün acaba ?

edilebiliritesi?

Bunlar nası kelimeler ya
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MetalWave 5 yıl
böyle bir sistem tam oturduğunda xbox 360 ımı rafa kaldırıp, 3 adet xbox360 kolumu buna bağlayıp yoluma devam edicem
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Le7els 5 yıl
gavur icadı
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northwood 5 yıl
Bu richland apulu bir de kaveri apulu modelleri çıksa gerek işlemci gerekse gpu bakımından çok daha iyi olur. i7 4770r ve iris pro dan çok daha iyi olmuş bence.Brix II modelinde böyle bir sistem vardı.üstelik 4770r'nin tdp'si de daha yüksek.
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crossmatch 5 yıl
7850k ve 2600mhz ram alıp 1 sene sonrada r9 280x yapışır :)
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Master_Evil 5 yıl
tasarımı güzelmiş
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pastadanadam 5 yıl
Çok kutu olmuş. Estetik yok tasarımında. Ama TV'de rahat kullanılabilir güzel bir PC.
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Mobile Prof. 5 yıl
İş çıkmaz bundan. Nedenine gelecek olursak;
Şu zamanda bile böyle bir sistemi alıp 1280x720 medium ultra high arası ayarları kastırıp 2 saat fraps ile uğraşacağıma gider adam gibi bir masaüstü
veya laptop alrıım.. 1080P odaklı çözümler şart.. Bu yapıda olan bilgisayarların %98'i bu şekilde yetersiz ürünler.
Amd'nin bu çözümü hakkında bir bilgim olmadığı için bilemeyeceğim.. Ancak, bu ürünün de yeterli olmadığını düşünüyorum..
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curukcul 5 yıl
Önde neden tek ses çıkışı var? Mikrofon çıkışı nerde?
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keskin53 5 yıl
yakında pantolun sol cebinde tel sag cebinde pc olacak :)
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__BadblooD__ 5 yıl
AMD bu APU lara yüklenerek ve önem gösterek iyi yaptı bence. İleriyi görmüş çünkü konsollar gibi oturma odasına girmeye çalışan bu tip cihazlar çok yükselişte ve konsol pazarından pay almak önemli. Bu tip ufak cihazlar hertürlü konsollardan daha üstün yükle steam i oyna oyununu, iki tane kol tak al sana playstation tabi konsola özel oyunlar var mı var o kadar da olsun. PC nin artılarını ise saymakla bitmez bir de o var.
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Furkan Yazıcı 5 yıl
1400 tlden çıksın 200 tlye dualshock4 alır çatır çatır oynarım tv ye bağlayıp
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janparey 5 yıl
cceviz

upgrade edilebiliritesi ne derece mümkün acaba ?

upgrade edilebilirimirilinitesi olcak yanlış olmuş. dil bilgisi fetişimi yine azdırdın mübarek
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mementopolis 5 yıl
ben bunda son seviye crysis 3 oynaya bilecekmiyim =)
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E_Aydin35 5 yıl
Teknolojinin kasaların tasarımına, boyutuna da yaraması aslında güzelliklerinden bir tanesi..
Masaüstü bilgisayarları kaba bulanlar için aslında bir nevi taşınılabilir faktörde bu mini PC'ler, donanımların yerleşimi sorunsuz ayarlanmış. Özelliklede APU sistemler olması ekran kartının yer tutmasını büyük ölçüde önlüyor hem anakart için hemde içinde bulunduğu hazne için.
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xxxone 5 yıl
Pahalı olursa hiçbir anlamı yok bir oyuncu için.
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