Gigabyte'dan mini PC yapısında Brix Gaming oyuncu bilgisayarı









Gigabyte'ın boyutu küçük ancak performansı yüksek PC serisi Brix, geçtiğimiz hafta yeni bir oyuncu bilgisayarına daha kavuştu : Brix Gaming





Boyutları itibariyle 59.6mm x 128mm x 115.4mm ölçülerine sahip olan Brix Gaming, AMD'nin 2.1GHz saat hızında çalışan A8-5557M APU'sundan gücünü alıyor. APU sadece 35W enerji tüketiyor. Bağımsız olarak 2GB DDR5 bellekli Radeon R9 M275X grafik kartı da sunan Brix Gaming, yeni nesil Steam cihazlarına bir alternatif olma düşüncesinde.





Brix Gaming ayrıca 4 adet USB 3.0 girişi, HDMI, Mini DisplayPort, Ethernet, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 gibi bağlantı seçeneklerini de kutu içerisine dahil etmiş. Kullanıcılara ise RAM ve depolama birimini eklemek kalıyor. Brix Gaming mSATA SSD ve 2.5 inçlik HDD birimlerine destek sunuyor. Modelin çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı.

http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4930#ov