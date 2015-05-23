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Gionee Elife E8'e ait olduğu iddia edilen görüntü metal çerçeveye işaret ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Gionee Elife E8'e ait olduğu iddia edilen görüntü metal çerçeveye işaret ediyor
 
Çinli elektronik üreticisi Gionee zaman zaman iddialı modelleri ile gündeme gelmeyi başarıyor. Özellikle Elife serisindeki bazı modeller öne çıkarken bir kaç modeli de General Mobile markasıyla ülkemizde görmüştük. Yeni sızdırılan görüntünün ise şirketin sıradaki amiral gemisi Elife E8'e ait olduğu iddia ediliyor.
Sızdırılan basın görselinde köşe hatlarının yumuşatıldığı görülürken özellikle metal çerçeve ve deklanşör tuşu dikkat çeken detaylar oluyor.  Daha önce model hakkında yazılım desteği ile 100 MP çözünürlükte fotoğraflar çekebileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ayrıca modelde 23.8 MP çözünülürlükte bir sensör yer alması beklenirken 30 kare/saniye 4K video kaydı imkanı sunacağı da söylentiler arasında.
Cihazın beklenen teknik özelliklerine baktığımızda 2K çözünürlükte AMOLED ekran, 8 Çekirdekli işlemciye sahip MediaTek MT6795 çipset, 3GB sistme belleği, 32 GB arttırılabilir depolama alanı, 3250 mAh batarya kapasitesi gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Son dönemde model ile ilgili çok fazla sızıntı ve haber gelmesi de modelin kısa bir süre içinde tanıtılacağının bir işareti

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LiteraryN 4 yıl
Fiyat?
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Nehalem 4 yıl
Türk Tüketicilerinin isteklerine göre dizayn edildi üretildi diye söyleyip General Mobile "Elite2" diye satarlar bunu Türkiye'de.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
O ekrana o pil dayanmaz.
Bu özellikler olmamış çıkar kesin.
Gm bu firmayı bırakmalı.
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umut_baris 4 yıl
GM yerli diyenler, alın size yeni GM modeli.

100 cigopiksellik modeli de var.

Android One cihazın da kendi tasarımı olduğunu iddia eden arama motorları var, onlar Allah'a havale zaten.

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ALBAY 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
O ekrana o pil dayanmaz.
Bu özellikler olmamış çıkar kesin.
Gm bu firmayı bırakmalı.

Hangi ekrana? Kaç inç olduğu yazmıyorki? Note 4 var bende 2k ekranlı ve 3220mah bataryalı. Wifide full kullanımda 6 saat ekran süresi alıyorum.
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39nicolasanelka 4 yıl
firmalardan sızdırmazlık raporu istenmeli
tüplü arabadan ne farkı var bunların?
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TEKINALP 4 yıl
iddia ediliyor
sızdırıldı
olabileceği söyleniyor
söylentiler dolaşıyor
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