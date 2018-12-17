Giriş seviyesine yönelik HTC Desire 12s tanıtıldı

Uzun süredir ana akım bir akıllı telefon tanıtmayan Tayvanlı HTC, bu hafta ile birlikte giriş seviyesi segmentte kendisini göstermeye karar verdi. HTC Desire 12s tasarım açısından bekleneni pek veremiyor gibi.

HTC Desire 12s özellikleri ve fiyatı

5.7 inçlik 1440 x 720 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Desire 12s modeli 18:9 görüntü oranını benimsemiş. Fiyat segmentinde çentik kullanarak çerçeve boyutlarını azaltan rakiplerine rağmen HTC Desire 12s oldukça kalın ekran çerçevelerine yer vermiş.

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22nm sürecinde üretilen 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 435 yonga seti batarya verimliliğine katkı yapmaktan biraz uzak kalmış. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yanında 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olan bir seçenek daha mevcut.

HTC Desire 12s modeli hem ön hem de arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kameraya yer veriyor. 3075mAh kapasiteli batarya yanında Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Tayvan’da satışa başlayan model 195$-225$ şeklinde fiyat etiketlerine sahip.