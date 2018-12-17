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Giriş seviyesine yönelik HTC Desire 12s tanıtıldı

Giriş seviyesinde mücadele edecek olan HTC Desire 12s akıllı telefon modeli rekabette pek de iddialı olacak gibi görünmüyor. HTC Desire 12s özellikleri ve fiyatı haberimizde.
5 ay
5,6b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir ana akım bir akıllı telefon tanıtmayan Tayvanlı HTC, bu hafta ile birlikte giriş seviyesi segmentte kendisini göstermeye karar verdi. HTC Desire 12s tasarım açısından bekleneni pek veremiyor gibi.

HTC Desire 12s özellikleri ve fiyatı

5.7 inçlik 1440 x 720 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Desire 12s modeli 18:9 görüntü oranını benimsemiş. Fiyat segmentinde çentik kullanarak çerçeve boyutlarını azaltan rakiplerine rağmen HTC Desire 12s oldukça kalın ekran çerçevelerine yer vermiş.

Ayrıca Bkz. "Lenovo Z5s Ferrari versiyonu 12GB RAM sunacak"

22nm sürecinde üretilen 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 435 yonga seti batarya verimliliğine katkı yapmaktan biraz uzak kalmış. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yanında 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olan bir seçenek daha mevcut.

HTC Desire 12s modeli hem ön hem de arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kameraya yer veriyor. 3075mAh kapasiteli batarya yanında Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Tayvan’da satışa başlayan model 195$-225$ şeklinde fiyat etiketlerine sahip.

 

https://www.phonearena.com/news/htc-desire-12s-launch-official-specs-features-prices_id112010 Yorum Yaz
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Johan Elmander 5 ay en beğenilen
Htc yine batmaya çalışıyor
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DH Misafiri 5 ay
boyutu için alanlara yeter, bence işlevi berbat.. şaka bir tarafa "ekonomik telefon" bulmak zor, ne öyle herkez kocaman tableti alıyor telefon diye, birden çöp olsun der gibi ÖZELLİKLER
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burakdc 5 ay
Galaxy Note 3 kullanıcısı olarak fazlalıklarım fullhd amoled ekran oda ılk nesillerden oda pentile dizilimli ve yuksek gecikmeli kalem.
Eksikliklerim ise 64 gb lik versiyon 4 gb ram muhtemelen ddr4 ve yenı nesıl ıslemcı ile 8.1 oreo + guncelleme ımkanı bence super telşefon amıral gemısınden bıle ustun nereden baktıgınıza baglı :D :p
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strathmorea 5 ay
Her şey bir yana U12+ satan bir yer bulamıyorum nette. Resmen yok telefon. Gidip yazıcıoğlu vs yerlerde çıkar belki ama internette telefon bildiğinin yok.
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Fashionality 5 ay
tasarim berbat...
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Johan Elmander 5 ay en beğenilen
Htc yine batmaya çalışıyor
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stackman 5 ay
SD220 filan koysalarmış bu işlemci bu fiyata zarar ettirir.
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renega 5 ay
bildiğin lg g5
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Whippoorwill 5 ay
SAR değeri ne kadar acaba?

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Sirchade 5 ay
"Aaa benim G5'in tek kameralısı mı lan o" diyerek açtım haberi. G5 çirkin, bu ondan 10 kat çirkin.
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yolyordam35 5 ay
sanpdragon 450 daha mantikli bir secim olurmus.
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