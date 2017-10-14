Giriş seviyesi Huawei Honor 6C Pro duyuruldu

Bu yıl akıllı telefon pazarında Apple’ı geçmeye kararlı olan Huawei, yeni telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa pazarına yönelik Huawei Honor 6C Pro satışa çıkıyor.

Fiyat-performans

Huawei Honor 6C Pro fiyat olarak giriş seviyesine hitap eden ancak donanım olarak biraz daha fazlasını sunan bir telefon olmuş. Metal bir kasaya sahip olan telefonun ekran kenarları nispeten ince sayılır. Ön kısımda Honor markası yer alırken arka kısımda da parmak izi okuyucu bulunuyor.

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5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefon 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga setinden güç alıyor. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen telefonda 3050mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunurken bağlantı girişi USB Tip-C üzerinden sağlanıyor. Android 7.0 üzerinde yine firmanın EMUI kullanıcı arayüzü çalışıyor. Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak olan telefonun fiyatı 170 Avro olarak açıklandı.