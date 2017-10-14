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Giriş seviyesi Huawei Honor 6C Pro duyuruldu

Bu yıl akıllı telefon pazarında önemli satışlar yapan ve hedefine çok yaklaşan Huawei, yeni modellerle hedefini desteklemeye devam ediyor. Son üye Honor 6C Pro oldu.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl akıllı telefon pazarında Apple’ı geçmeye kararlı olan Huawei, yeni telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa pazarına yönelik Huawei Honor 6C Pro satışa çıkıyor.

Fiyat-performans

Huawei Honor 6C Pro fiyat olarak giriş seviyesine hitap eden ancak donanım olarak biraz daha fazlasını sunan bir telefon olmuş. Metal bir kasaya sahip olan telefonun ekran kenarları nispeten ince sayılır. Ön kısımda Honor markası yer alırken arka kısımda da parmak izi okuyucu bulunuyor.

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5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefon 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga setinden güç alıyor. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen telefonda 3050mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunurken bağlantı girişi USB Tip-C üzerinden sağlanıyor. Android 7.0 üzerinde yine firmanın EMUI kullanıcı arayüzü çalışıyor. Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak olan telefonun fiyatı 170 Avro olarak açıklandı. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/10/honor-6c-pro-gets-announced-europe-3gb-ram-tow.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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Trust.Me 1 yıl
Arkadaşlar 5 inç ekranda 1080p-720p farkını nasıl anlıyorsunuz Allah aşkına ?
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lucas10 1 yıl
Mediatek işlemci ve 720p çözünürlük olmamış. Bozdun Huawei. P9 lite 2017 gibi full hd koy kirin işlemci koy ne kaybedersin. Millet Mi5s F/P ürünü diye piyasada dolanıyor.

Bu telefonu donanımları iyi bilen kullanıcılar almayacaktır.


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psicik96 1 yıl
6750T işlemci nedir yahu .. Ben 2 sene önce Elephone P8000 aldım onda 6753 var hala kullanmaktayım . Bunlar 3 sene önceki teknolojiyi kullanıyorlar . Alınmaz ..
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hikmetg 1 yıl
ekran fullhd olsa ben alabilirdim.
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canguler917 1 yıl
aynı tasarımlı 7856288622. telefon
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BlackHeart89 1 yıl canguler917
Giriş seviyesinde pek bişey beklememek lazım
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