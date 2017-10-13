Eylül ayında HTC mali olarak adeta patlama yaşadı

Uzun süredir akıllı telefon pazarında sıkıntıdan kurtulamayan ve geçtiğimiz günlerde Ar-Ge ekibi ile patentlerini Google’a devreden HTC, Eylül ayında büyük bir sıçrama yaşadı. Bunda Pixel telefonların etkisi büyük.

Yüzler gülüyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre Eylül ayı içerisinde 215 milyon dolar gelir elde edildi. Bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 117 artış yaşayan firmanın yüzünü güldüren Google Pixel 2 telefonu oldu. Eylül ayında Google’a ilk sevkiyatları yapan HTC bu sayede satışlarını da arttırmış oldu.

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Yıl bazına baktığımız zaman yüzde 30 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Geçen yılın HTC 10 amiral gemisi ve Desire serisi telefonlar biraz daha yüksek satış rakamlarına imza atmıştı. Ayrıca yıl toplamında 1.4 milyar dolar satış yapıldı ve yüzde 17 düşüş yaşandı.

Önümüzdeki dönem ise HTC için daha parlak. Devam eden Google Pixel 2 sevkiyatı yanında Android One programı kapsamındaki HTC U 11 Life ve HTC U 11 Plus modelleri yıl sonuna kadar piyasada olacak. Gelecek yıl başlarında ise patentlerin Google’a devri tamamlanıyor ve 1.2 milyar dolar HTC hesabına geçiyor. Bu bakımdan gelecek yıl ortalarına kadar HTC’den güzel haberler duymaya devam edebiliriz.