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Eylül ayında HTC mali olarak adeta patlama yaşadı

Yılın son aylarında hareketlilik yaşamaya başlayan HTC mali tablolarda da bunu görebiliyor. Firmanın Eylül ayındaki satış gelirleri üç haneli rakamlarda büyüdü.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir akıllı telefon pazarında sıkıntıdan kurtulamayan ve geçtiğimiz günlerde Ar-Ge ekibi ile patentlerini Google’a devreden HTC, Eylül ayında büyük bir sıçrama yaşadı. Bunda Pixel telefonların etkisi büyük.

Yüzler gülüyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre Eylül ayı içerisinde 215 milyon dolar gelir elde edildi. Bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 117 artış yaşayan firmanın yüzünü güldüren Google Pixel 2 telefonu oldu. Eylül ayında Google’a ilk sevkiyatları yapan HTC bu sayede satışlarını da arttırmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Google Home Mini hata nedeniyle sürekli ortam dinlemesi yapıyor "

Yıl bazına baktığımız zaman yüzde 30 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Geçen yılın HTC 10 amiral gemisi ve Desire serisi telefonlar biraz daha yüksek satış rakamlarına imza atmıştı. Ayrıca yıl toplamında 1.4 milyar dolar satış yapıldı ve yüzde 17 düşüş yaşandı.

Önümüzdeki dönem ise HTC için daha parlak. Devam eden Google Pixel 2 sevkiyatı yanında Android One programı kapsamındaki HTC U 11 Life ve HTC U 11 Plus modelleri yıl sonuna kadar piyasada olacak. Gelecek yıl başlarında ise patentlerin Google’a devri tamamlanıyor ve 1.2 milyar dolar HTC hesabına geçiyor. Bu bakımdan gelecek yıl ortalarına kadar HTC’den güzel haberler duymaya devam edebiliriz. 

 

https://www.phonearena.com/news/HTC-reports-that-September-revenue-soared-117-sequentially_id98852 Yorum Yaz
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen WaylandIZMIR
WaylandIZMIR
Ben hiç kimsenin HTC aldığına şahit olmadım. Çevrenizde HTC olanlara rastlıyor musunuz?

Yıllardır HTC kullanıyorum Desire Hd çıktığından bu yana hep kullandım her yıl üst modelini aldım ama iki yıldır m9 kullanıyorum gelecek ay mi6 alacağım hoşuma gitmese kız arkadaşıma verip U11 ile yola devam
WaylandIZMIRBen hiç kimsenin HTC aldığına şahit olmadım. Çevrenizde HTC olanlara rastlıyor musunuz?Yıllardır HTC kullanıyorum ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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hasanandnexus 1 yıl
Google da el atmasa kimse htc'yi kurtaramazdı zaten. Adeta hayat öpücüğü oldu pixel cihazları.
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synan_synan 1 yıl
5 senedir m7 kullandım taaki bugüne kadar kargoyla geldi.vazgeçmem arkadaş.
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hasanandnexus 1 yıl
Google da el atmasa kimse htc'yi kurtaramazdı zaten. Adeta hayat öpücüğü oldu pixel cihazları.
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susesa 1 yıl
Ben de pele :)
Kendini pahalıya satma çabası değilse ne olayım
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sendemail 1 yıl
bilgisi olan arkadaş var mı ?
Örneğin iphone ya da samsung ya da x bir marka HTC vs.r ,diyelim ki satılmayan raftaki ürünler ne oluyor ?
iade mi ediliyor ?Fabrikaya geri mi gönderiliyor ?
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Guest-41635B9FE 1 yıl
Başlık Google Translate çevirisinden hallice.

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WaylandIZMIR 1 yıl
Ben hiç kimsenin HTC aldığına şahit olmadım. Çevrenizde HTC alanlara rastlıyor musunuz?
3 Yanıt Yanıtla +2
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BekirARSLAN 1 yıl WaylandIZMIR
WaylandIZMIR
Ben hiç kimsenin HTC aldığına şahit olmadım. Çevrenizde HTC olanlara rastlıyor musunuz?

Yıllardır HTC kullanıyorum Desire Hd çıktığından bu yana hep kullandım her yıl üst modelini aldım ama iki yıldır m9 kullanıyorum gelecek ay mi6 alacağım hoşuma gitmese kız arkadaşıma verip U11 ile yola devam
1 Yanıt Yanıtla +6
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TIMERIDER 1 yıl WaylandIZMIR
Tanıdığım hiçkimsede htc yok, hatta yolda kafe de şurda burda insanların telefonlarına bakarım ne kullanıyor diye, sadece 1 kişide htc gördüm
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YediGüzelAdam 1 yıl WaylandIZMIR
Samsungu telefon pazarında Samsung Lg yi telefon pazarında Lg yapan Nexus platformlar oldu şirketler hem kar elde etti hemde bu cihazlarla google dan hem maddi destek aldı hemde ciddi tecrübe kazandı. HTC de aynısını yaşayabilir.
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