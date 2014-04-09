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Giriş seviyesi Nokia 225 lanse edildi

5 yıl
8,5b
1
62
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi Nokia 225 lanse edildi

Gelirinin büyük bölümünü orta ve alt seviye segmente sunduğu cep telefonları ile elde eden Nokia, düşük maliyetli cep telefonları tanıtmaya devam ediyor. Firmanın son duyurusu alt seviye bir akıllı telefon oldu.

Nokia 225 monoblok gövdeye sahip ve firmanın Series 30+ platformu üzerinde çalışıyor. 2.8 inçlik LCD ekranda 240x320 piksel çözünürlük sunan telefon microSD ile kapasitesini genişletebiliyor. 

Arka kısımda 2MP çözünürlükte kamera yer alırken, 1200mAh gücünde bir bataryadan enerji sağlıyor. Bluetooth 3.0 ile kablosuz paylaşım seçeneği mevcutken, EDGE/GPRS üzerinden internet bağlantısı sağlanıyor. Cihaz 36 gün bekleme, 21 saat konuşma, 49 saat müzik dinleme, 7.5 saat webde gezinti şeklinde değerlere sahip. 

Cihazda Twitter, Facebook ön yüklü olarak geliyor ve Nokia Xpress Browser internet tarayıcısı ile internette gezinti yapmak mümkün. Çift SIM ve tek SIM seçenekleri olan cihaz yaz aylarında 40 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.nokia.com/global/products/phone/225/specifications/ Yorum Yaz
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Utku 5 yıl en beğenilen
Yahu ne enteresan yorumlar. Niye herkes akıllı telefon kullanmak zorunda gibi bir algıya kapılıyorsunuz ki siz? Benim annem ve babam bunun gibi standart telefonlar kullanıyor ve değiştirecek olsalar da böyle telefonlar alırlar. Bu telefonların üretilmesinde garip olan ne?

Akıl sağlığınızdan şüphe ediyorum. Bu forumun genel üye profili bebelikler oluşturuyor ya da. Zira saçma sapan yorumlar. Siteden tiksindim ya.
Yahu ne enteresan yorumlar. Niye herkes akıllı telefon kullanmak zorunda gibi bir algıya kapılıyorsunuz ki siz? Benim annem ve babam bunun gibi standart telefo...
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2 Yanıt Yanıtla +64
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12 Angry Men 5 yıl
Bence güzel ürün olmuş, orta yaş ve üzeri genelde dokunmatik kullanamıyor zorlanıyorlar bu tip telefonlar arıyorlar.
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Newells Old Boys 5 yıl Utku
Utku
Yahu ne enteresan yorumlar. Niye herkes akıllı telefon kullanmak zorunda gibi bir algıya kapılıyorsunuz ki siz? Benim annem ve babam bunun gibi standart telefonlar kullanıyor ve değiştirecek olsalar da böyle telefonlar alırlar. Bu telefonların üretilmesinde garip olan ne?

Akıl sağlığınızdan şüphe ediyorum. Bu forumun genel üye profili bebelikler oluşturuyor ya da. Zira saçma sapan yorumlar. Siteden tiksindim ya.

İnsanlarda neden bu model Nokia bunu amiral gemisi olarak tanıttı algısı oluşturmuş anlamak zor açıkçası
UtkuYahu ne enteresan yorumlar. Niye herkes akıllı telefon kullanmak zorunda gibi bir algıya kapılıyorsunuz ki siz? Benim annem ve babam bunu...
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Yanıtla +7
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civcivx 4 yıl
Bu telefon çıkalı 1 yıl olmuş, fiyatı hala aynı. Yuh diyorum da başka şey demiyorum. Beyaz olanının tuş takımındaki rakamlar görünmüyor bile. Bu kadar rezil bir telefonu 350 TL.ye satıyorlar utanmadan.
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erdknt 4 yıl
Ne bicim bir milletiz. Takoz dedikleri telefonu kullanan bir suru insan var. Herkes dokunmatik ekranli telefon mu kullanmali yani? 60 yasindaki babam kullanamiyor olamaz mi? İhtiyaca gore urun uretiyor adamlar.
Bir de Nokia'ya bok atmalari yok mu iyice sacmalik. Adamlar bir ara piyasayi silip supuruyordu. Turkiye'nin herhangi bir sektorde dunyada ilk 10a girebilecek markasi var mi?
Bu kafayla milim yol alamayiz.
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S.A.M.C.R.O 4 yıl
Giriş seviyesinde kimse Nokia nın eline su dökemez ve yapılan komik yorumlara da katılmıyorum. Hala bu tür telefonların o kadar buyuk bir kitlesi var ki. Herkes Akıllı Telefona geçecek diye bir kaide yok.
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Lightr 4 yıl
Alt seviye için iyi gibi
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Alt seviyede nokia supurur gibi duruyor.Ben tasarimini begendim.
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muratcool 4 yıl
2. Telefon olarak alacağım. İnceledim gayet güzel cihaz, tuşlara alışırsam sıkıntısız kullanırım.
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einhander 4 yıl
gunumuz telefonlarını kullanamayan yaşlı ınsanlar ıcın halen en ıyı alternatıfler
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Matthew Murdock 4 yıl
Madem paraniz cok gidip alin 10 tane dağıtın telefonu olmayanlara. Hem sevaba girmiş olursunuz
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losttime35 4 yıl
İyi hoşta 40 avro bizi ilgilendirmiyor

100 lira otv + kdv + dustrbitor kârı

40 avro nerde kaldı...
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navolta 4 yıl
Lan 50-55 yaşındaki adamın L1520'mi kullanmasını bekliyorsunuz?

Orta yaş için gayet makul bir telefon.
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Guest-0924579C4 4 yıl
gelmişte bune ya 100 tl lefon burda oluyor 320 tl yuhh artık



hepsiburada.com/...
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Breaak4Love 5 yıl
Burada 500 lira olir
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0z0z 5 yıl

Millet marsa koloni kuracak neredeyse nokia aya adam göndersem mi diye düşünüyor bu neyin kafası anlamış değilim. Babaanne telefonu bu
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