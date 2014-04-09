Giriş seviyesi Nokia 225 lanse edildi





Gelirinin büyük bölümünü orta ve alt seviye segmente sunduğu cep telefonları ile elde eden Nokia, düşük maliyetli cep telefonları tanıtmaya devam ediyor. Firmanın son duyurusu alt seviye bir akıllı telefon oldu.





Nokia 225 monoblok gövdeye sahip ve firmanın Series 30+ platformu üzerinde çalışıyor. 2.8 inçlik LCD ekranda 240x320 piksel çözünürlük sunan telefon microSD ile kapasitesini genişletebiliyor.





Arka kısımda 2MP çözünürlükte kamera yer alırken, 1200mAh gücünde bir bataryadan enerji sağlıyor. Bluetooth 3.0 ile kablosuz paylaşım seçeneği mevcutken, EDGE/GPRS üzerinden internet bağlantısı sağlanıyor. Cihaz 36 gün bekleme, 21 saat konuşma, 49 saat müzik dinleme, 7.5 saat webde gezinti şeklinde değerlere sahip.





Cihazda Twitter, Facebook ön yüklü olarak geliyor ve Nokia Xpress Browser internet tarayıcısı ile internette gezinti yapmak mümkün. Çift SIM ve tek SIM seçenekleri olan cihaz yaz aylarında 40 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.nokia.com/global/products/phone/225/specifications/