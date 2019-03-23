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Giriş seviyesi Vivo 1901 ve 1902 Geekbench'te göründü

Çinli teknoloji devi Vivo'nun yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni giriş seviyesi telefonları ortaya çıktı. MediaTek işlemciden güç alan cihazların Geekbench skoru haberimizde...
1 ay
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1
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo kısa süre önce Çin'de Vivo X27 ve Vivo X27 Pro akıllı telefonlarını çıkardı. Çinli şirket şimdi ise ucuz fiyat etiketi taşıyacak iki giriş seviyesi akıllı telefon üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Geekbench'te Vivo 1901 ve Vivo 1902 isimli iki cihaz listelendi. Söz konusu telefonlar Vivo’nun V serisi ve Y serisi altında piyasaya sürülebilir.
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GeekBench listesine göre Vivo 1902, MediaTek’in sekiz çekirdekli Helio P35 (MT6765V/CB) yonga setinden güç alıyor. Android 9 Pie işletim sistemiyle çalışan telefonda 2 GB RAM var. Ayrıca tek çekirdek testinden 815, çoklu çekirdek testinden ise 2.472 puan aldığı görülüyor.

İki telefonda da MediaTek işlemci var

Vivo 1901 isimli diğer telefonda ise MediaTek'in Helio A22 (MT6762V/CA) yonga setine yer verilmiş. Bu telefon da Android 9 Pie işletim sistemiyle çalışıyor ve 2 GB RAM'e sahip. Tek çekirde testinden 764, çoklu çekirdek testinden 2.321 puan elde ettiği bildiriliyor.
Vivo'nun yeni akıllı telefonlarının fiyat etiketi ve ne zaman piyasaya sürülecekleri konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak cihazların GeekBench'te listelenmesi çok yakında yeni bilgilerin gün ışığına çıkacağına işaret ediyor.

https://www.gizmochina.com/2019/03/22/entry-level-vivo-1901-and-vivo-1902-spotted-on-geekbench/ Yorum Yaz
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