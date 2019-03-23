Huawei Enjoy 9S'in basın görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Huawei geçtiğimiz günlerde üç yeni cihaz lanse etmek için 25 Mart tarihinde Çin'de bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Şirket önümüzeki hafta MediaPad M5 Youth Edition tabletiyle birlikte Enjoy 9S ve Enjoy 9e akıllı telefonlarını tanıtacak.

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Etkinlik öncesinde Huawei Enjoy 9S'in teknik özellikleri ve basın görselleri sızdırıldı. Görüntüler telefonun Kırmızı, Mavi, Aurora ve Siyah renk seçenekleriyle geleceğini gösteriyor. Ayrıca ekranında selfie kamerasını barındıran U şeklinde bir çentik olacak.

Üç arka kamera ve Kirin 710 ile gelecek

Akıllı telefonun arkasında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Bununla birlikte dairesel bir parmak izi tarayıcısı var. Teknik özellik listesi Huawei Enjoy 9S'in 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 19.5:9 görüntü oranına sahip 6.21 inç Full HD+ ekran ile geleceğini gösteriyor.

Sekiz çekirdekli Kirin 710 yonga seti ve 4 GB RAM'den güç alan cihazın 64/128 GB dahili depolama kapasitesi ile donatılmış varyantları olacak. Telefondaki hafızanın microSD kart yuvası ile genişletilebileceğini de belirtelim.

Huawei Enjoy 9S'in arkasında 24 MP ana sensör, 16 MP geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü içeren üçlü kamera sistemi yer alacak. Ön tarafında ise 8 MP'lik bir kamera bulunacak. İşletim sistemi olarak Android Pie tabanlı EMUI 9.0 ile gelmesi beklenen telefon 3.400 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/huawei-enjoy-9s/