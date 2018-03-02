GitHub dünyanın en büyük DDos saldırısına uğradı

Yazılım geliştiricileri için web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub, internet tarihinin en büyük DDos (Denial of service) salıdırısına maruz kaldı. Dakikalarca hizmet veremez duruma gelen site, saldırıya yapılan müdahalelerin ardından tekrar aktif duruma geçti.

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GitHub yaptığı açıklamada, 28 Şubat günü saat 17:21 - 17:30 saatleri arasında çok önemli bir DDos saldırısına uğradıklarını açıkladı. Saniyede 1.35 Terabitlik trafiğe maruz kalan GitHub yetkilileri, sorunla başa çıkamayacaklarını anlayınca bu tür saldırılar konusunda hizmet veren Akamai Prolexic firmasından yardım isteyerek, yaklaşık 10 dakika süren bu saldırıyı önlediklerini belirttiler.

İnternet tarihinin en büyük DDos saldırısı olarak tarihe geçti

https://techcrunch.com/2018/03/02/the-worlds-largest-ddos-attack-took-github-offline-for-less-than-tens-minutes/?ncid=rss

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Bu saldırı, 2016 yılında'daki bir bulut sağlayıcısına yapılanDDos atağından sonra yapılmış en büyük saldırı olarak internet tarihine geçmiş durumda. GitHub'a yapılan saldırının arkasında,olduğundan şüpheleniliyor. Bunun nedeni ise site üzerindenaşmaya yardımcı olan yazılımların indirilebiliyor olması olarak belirtiliyor.