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GitHub dünyanın en büyük DDos saldırısına uğradı

İnternetin en büyük kod deposu olan GitHub, bugüne kadar kaydedilen en güçlü DDos saldırısına uğradı. Saniyede 1.35 Terabitlik veri akışına maruz kalan site kısa süre hizmet veremedi.
1 yıl
4,2b
1
17
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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GitHub dünyanın en büyük DDos saldırısına uğradı
Yazılım geliştiricileri için web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub, internet tarihinin en büyük DDos (Denial of service) salıdırısına maruz kaldı. Dakikalarca hizmet veremez duruma gelen site, saldırıya yapılan müdahalelerin ardından tekrar aktif duruma geçti.
Ayrıca Bkz. "İki yıllık iPhone 7, GeekBench 4 tek çekirdek testinde Galaxy S9'u geçti"
GitHub yaptığı açıklamada, 28 Şubat günü saat 17:21 - 17:30 saatleri arasında çok önemli bir DDos saldırısına uğradıklarını açıkladı. Saniyede 1.35 Terabitlik trafiğe maruz kalan GitHub yetkilileri, sorunla başa çıkamayacaklarını anlayınca bu tür saldırılar konusunda hizmet veren Akamai Prolexic firmasından yardım isteyerek, yaklaşık 10 dakika süren bu saldırıyı önlediklerini belirttiler.

İnternet tarihinin en büyük DDos saldırısı olarak tarihe geçti 

Bu saldırı, 2016 yılında Fransa'daki bir bulut sağlayıcısına yapılan 1.1 Terabitlik DDos atağından sonra yapılmış en büyük saldırı olarak internet tarihine geçmiş durumda. GitHub'a yapılan saldırının arkasında, Çin Hükümeti'nin olduğundan şüpheleniliyor. Bunun nedeni ise site üzerinden internet sansürlerini aşmaya yardımcı olan yazılımların indirilebiliyor olması olarak belirtiliyor.
https://techcrunch.com/2018/03/02/the-worlds-largest-ddos-attack-took-github-offline-for-less-than-tens-minutes/?ncid=rss Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
DH doğuştan DDos yemiş gibi.
3 Yanıt Yanıtla +26
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interwap 1 yıl
Bizim devlet sitelerine bu kadar devasa saldırıya gerek yok. Yeni bir servis aktif olduğunda normalde giremiyorsun.
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V4LKyR 1 yıl
Acaba "Akamai Prolexic" firması nasıl müdahil oldu, ne yaptı da 10 dakkada çözdü işi?
Herhalde sudo reboot yapmışlardır. asdsdafaslkdqw::DÇQW:DQW:QWD:q
2 Yanıt Yanıtla +6
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ardicli2000 1 yıl
O kadar ağı nerden buldular la :)
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smart1978 1 yıl
bit byte a donusturmek icin 8 e bolmek gerek.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Saniyede 1.35 Terabit mi çüşşş.
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interwap 1 yıl
Bizim devlet sitelerine bu kadar devasa saldırıya gerek yok. Yeni bir servis aktif olduğunda normalde giremiyorsun.
Yanıtla +7
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
DH doğuştan DDos yemiş gibi.
3 Yanıt Yanıtla +26
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Kerim5100 1 yıl Whippoorwill
Whippoorwill
DH doğuştan DDos yemiş gibi.





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Redunay 1 yıl Whippoorwill
Whippoorwill
DH doğuştan DDos yemiş gibi.


Hay ağzın armut yesin
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FightForBeer 1 yıl Whippoorwill
Çünkü 90lardan kalma eski ve dandik ASP dilini kullanıyor da o yüzden.[:\-]
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alemburda34 1 yıl
Akamai Prolexic ddos yapanlara alın buda sizin payınız :D
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V4LKyR 1 yıl
Acaba "Akamai Prolexic" firması nasıl müdahil oldu, ne yaptı da 10 dakkada çözdü işi?
Herhalde sudo reboot yapmışlardır. asdsdafaslkdqw::DÇQW:DQW:QWD:q
2 Yanıt Yanıtla +6
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orientem 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Acaba "Akamai Prolexic" firması nasıl müdahil oldu, ne yaptı da 10 dakkada çözdü işi?
Herhalde sudo reboot yapmışlardır. asdsdafaslkdqw::DÇQW:DQW:QWD:q

Veri akışını kendi serverlerine yönlendirmişlerdir.
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Virinom 1 yıl V4LKyR
Cümlenin sonunda ne yazmak istediğini anlamadım sanıyorum klavyen falan arızalıydı ama yaptıkları şey domaini kendi sunucularına yönlendirip saldırıyı üzerlerine çekmek.
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danner 1 yıl
Önceden herşeyin başı rusya idi. Şimdi ise herşey çin in başından çıkıyor oluyor ilginç her dönemin bir günah keçisi bulunuyor.
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ozbey08 1 yıl
çoğumuzun bilgisayarı zombi bilgisayar haline gelmiş durumda bizlerin bilgisayarları üzerinden böyle büyük çaplı saldırılar düzenleyebiliyorlar.
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hack, siber saldırı ve
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