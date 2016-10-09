Github ve Archive.org da engellendi; Yandex Disk ve iCloud tehlikede

Ayrıca Bkz.

"Google Drive ve Dropbox'a erişim engeli getirildi: Güncelleme: OneDrive'a da engel"

Yandex Disk ve iCloud da tehlikede

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından dün başlatılan erişim engeli kervanına iki önemli site daha katıldı. Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi dünyanın en büyük bulut servislerinin ardındanHacklenen mail hesabına ait bazı önemli bilgiler Google Drive, Dropbox ve OneDrive'ın ardından bu siteler aracılığıyla da paylaşıma açılmış. BTK'nın tedbir amaçlı uyguladığı kararın açıklaması şöyle:5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (github.com) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nın 09/10/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-156641 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.Dosyaları bulut servisleri üzerinden paylaşıma açan RedHack isimli grup, diğer sitelere gelen erişim engellerinin ardından aynı dosyaları şimdi de Yandex Disk ve iCloud üzerinden de paylaşmış durumda. Yani bu iki bulut servisine de her an bir erişim engeli getirilebilir.