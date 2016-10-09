Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Github ve Archive.org da engellendi; Yandex Disk ve iCloud tehlikede

Google Drive, Dropbox, OneDrive gibi bulut servislerinin ardından şimdi de geliştirici platformu Github ve çevrimiçi kütüphane Archive.org erişime kapatıldı. Ayrıca Yandex Disk ve iCloud da tehlikede.
2 yıl
14,7b
1
196
Web Siteleri
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından dün başlatılan erişim engeli kervanına iki önemli site daha katıldı. Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi dünyanın en büyük bulut servislerinin ardından şimdi de geliştirici platformu Github ve çevrimiçi kütüphane Archive.org da erişime kapatıldı

Ayrıca Bkz. "Google Drive ve Dropbox'a erişim engeli getirildi: Güncelleme: OneDrive'a da engel"
Github ve Archive.org'un erişime kapatılmasının ardında yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen mail hesabının yattığı söyleniyor. Hacklenen mail hesabına ait bazı önemli bilgiler Google Drive, Dropbox ve OneDrive'ın ardından bu siteler aracılığıyla da paylaşıma açılmış. BTK'nın tedbir amaçlı uyguladığı kararın açıklaması şöyle:

5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (github.com) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nın 09/10/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-156641 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

Yandex Disk ve iCloud da tehlikede

Dosyaları bulut servisleri üzerinden paylaşıma açan RedHack isimli grup, diğer sitelere gelen erişim engellerinin ardından aynı dosyaları şimdi de Yandex Disk ve iCloud üzerinden de paylaşmış durumda. Yani bu iki bulut servisine de her an bir erişim engeli getirilebilir.
 

Erişim engelli sitelere nasıl ulaşırsınız?

Bulut servisleri dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de çok yoğun bir şekilde kullanılıyor, dolayısıyla çok kısa bir erişim engeli bile birçok insanın yarı yolda kalmasına neden olabilir. BTK'nın dün itibariyle uygulamaya başladığı bu erişim engelini aşmak için yapabileceğiniz tek şeyse bir VPN servisinden yararlanmak.

40. sürümüyle beraber ücretsiz ve sınırsız VPN hizmeti sunan Opera'yı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Opera'nın iOS ve Android cihazlar için hazırladığı VPN uygulamasının linkleri de aşağıda bulunuyor.

-iOS

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aytaccgl 2 yıl en beğenilen
resmen muz cumhuriyetiyiz ya :D
github'ı yasaklamak hangi aklın işi acaba? tarihteki ilk ve son ülke olacağız...
2 Yanıt Yanıtla +239
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VirgilSollozzo 2 yıl
Islami 3. Dunya ulkesinden alistigimiz manzaralar.

Siyasetcilerin arka planda cevirdikleri dumenlerin, yedikleri nanelerin ceremesini halk cekmeye devam ediyor.

Turkiye'de kac milyon kayitli iOS - Mac OS cihaz var acaba ?

Nereye iCloud'u sansurluyorlar birader ? Turkiye RTE ve surekasinin ahiri midir ? Bikmadiniz mi artik?
Islami 3. Dunya ulkesinden alistigimiz manzaralar.Siyasetcilerin arka planda cevirdikleri dumenlerin, yedikleri nanelerin ceremesini halk cekmeye dev...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +178
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pontus Euxinus 2 yıl
İnterneti kapatsınlar madem tek kararla. Bu kadar zahmet etmesinler.
Korkak herifler. Her pisliği ye, ortaya dökülünce siteleri engelle kaç.
Yanıtla +142
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
jeffdeniyıls 2 yıl
önemsiz iki site daha kapatılmış bazıları galyana getirmeye çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Yüzlerce İslami video ,Kur'an-ı Kerim hatimleri ilahileri bizzat yüklediğim bir site olan Archive neden kapatılar anlamıyorum yani afedersiniz porno siteleri bile açıkken bu siteler neden ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzkaancom 2 yıl
Anlamiyorum sizi ya mesleği ne olursa olsun siyaset yapar,ulkeyi yönetir, en mukemmel musluman siz olursunuz(kalbiniz temiz ya), ulkede zaten tek is yapan sizsiniz, tek doğru sizsiniz ,tek akilli adam sizsiniz ... inan saymakla bitiremiyorum o kadar mukemmelsinizki.

Umarim herkes birgun kendi işiyle,kendi alanıyla ilgilenirde bu ülkede yaşanılabilir iyi bir ulke olur.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cruel53 2 yıl
forumda siyaset konuşulması bir yana, mahkeme kararıyla kapatılan sitelere erişim sağlanabilmesi için illegal olan yöntemleri de ek olarak alt paragrafta anlatan site yönetimi bir yana. Forum yöneticileri ne zamandan beri illegal işlere çanak tutmaya başladı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pyschoo 2 yıl
bu nedir ya forumda bile siyaset konusuluyor bu mudur yani....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xreleave 2 yıl pyschoo
konuşulmasınmı ?

saygı çerçevesinde insanlar fikirlerini paylaşmasınlarmı ?

ne yapsınlar dolup dolup sağa solamı sıksın millet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlancpaiN 2 yıl
Ak partili birisi olarak yazıyorum.

Git gide Kuzey Koreye dönüyoruz, bu beni sadece korkutuyor ancak kuzey koreye döndüğümüz için değil, dış tehditlere karşı bu kadar kapanmak zorunda olmamızdan dolayı korkuyorum...

Abi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız olduğunu düşünmüyorum! Ne ekonomik olarak ne bilim olarak ne sanayi olarak ne siyaset olarak yok abi yok. Dışarıdaki güçler ülkemizde cidden söz sahibi.

Ülkemizde üretilen&üretilmesi istenen savunma sanayi ürünlerine bakın, hepsi Amerika İtalya Almanya İsrail gibi değişik ülkelerin almak istediğimiz sistemlerin önüne taş koymalarından dolayı başlamış projeler.

TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOK.

Yok arkadaş kim ne derse desin yok! O yüzden kendi içimize kapanmaya başladık, bağımsızlık için kendi içimize kapanmaya başladık, paranoyak bir ülke haline geldik!

Birisi havai fişek patlatsa korkar olduk, kamyon kapağı kapandığında korkar olduk!

Neden?

%50-%50 suçlu biz ve dış tehditler.

1- Dolar denen bela bizim açık açık dostumuz gibi görünüp kuyumuzu kazan, dostumuz olmayan bir ülkenin para birimi, buna bağımlıyız

2- Teknolojide dışarıya bağımlıyız, bugün ülkedeki kurulan internet hatları bir ülkenin ambargosuyla çöp haline dönüşebilir

3- Kullandığımız bankacılık sistemleri tamamen dışarıya bağımlı sistemlerle yönetiliyor

4- Enerji olarak bağımlıyız

5- Terör örgütlerinin göz bebeği bir ülkeyiz.

şimdilik bu kadar neden yeterli, bir oyun oynuyoruz ama sadece oynamakla kalıyoruz çünkü oyundan kar eden oyunu kuranlardan başkası değil.

Bugün ülkemizde bunlar gibi şeyler gerçekleşiyorsa eğer oyun dışına çıkmak istememizden kaynaklanıyor, bu oyunun dışına çıkmak zorundayız, ister kabul edelim ister etmeyelim, kendi oyunumuzu kurmayı beceremezsek durum daha da kötü hale gelecek ve tehditlere açık bir ülke halinde olmaktan kaçamayacağız.

Kendi bankacılık sistemimizi kurmaya çalışıyoruz, master,visa gibi bir sistem kuruldu diye biliyorum yakın zamanda, yenilenebilir enerjide çok güzel adımlar var, kendi içimizde bilişim sektörünü geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz, teknoparklarda özellikle yazılım alanında çok güzel destekler veriliyor, daha geçen ay çıkan Ar-ge yasası ile destekler daha da artmış durumda...

Hep beraber el ele bu oyundan çıkmalıyız arkadaşlar, hiçbir zaman dostumuz olmayan ülkelerin oyunundan çıkıp kendi kurduğumuz oyunda oynamak zorundayız!

Not: bu kararları desteklemiyorum, mecburiyetten ve acil durumlar neticesinde alınmış kararlar olduğunu düşünüyorum.. TC kimliklerin kimlik bilgilerinin çalınması gibi durumların önüne geçmek için atılmış adımlar.
Yöntem çok yanlış ancak şimdilik mecburi görünüyor, kendi oyunumuzu kurana kadar malesef durum bu.

2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asiruhh1903 2 yıl BlancpaiN
Hocam bir sürü yazıcak şey var da şöyle söyliyim size bir önceki seçimlerde oy kullanmış insanların tüm tc bilgileri adresleri vs. bir sitede paylaşılmıştı hatırlasanız adını yazıyordunuz arata arata buluyordunuz istediğiniz insanı yani o bilgiler çoktan satıldı ne çalınmasının önüne geçmesinden bahsediyorsunuz anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xreleave 2 yıl BlancpaiN
BlancpaiN

Ak partili birisi olarak yazıyorum.

Git gide Kuzey Koreye dönüyoruz, bu beni sadece korkutuyor ancak kuzey koreye döndüğümüz için değil, dış tehditlere karşı bu kadar kapanmak zorunda olmamızdan dolayı korkuyorum...

Abi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız olduğunu düşünmüyorum! Ne ekonomik olarak ne bilim olarak ne sanayi olarak ne siyaset olarak yok abi yok. Dışarıdaki güçler ülkemizde cidden söz sahibi.

Ülkemizde üretilen&üretilmesi istenen savunma sanayi ürünlerine bakın, hepsi Amerika İtalya Almanya İsrail gibi değişik ülkelerin almak istediğimiz sistemlerin önüne taş koymalarından dolayı başlamış projeler.

TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOK.

Yok arkadaş kim ne derse desin yok! O yüzden kendi içimize kapanmaya başladık, bağımsızlık için kendi içimize kapanmaya başladık, paranoyak bir ülke haline geldik!

Birisi havai fişek patlatsa korkar olduk, kamyon kapağı kapandığında korkar olduk!

Neden?

%50-%50 suçlu biz ve dış tehditler.

1- Dolar denen bela bizim açık açık dostumuz gibi görünüp kuyumuzu kazan, dostumuz olmayan bir ülkenin para birimi, buna bağımlıyız

2- Teknolojide dışarıya bağımlıyız, bugün ülkedeki kurulan internet hatları bir ülkenin ambargosuyla çöp haline dönüşebilir

3- Kullandığımız bankacılık sistemleri tamamen dışarıya bağımlı sistemlerle yönetiliyor

4- Enerji olarak bağımlıyız

5- Terör örgütlerinin göz bebeği bir ülkeyiz.

şimdilik bu kadar neden yeterli, bir oyun oynuyoruz ama sadece oynamakla kalıyoruz çünkü oyundan kar eden oyunu kuranlardan başkası değil.

Bugün ülkemizde bunlar gibi şeyler gerçekleşiyorsa eğer oyun dışına çıkmak istememizden kaynaklanıyor, bu oyunun dışına çıkmak zorundayız, ister kabul edelim ister etmeyelim, kendi oyunumuzu kurmayı beceremezsek durum daha da kötü hale gelecek ve tehditlere açık bir ülke halinde olmaktan kaçamayacağız.

Kendi bankacılık sistemimizi kurmaya çalışıyoruz, master,visa gibi bir sistem kuruldu diye biliyorum yakın zamanda, yenilenebilir enerjide çok güzel adımlar var, kendi içimizde bilişim sektörünü geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz, teknoparklarda özellikle yazılım alanında çok güzel destekler veriliyor, daha geçen ay çıkan Ar-ge yasası ile destekler daha da artmış durumda...

Hep beraber el ele bu oyundan çıkmalıyız arkadaşlar, hiçbir zaman dostumuz olmayan ülkelerin oyunundan çıkıp kendi kurduğumuz oyunda oynamak zorundayız!

Not: bu kararları desteklemiyorum, mecburiyetten ve acil durumlar neticesinde alınmış kararlar olduğunu düşünüyorum.. TC kimliklerin kimlik bilgilerinin çalınması gibi durumların önüne geçmek için atılmış adımlar.
Yöntem çok yanlış ancak şimdilik mecburi görünüyor, kendi oyunumuzu kurana kadar malesef durum bu.



Dostum saydıklarının temel sebeplerinden biri ülkede hakedenin hakettiği yerde olmayışı. liyakata bakılmaksızın doldurulan devlet kadoları, hakedene verilmeyen teşvik ve imkanın yandaşlara verilmesi.

Bunlar düzeltilse ülkede pekçok şey düzelecek emin olabilirsin. Bu devirde ülkeyi ve milleti güçlü, kudretli kılan şey teknoloji ve paradır. para genelde teknoloji, teknolojide parayı getirir. yani para parayı getirir.

Saydıkların şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz dediklerinin altındanda genelde yine yandaş aileler ve kişiler çıkıyor. Biz buna karşıyız işte. Bu ülkede resmen Şeffaflık sıfır. islam hak hukuk adalet denilen ülkede şeffaflık ve adaletin olmaması ne demek ? milyonlarca insanın spastik olarak görülmesi demek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 2 yıl
VPN yok bir şey yok. Ben hepsine erişiyorum. Sıkıntı kimde?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azon-abros 2 yıl
Çok yazık. Bir ülkenin nasıl eritildiğini iyi izleyin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ntquartex 2 yıl
Madem iddialar yalan,neden yasak koyuyorsun.«demek ki doğruymuş»...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giohid 2 yıl
neyi saklıyordunuz da zebra gibi ürktünüz?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aRiSe* 2 yıl
Github onedrive ve Dropbox engeli kalkmış. Archive.org engelli hala.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14669 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
onedrive, dropbox ve
8 etiket daha erişim engeli google drive Popüler github archive.org Web Siteleri Internet Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Canon'a sorduk: 5DMark IV, fiyatlar, servis ve dahası... 2 yıl 10 yıl içinde güneş enerjisinde maliyet %60 düşecek 2 yıl Facebook'tan yeni etkinlik ve takvim uygulaması 2 yıl BAŞARI’dan akılcı telefon KAAN N1 [ADVERTORIAL] 2 yıl Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat eğitim sistemine entegre oluyor 2 yıl Değişimi yapılan yeni seri Galaxy Note 7 patladı 2 yıl Tesla ekim ayı için iki ürün etkinliği planlıyor 2 yıl Elektriğe %5 indirim geliyor 2 yıl Türkiye Milli Takımı, CS:GO Dünya Şampiyonu oldu 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 satışları yeniden yasaklanıyor 2 yıl Karşınızda yavru vatanın ilk yerli otomobili: Günsel Model 1 2 yıl Samsung Galaxy S8 davetiyesi sızdırıldı iddiası 2 yıl Ultron X-1 4.5G inceleme videosu "4.5G'li Sağlam Telefon" 2 yıl 3D film izlemek çocukların konsantrasyonunu ve kavrama gücünü arttırıyor 2 yıl Mobilite: Pixel telefonlar, iPhone 7 kaçakçılığı ve dahası 2 yıl John Wick devam filminden uzun fragman 2 yıl 2017 Yılın Otomobili adayları açıklandı 2 yıl Canon 5DMark IV ön inceleme videosu "Yeni nesil kamera" 2 yıl AMD, programlanabilir yongalara ilk adımını atıyor 2 yıl Türk mühendis havaalanlarındaki tüm Wi-Fi şifrelerini bu haritada topladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Github ve Archive.org da engellendi; Yandex Disk ve iCloud tehlikede Sonraki Oculus sistem gereksinimleri esnetildi, ucuz VR sistemleri yolda 2 yıl Microsoft Surface ailesine üçüncü cihaz kategorisi geliyor 2 yıl Google Drive ve Dropbox'a erişim engeli getirildi: Güncelleme: OneDrive'a da engel 2 yıl BitTorrent Now'da deprem: İki CEO da işten kovuldu 2 yıl AMD Vega mimarisi için yıl sonu işaret ediliyor 2 yıl Prisma'ya merakla beklenen "video filtre" özelliği nihayet geldi 2 yıl Yeni Resident Evil ve Underworld filmlerinin yeni fragmanları yayınlandı 2 yıl İngiltere'de tarım verimini artırmak için sürücüsüz traktör test ediliyor 2 yıl Google’ın engellilere yönelik bursunu ülkemizden Murat Can Çiçek kazandı 2 yıl Verizon, Yahoo’nun fiyatında indirim bekliyor 2 yıl Yüksek mahkemeden Apple’a tazminat müjdesi 2 yıl Gears of War oyun serisi film oluyor 2 yıl En güçlü oyuncu sistemine Coca-Cola imzası 2 yıl 2si1 "Marslı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Boeing CEO'su: Mars'a ilk insanı biz taşıyacağız 2 yıl Milli savaş jeti için dev ortak: Rolls-Royce fabrika kurmak istiyor 2 yıl Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi 2 yıl Samsung’un toplam faaliyet karı son olaylardan etkilenmiyor 2 yıl Honeywell'in yeni nesil uçak Wi-fi ağı ile kesintsiz internet 2 yıl Snapchat 25 milyar dolar ile halka açılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim