Github ve Archive.org da engellendi; Yandex Disk ve iCloud tehlikede

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından dün başlatılan erişim engeli kervanına iki önemli site daha katıldı. Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi dünyanın en büyük bulut servislerinin ardından şimdi de geliştirici platformu Github ve çevrimiçi kütüphane Archive.org da erişime kapatıldı
Ayrıca Bkz. "Google Drive ve Dropbox'a erişim engeli getirildi: Güncelleme: OneDrive'a da engel"
Github ve Archive.org'un erişime kapatılmasının ardında yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen mail hesabının yattığı söyleniyor. Hacklenen mail hesabına ait bazı önemli bilgiler Google Drive, Dropbox ve OneDrive'ın ardından bu siteler aracılığıyla da paylaşıma açılmış. BTK'nın tedbir amaçlı uyguladığı kararın açıklaması şöyle:
5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (github.com) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nın 09/10/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-156641 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.
Ayrıca Bkz. "Google Drive ve Dropbox'a erişim engeli getirildi: Güncelleme: OneDrive'a da engel"
Github ve Archive.org'un erişime kapatılmasının ardında yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen mail hesabının yattığı söyleniyor. Hacklenen mail hesabına ait bazı önemli bilgiler Google Drive, Dropbox ve OneDrive'ın ardından bu siteler aracılığıyla da paylaşıma açılmış. BTK'nın tedbir amaçlı uyguladığı kararın açıklaması şöyle:
5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (github.com) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nın 09/10/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-156641 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.
Yandex Disk ve iCloud da tehlikedeDosyaları bulut servisleri üzerinden paylaşıma açan RedHack isimli grup, diğer sitelere gelen erişim engellerinin ardından aynı dosyaları şimdi de Yandex Disk ve iCloud üzerinden de paylaşmış durumda. Yani bu iki bulut servisine de her an bir erişim engeli getirilebilir.
Erişim engelli sitelere nasıl ulaşırsınız?Bulut servisleri dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de çok yoğun bir şekilde kullanılıyor, dolayısıyla çok kısa bir erişim engeli bile birçok insanın yarı yolda kalmasına neden olabilir. BTK'nın dün itibariyle uygulamaya başladığı bu erişim engelini aşmak için yapabileceğiniz tek şeyse bir VPN servisinden yararlanmak.
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-iOS
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github'ı yasaklamak hangi aklın işi acaba? tarihteki ilk ve son ülke olacağız...
Siyasetcilerin arka planda cevirdikleri dumenlerin, yedikleri nanelerin ceremesini halk cekmeye devam ediyor.
Turkiye'de kac milyon kayitli iOS - Mac OS cihaz var acaba ?
Nereye iCloud'u sansurluyorlar birader ? Turkiye RTE ve surekasinin ahiri midir ? Bikmadiniz mi artik?
Korkak herifler. Her pisliği ye, ortaya dökülünce siteleri engelle kaç.