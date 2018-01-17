Geçtiğimiz yıl kripto paraların inanılmaz yükselişine şahit olurken bir taraftan da bunu avantaja çevirmek isteyen kötü niyetli kişilerin ilginç yöntemleri ile karşılaştık. Gizli madencilik yazılımları bunun en bilineni.

En büyük tehdit oldu

Check Point tarafından yapılan araştırmaya göre 2017 yılında gizli madencilik yazılımları en büyük 10 tehdit arasında yerini aldı. İnternet sitelerine veya uygulamalara entegre edilen bu yazılımlar gizli bir şekilde çalışıyor ve sahiplerine kripto para kazandırıyor. Ziyaretçisi milyonlarca olan platformlar düşünüldüğünde kripto yazılımlar çok önemli bir gelir kaynağı haline geliyor.

Kripto yazılımlar büyük oranda site sahibinin bilgisi dahilinde kuruluyor. Bazen de normal bir betiğin arkasına saklanarak site sahibinden de habersiz çalışıyor. Hatta bilgi dahilinde kurulan yazılımların kağıt üzerindeki kaynaklardan çok daha fazlasını yine site sahibinden habersiz olarak kullandığı ve daha fazla gelir elde ettiği belirtiliyor.

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Kripto yazılımlar geçen yıl işletmelerin yüzde 55’ini etkilemiş durumda. Genele bakıldığında kullanıcıların sistem kaynaklarının yüzde 60’ından fazlasını sömürdüğü ifade ediliyor.

Kripto yazılımların en popüler olanı Coinhive. Pirate Bay sitesinde de kullanılan Coinhive sıkça tercih ediliyor. Sonra Rig ek exploit kit geliyor. Üçüncü sırada Cryptoloot var. Coinhive tehdit sıralamasında ilk onda iken diğerleri ilk 100 içerisinde.

Bu tür yazılımlardan korunmanın ilk yolu engelleyici anti-virüs programları ve tarayıcı eklentileri kullanmak. Ayrıca çevrim içi video dönüştürme ve film izleme gibi platformların da bu tür yazılımlar barındırabileceği dile getiriliyor.