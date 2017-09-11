Gizlilik ihlali yapan Facebook, para cezasına çarptırıldı

İspanya'nın veri koruma gözlemcisi, Facebook'un kullanıcılara kişisel verilerini nasıl kullanacağını bildirmediği yüzünden 1,2 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.

Karar sosyal medya devi Facebook'un almış olduğu en son ceza olarak literatürlere geçiyor. Politico'nun Politika muhabiri Mark Scott'a göre; Fransız, Alman ve Hollanda hükumetleri, Facebook'un vatandaşlarına ait verileri nasıl sakladığını ve kullandığını araştırıyor.

İspanyol veri koruma birimi, Facebook'un gizlilik politikasının "genel ve belirsiz terimler" içerdiğini ve kullanıcılarının onayını almadığını söyledi.

Facebook muhtemelen bu karara itiraz edecek. Belçika'daki benzer bir karara da daha önce itiraz etmişti.

https://thenextweb.com/eu/2017/09/11/spain-slaps-facebook-with-e1-2-million-fine-for-breaking-privacy-laws/#.tnw_YtB7tTxP