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Gizlilik ihlali yapan Facebook, para cezasına çarptırıldı

Facebook, İspanya'daki kullanıcıların verilerini nasıl kullanacağını bildirmediği için para cezasına çarptırıldı. Facebook'un 1,2 milyon Euro'luk para cezasına itiraz etmesi bekleniyor.
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sosyal medya
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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İspanya'nın veri koruma gözlemcisi, Facebook'un kullanıcılara kişisel verilerini nasıl kullanacağını bildirmediği yüzünden 1,2 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. 
Karar sosyal medya devi Facebook'un almış olduğu en son ceza olarak literatürlere geçiyor. Politico'nun Politika muhabiri Mark Scott'a göre; Fransız, Alman ve Hollanda hükumetleri, Facebook'un vatandaşlarına ait verileri nasıl sakladığını ve kullandığını araştırıyor.
İspanyol veri koruma birimi, Facebook'un gizlilik politikasının "genel ve belirsiz terimler" içerdiğini ve kullanıcılarının onayını almadığını söyledi. 
Facebook muhtemelen bu karara itiraz edecek. Belçika'daki benzer bir karara da daha önce itiraz etmişti.

https://thenextweb.com/eu/2017/09/11/spain-slaps-facebook-with-e1-2-million-fine-for-breaking-privacy-laws/#.tnw_YtB7tTxP Yorum Yaz
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koyunsavar 1 yıl
Face telefonda çok tehlike bir apps
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Kerim5100 1 yıl
Mark'ın elinin kiri 1.2 milyon euro vergi kesintisi desen bile anlamaz
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