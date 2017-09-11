Xiaomi Mi Note 3: Snapdragon 660, çift arka kamera, yüz tanıma teknolojisi





Xiaomi, Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni telefonları Mi Mix 2, Mi Notebook Pro ve Mi Note 3’ü tanıttı. Firma, Mi Note 3 ile serinin önceki telefonlarından farklı bir strateji izliyor. Mi Note 3’ü kendine has karakteri olan bir telefon yerine büyük ekranlı Xiaomi Mi 6 olarak pazarlıyor.

5.5 inç 1080p Ekran

Xiaomi Mi Note 3, tasarımsal olarak Mi 6’ya oldukça benzer bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Tıpkı Mi 6’da olduğu gibi telefonun ön ve arka yüzü cam materyalden oluşurken kasa çerçevesi 7 serisi alüminyumdan oluşuyor. Mi 6’nın ekranı 5.15 inç büyüklüğündeydi. Bu ekran büyüklüğüyle yetinemeyenler için Mi Note 3’de 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran bizleri karşılıyor. Büyüyen ölçüler haricinde tasarımsal anlamda Mi 6'dan farkı bulunmuyor.

Snapdragon 660 ve 6 GB RAM

Telefonun Mi 6’dan farklı yanı işlemci gücü olmuş. Beklenilenin aksine Snapdragon 835 değil Snapdragon 660 mobil platformu kullanılıyor. Daha önceki Mi Note modellerinde üst seviye işlemcilere yer verilirken bu defa orta segmente yönelik bir işlemci tercihinde bulunulmuş. RAM’de herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyip 6 GB RAM’e yer verilmiş. Micro SD kart desteği olmayan telefonun 64 GB ve 128 GB depolama alanı bulunan iki farklı varyasyonu olacak.

Çift Arka Kamera

Son dönemde oldukça popüler olan çift arka kamera teknolojisi es geçilmemiş. Teknik anlamda Mi 6 ile benzer yapıda çift arka kameraya yer veriliyor. Çift arka kameranın biri normal çekim, diğeri 2X telefoto çekim yapabiliyor. Her iki kamera da 12 MP çözünürlüğünde. Telefoto kamera yardımıyla arka planı bulanık bokeh efektli resimler çekilebiliyor. Xiaomi’nin sözlerine göre bokeh efektini oluşturan algoritma üzerinde geliştirmeler yapılmış, Mi 6'daki sorunlar giderilmiş.

Önde ise yapay zeka destekli yüz güzelleştirme seçeneği sunan 16 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön bölümde bulunan yüz tanıma teknolojisi sayesinde kullanıcının yüzü doğru bir şekilde tespit edilip selfie çekimlerinde çeşitli iyileştirmeler yapılabiliyor.

Diğer özelliklerine baktığımızda NFC, Kızılötesi, parmak izi okuyucu, yüz tanıma teknolojisi, stereo hoparlör, USB Type-C ve hızlı şarj destekli 3500 mAh büyüklüğündebir bataryanın yer aldığını görüyoruz.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Telefonun 64 GB depolama alanına sahip modeli 2499 Yuan (~$384), 128 GB depolama alanına sahip modeli ise 2899 Yuan (~$445) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Önümüzdeki gün Asya ülkelerinde satışına başlanacak. Tahminlerimize göre bir ay sonra ülkemizde satışa sunulmasını ve yaklaşık 2200 TL dolaylarında bir fiyatının olmasını bekliyoruz. Telefonun lansman fiyatı, Xiaomi Mi 6'nın lansman fiyatı ile aynı.