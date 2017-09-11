Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Note 3: Snapdragon 660, çift arka kamera, yüz tanıma teknolojisi

Xiaomi, fiyat/performans odaklı yeni telefonu Xiami Mi Note 3'ü tanıttı. Xiaomi Mi 6'ya benzerliğiyle dikkat çeken telefonun cam tasarımı, çift arka kamerası ve büyük bataryası dikkat çekiyor.
1 yıl
17,1b
1
27
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Xiaomi, Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni telefonları Mi Mix 2, Mi Notebook Pro ve Mi Note 3’ü tanıttı. Firma, Mi Note 3 ile serinin önceki telefonlarından farklı bir strateji izliyor. Mi Note 3’ü kendine has karakteri olan bir telefon yerine büyük ekranlı Xiaomi Mi 6 olarak pazarlıyor.

5.5 inç 1080p Ekran

Xiaomi Mi Note 3, tasarımsal olarak Mi 6’ya oldukça benzer bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Tıpkı Mi 6’da olduğu gibi telefonun ön ve arka yüzü cam materyalden oluşurken kasa çerçevesi 7 serisi alüminyumdan oluşuyor. Mi 6’nın ekranı 5.15 inç büyüklüğündeydi. Bu ekran büyüklüğüyle yetinemeyenler için Mi Note 3’de 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran bizleri karşılıyor. Büyüyen ölçüler haricinde tasarımsal anlamda Mi 6'dan farkı bulunmuyor.

Snapdragon 660 ve 6 GB RAM 

Telefonun Mi 6’dan farklı yanı işlemci gücü olmuş. Beklenilenin aksine Snapdragon 835 değil Snapdragon 660 mobil platformu kullanılıyor. Daha önceki Mi Note modellerinde üst seviye işlemcilere yer verilirken bu defa orta segmente yönelik bir işlemci tercihinde bulunulmuş. RAM’de herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyip 6 GB RAM’e yer verilmiş. Micro SD kart desteği olmayan telefonun 64 GB ve 128 GB depolama alanı bulunan iki farklı varyasyonu olacak.

Çift Arka Kamera 

Son dönemde oldukça popüler olan çift arka kamera teknolojisi es geçilmemiş. Teknik anlamda Mi 6 ile benzer yapıda çift arka kameraya yer veriliyor. Çift arka kameranın biri normal çekim, diğeri 2X telefoto çekim yapabiliyor. Her iki kamera da 12 MP çözünürlüğünde. Telefoto kamera yardımıyla arka planı bulanık bokeh efektli resimler çekilebiliyor. Xiaomi’nin sözlerine göre bokeh efektini oluşturan algoritma üzerinde geliştirmeler yapılmış, Mi 6'daki sorunlar giderilmiş.

Önde ise yapay zeka destekli yüz güzelleştirme seçeneği sunan 16 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön bölümde bulunan yüz tanıma teknolojisi sayesinde kullanıcının yüzü doğru bir şekilde tespit edilip selfie çekimlerinde çeşitli iyileştirmeler yapılabiliyor.

Diğer özelliklerine baktığımızda NFC, Kızılötesi, parmak izi okuyucu, yüz tanıma teknolojisi, stereo hoparlör, USB Type-C ve hızlı şarj destekli 3500 mAh büyüklüğündebir bataryanın yer aldığını görüyoruz.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Telefonun 64 GB depolama alanına sahip modeli 2499 Yuan (~$384), 128 GB depolama alanına sahip modeli ise 2899 Yuan (~$445) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Önümüzdeki gün Asya ülkelerinde satışına başlanacak. Tahminlerimize göre bir ay sonra ülkemizde satışa sunulmasını ve yaklaşık 2200 TL dolaylarında bir fiyatının olmasını bekliyoruz. Telefonun lansman fiyatı, Xiaomi Mi 6'nın lansman fiyatı ile aynı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guaire 1 yıl en beğenilen 10ff
10ff

gcb1903
10ff

Neyine guveniyor bu adamlar da bu paraya cihaz satiyorlar? Alti ustu cin mali telefon.

Mesela Iphone ne malı? Ya da Samsung, Sony, Lg ne malı? Lenovo, Huwai, Oppo ne malı? Dünyanın en çok satan telefonları ne malı?

Boyle sacma sapan bir mesaj gelecegini biliyordum.
kendini ancak boyle kandirirsin zaten. Samsung, lg, apple gibi markalarda en azindan uygulanmis belli bir standart var. Adamlar kaliteli bir sekilde uretilmesini sagliyorlar. Hata sanslari yok. Yillarca bu sektorde hizmet vermis markalar ile dunki cocuk misali bukulen dayaniksiz isinan cin mali sar degerinden mikrodalga firina donusmus telefonlarla mi kiyasliyorsun?
mercedes c180 ile gelly emgrand arasinda kalip, nasil olsa cok benziyor diye gelly almaktir sizinki.


İçindeki bütün malzemeleri Japon, Kore, Amerikan vb. her biri alanında tanınmış tedarikçilerden alıp, Apple ile aynı fabrikalarda montajını yaptırıyorlar.
Samsung'un tutuşan bataryaları, Apple'ın yamulan, tıslayan telefonları, LG'nin bootloop ve ekran problemleri vs. tanınmış markaların da sorunları yokmuş gibi yazmayın.
10ffgcb190310ffNeyine guveniyor bu adamlar da bu paraya cihaz satiyorlar? Alti ustu c...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 1 yıl 10ff
Orasını da biliriz. Niye bilemeyelim? Her yıl 70 milyon civarında telefon satıyor Xiaomi. Bunlardan yüzbinlercesi garantisi olmadığı halde batılı pazarlara ulaşıyor. İncelemeleri yapılıyor. İçi deşiliyor. Dünyanın dört bir köşesinden kullanıcılar yorum yapıyor.
Mi5'in gofret gibi ikiye kırılabildiğini, Mi6'nın ise en sağlam cihazlar arasında olduğunu görmedik mi?
Vergi konusunda daha önce burada çok ve ayrıntılı olarak yazdım. Bilmeyenleri bilinçlendirmeye çalıştım. Ölümüne savunma dediğin şey belli ki senin bilgi sahibi olmadığın bir konuda somut gerçekleri söylemek. Apple ürünleri de yüksek SAR değerlerine sahip. Ki ben daha önce merak edenler için Xiaomi'nin SAR değerleri için Tayvan devlet kuruluşundan arayıp sonuç bulup burada paylaşan biriyim. Bunları karşındakini tanımadan onun üstüne yorum yaptığın için söylüyorum. Yoksa kendimi anlatmayı gerçekten sevmem. Konuyu değil karşındakini tartışıyorsan düşünceni savunamıyorsun demektir.
"Çin malı" diye kestirip atmak bir eleştiri değildir. Eskiden "Japon malı" daha sonra "Kore malı" da kalitesizlik olarak anlaşılırdı. Oysa önce Japon markaları, sonra Kore markaları bu önyargıyı aştı. "Çin malı"nın da çöplük olanı da bulunur, kalitelisi de bulunur. Burada söz konusu marka merdiven altı bir üretici değil.
Buraya savunma amacıyla gelmedim. Tam tersine eleştirmek amacıyla geldim. Xiaomi'yi yıllardır çok yakından takip ederim. Yıllar içindeki değişimini, şirket felsefesini, hedeflerini, sloganlarını vs. herşeyiyle Türkiye'de en iyi bilenlerden birisi olduğumu düşünüyorum.
Xiaomi Note 3'ün fiyatı, yüksek fiyatıyla bilinen rakiplerinin fiyatına yaklaşmış. Xiaomi'deki fiyat artışı son çıkan Mi A1 ve bugün çıkan Mix 2'de de ve hatta Mi6'da bile bir nebze görülüyor.
Xiaomi her zaman maliyetine yakın fiyatlarıyla övünürdü. Şimdi ise ufak bir maliyetlere "premium" fiyat farkları çekmeye çalışıyorlar. O zaman Xiaomi varmış yokmuş bir önemi kalmıyor.
Ürünlerde kalite beklerken yorumlardaki kaliteyi yukarı kendiniz çekin.
Orasını da biliriz. Niye bilemeyelim? Her yıl 70 milyon civarında telefon satıyor Xiaomi. Bunlardan yüzbinlercesi garantisi olmadığı halde batılı pazarlara ula...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Xiaomi yi küçümsemeyin Avrupada çok tutulan Çin markasıdır ve Appleden daha çok Asya piyasasında satış yapmış dünyada en büyük 5. üreticidir bilmiyenler önce bunu öğrensin.
Zamanında LG ve Samsung mu vardı en çok Siemens ve Sony Nokia Motorola tutulurdu ee şimdi ne oldu LG ve Samsung Japon Marklar Sharp Panasonic Sony gibi şirketleri batırdı bir gün onlarıda çinli üreticiler batıracak
Slm
HG
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Ekran kasa oranı iyileştirilmiş snapdragon 835 koyulmuş olsaydı mi 6 yı baltalardı bu politica bundan bide arkası cam yerine metal istiyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Mi note 2 bir karizması yerle bir oldu yan sanayi ürün gibi duruyor mi mix 2 aynısınin küçüğü sacma bu firma yenilikciydi biraz o da gitti bitti.. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Htc vakti zamaninda hd 2 ve g2 ile olay olmustu. Xiaomi de ucuz ve yenilikciligi ile herkesin kalbini fethetti. Fakat ;
1.Dusuk ekran cozunurlugu ( ekran cozunurlugu dusuk olunca maliyet ciddi azaliyor. )
2.800-b20 band eksikligi nedeniyle 4g cekim sorunlari
3.cogu kacakcinin getirdigi garantisiz satislar
4.kamera performansi.. lens araligi 2.0 gibi eski teknolojilere yer vermesi ( en iyi telefonlarinda bile kotudur)
5.ses kayit icin kullanilan mikrafonlarin kalitesizligi.. 2-3 video seyredin farki anlarsiniz.
6.elektronik kart ve lehimleme ve baglanti soketleri.. tamir ve lehim isi yapan biri olarak aman derim .. berbattir
7.son zamanlardaki fiyat politakasi.. daha az donanim daha cok para istemesi..
Xiaomi den uzak durun derimmm
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edizozy 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Htc vakti zamaninda hd 2 ve g2 ile olay olmustu. Xiaomi de ucuz ve yenilikciligi ile herkesin kalbini fethetti. Fakat ;

1.Dusuk ekran cozunurlugu ( ekran cozunurlugu dusuk olunca maliyet ciddi azaliyor. )

2.800-b20 band eksikligi nedeniyle 4g cekim sorunlari

3.cogu kacakcinin getirdigi garantisiz satislar

4.kamera performansi.. lens araligi 2.0 gibi eski teknolojilere yer vermesi ( en iyi telefonlarinda bile kotudur)

5.ses kayit icin kullanilan mikrafonlarin kalitesizligi.. 2-3 video seyredin farki anlarsiniz.

6.elektronik kart ve lehimleme ve baglanti soketleri.. tamir ve lehim isi yapan biri olarak aman derim .. berbattir

7.son zamanlardaki fiyat politakasi.. daha az donanim daha cok para istemesi..



Xiaomi den uzak durun derimmm

Ekran çözünürlüğü 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) Panel belki kötü olabilir diyeceğim fakat oda kaliteli olarak görünüyor.

Kamera konusunda : Dual: 12 MP (f/1.8, 27mm, 4-axis OIS) + 12 MP (f/2.6, 52mm)

sony ımx sensörü var

ses konusunda hi res destekliyor

Bence bu konularda yürüme fiyatına göre oldukça iyi ama elektronik kart ve lehimlerini veya bağlantı soketlerini bilmem ? açıp inceledin mi merak ettim bu konuda ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 1 yıl
Diger markalar xiaominin billurlarini yesin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 1 yıl
cihaz guzel gorunuyor fakat biraz pahali geldi bana ./
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hllsing 1 yıl
1500 1600 liraya gelirse kesin alırım kulaklık girişi ve 5.5" ekran olayı tam istediğim gibi bence günümüzde SD 625 bile herşeye yeterken sd660 ile her türlü iş yapar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 yıl
Neyine guveniyor bu adamlar da bu paraya cihaz satiyorlar? Alti ustu cin mali telefon.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl 10ff
10ff

Neyine guveniyor bu adamlar da bu paraya cihaz satiyorlar? Alti ustu cin mali telefon.

Mesela Iphone ne malı? Ya da Samsung, Sony, Lg ne malı? Lenovo, Huwai, Oppo ne malı? Dünyanın en çok satan telefonları ne malı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ordan Geçenbay 1 yıl
Mi6 plus bu sadece ismini note 3 koymuşlar. Mi note 2 den kamera hariç geride bir telefon.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
bu fiyatlara bunu alacağıma mi6 yada oneplus 5 kovalarım daha iyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17106 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, Popüler ve
8 etiket daha MPopüler xiaomi mi 6 xiomi mi note 3 xiaomi mi note 3 fiyatı xiaomi mi note 3 çıkış tarihi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl BMW'den yeni elektrikli konsept araç: i Vision Dynamics 1 yıl Şimdiye kadar gördüğünüz en ilginç anakart olabilir 1 yıl Justice League öncesi heyecanı VR üzerinden yaşayın 1 yıl Asus modüler kasaya sahip VivoMini VC68V mini PC modelini duyurdu 1 yıl iPhone 8 Türkçe Canlı Yayın | Lansmanı simultane tercüme ile Türkçe izle 1 yıl Sıralı Tweet’lere kolaylık geliyor 1 yıl iPhone X etkinliğinde iPod da sürpriz yapabilir 1 yıl Bilim-kurgu yazarı ve teknoloji öncüsü Jerry Pournelle hayatını kaybetti 1 yıl Amerika'yı vuran dev kasırga Irma, uzaydan işte böyle görüntülendi 1 yıl 4K Apple TV'nin teknik özellikleri açığa çıktı 1 yıl Canlı | Nvidia MX150 performans testi (Yayın özeti) 1 yıl LINE uygulamasına YouTube odaklı yeni güncelleme geldi 1 yıl Samsung Galaxy Note 8'in onarılabilirlik puanı belli oldu 1 yıl Google 2.9 milyar dolarlık cezaya itiraz etti 1 yıl Dünyanın ilk VR beyin ameliyatı videosu 1 yıl Kanser ameliyatı esnasında işlemin başarısının tespitinde yeni teknik 1 yıl Gizlilik ihlali yapan Facebook, para cezasına çarptırıldı 1 yıl Spotify artık Apple'ın Safari tarayıcısında çalışmıyor 1 yıl Kodi patent trolleriyle yasal mücadeleye hazırlanıyor 1 yıl Xiaomi Mi Notebook artık Pro 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Note 3: Snapdragon 660, çift arka kamera, yüz tanıma teknolojisi Sonraki Avrupa Birliği teknoloji şirketlerinin ödediği vergi miktarını artırabilir 1 yıl Lenovo'dan AMD tabanlı iki yeni dizüstü: ThinkPad A275 ve A475 1 yıl Xiaomi Mi MIX 2 duyuruldu 1 yıl Apple'ın 12 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte bizleri neler bekliyor? 1 yıl Xiaomi telefonlar için MIUI 9 Global Beta 7.9.7 yayınlandı 1 yıl Tesla, müşterilerin kasırgadan kaçması için batarya kapasitelerini yazılım güncellemesiyle artırdı 1 yıl RED yeni holografik akıllı telefonu için Leia ile işbirliği yapıyor 1 yıl Toshiba’nın yonga bölümü için teklifler artıyor 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 ön siparişleri memnuniyet verici 1 yıl iPhone X, 6 çekirdekli A11 Fusion işlemciyle gelebilir 1 yıl Xiaomi Mi6 incelemesi "Fiyat/performans telefonu" 1 yıl Eset Türkiye ile Dijital Güvenlik üzerine konuştuk 1 yıl YouTube'un mobil uygulamalarına video oynatma hızı seçeneği geldi 1 yıl Duyuru: Asus Bilgisayarımı Ateşle 2017 Başlıyor! 1 yıl Büyük bataryalı Nissan Leaf, 360 km'den fazla menzile sahip olacak 1 yıl AMD farklı bir üretim tesisiyle anlaşabilir 1 yıl Rockstar ilk VR oyununu duyurdu 1 yıl Çin benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamaya hazırlanıyor 1 yıl Google Play Store'un kullanıcı arayüzü güncellendi 1 yıl Rusya, kripto para piyasasına düzen getirmek için çalışmalara başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim