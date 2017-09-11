Xiaomi Mi Note 3: Snapdragon 660, çift arka kamera, yüz tanıma teknolojisi

5.5 inç 1080p Ekran
Xiaomi Mi Note 3, tasarımsal olarak Mi 6’ya oldukça benzer bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Tıpkı Mi 6’da olduğu gibi telefonun ön ve arka yüzü cam materyalden oluşurken kasa çerçevesi 7 serisi alüminyumdan oluşuyor. Mi 6’nın ekranı 5.15 inç büyüklüğündeydi. Bu ekran büyüklüğüyle yetinemeyenler için Mi Note 3’de 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran bizleri karşılıyor. Büyüyen ölçüler haricinde tasarımsal anlamda Mi 6'dan farkı bulunmuyor.
Snapdragon 660 ve 6 GB RAM
Telefonun Mi 6’dan farklı yanı işlemci gücü olmuş. Beklenilenin aksine Snapdragon 835 değil Snapdragon 660 mobil platformu kullanılıyor. Daha önceki Mi Note modellerinde üst seviye işlemcilere yer verilirken bu defa orta segmente yönelik bir işlemci tercihinde bulunulmuş. RAM’de herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyip 6 GB RAM’e yer verilmiş. Micro SD kart desteği olmayan telefonun 64 GB ve 128 GB depolama alanı bulunan iki farklı varyasyonu olacak.
Çift Arka Kamera
Son dönemde oldukça popüler olan çift arka kamera teknolojisi es geçilmemiş. Teknik anlamda Mi 6 ile benzer yapıda çift arka kameraya yer veriliyor. Çift arka kameranın biri normal çekim, diğeri 2X telefoto çekim yapabiliyor. Her iki kamera da 12 MP çözünürlüğünde. Telefoto kamera yardımıyla arka planı bulanık bokeh efektli resimler çekilebiliyor. Xiaomi’nin sözlerine göre bokeh efektini oluşturan algoritma üzerinde geliştirmeler yapılmış, Mi 6'daki sorunlar giderilmiş.
Önde ise yapay zeka destekli yüz güzelleştirme seçeneği sunan 16 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön bölümde bulunan yüz tanıma teknolojisi sayesinde kullanıcının yüzü doğru bir şekilde tespit edilip selfie çekimlerinde çeşitli iyileştirmeler yapılabiliyor.
Diğer özelliklerine baktığımızda NFC, Kızılötesi, parmak izi okuyucu, yüz tanıma teknolojisi, stereo hoparlör, USB Type-C ve hızlı şarj destekli 3500 mAh büyüklüğündebir bataryanın yer aldığını görüyoruz.
Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Telefonun 64 GB depolama alanına sahip modeli 2499 Yuan (~$384), 128 GB depolama alanına sahip modeli ise 2899 Yuan (~$445) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Önümüzdeki gün Asya ülkelerinde satışına başlanacak. Tahminlerimize göre bir ay sonra ülkemizde satışa sunulmasını ve yaklaşık 2200 TL dolaylarında bir fiyatının olmasını bekliyoruz. Telefonun lansman fiyatı, Xiaomi Mi 6'nın lansman fiyatı ile aynı.
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İçindeki bütün malzemeleri Japon, Kore, Amerikan vb. her biri alanında tanınmış tedarikçilerden alıp, Apple ile aynı fabrikalarda montajını yaptırıyorlar.
Samsung'un tutuşan bataryaları, Apple'ın yamulan, tıslayan telefonları, LG'nin bootloop ve ekran problemleri vs. tanınmış markaların da sorunları yokmuş gibi yazmayın.
Mi5'in gofret gibi ikiye kırılabildiğini, Mi6'nın ise en sağlam cihazlar arasında olduğunu görmedik mi?
Vergi konusunda daha önce burada çok ve ayrıntılı olarak yazdım. Bilmeyenleri bilinçlendirmeye çalıştım. Ölümüne savunma dediğin şey belli ki senin bilgi sahibi olmadığın bir konuda somut gerçekleri söylemek. Apple ürünleri de yüksek SAR değerlerine sahip. Ki ben daha önce merak edenler için Xiaomi'nin SAR değerleri için Tayvan devlet kuruluşundan arayıp sonuç bulup burada paylaşan biriyim. Bunları karşındakini tanımadan onun üstüne yorum yaptığın için söylüyorum. Yoksa kendimi anlatmayı gerçekten sevmem. Konuyu değil karşındakini tartışıyorsan düşünceni savunamıyorsun demektir.
"Çin malı" diye kestirip atmak bir eleştiri değildir. Eskiden "Japon malı" daha sonra "Kore malı" da kalitesizlik olarak anlaşılırdı. Oysa önce Japon markaları, sonra Kore markaları bu önyargıyı aştı. "Çin malı"nın da çöplük olanı da bulunur, kalitelisi de bulunur. Burada söz konusu marka merdiven altı bir üretici değil.
Buraya savunma amacıyla gelmedim. Tam tersine eleştirmek amacıyla geldim. Xiaomi'yi yıllardır çok yakından takip ederim. Yıllar içindeki değişimini, şirket felsefesini, hedeflerini, sloganlarını vs. herşeyiyle Türkiye'de en iyi bilenlerden birisi olduğumu düşünüyorum.
Xiaomi Note 3'ün fiyatı, yüksek fiyatıyla bilinen rakiplerinin fiyatına yaklaşmış. Xiaomi'deki fiyat artışı son çıkan Mi A1 ve bugün çıkan Mix 2'de de ve hatta Mi6'da bile bir nebze görülüyor.
Xiaomi her zaman maliyetine yakın fiyatlarıyla övünürdü. Şimdi ise ufak bir maliyetlere "premium" fiyat farkları çekmeye çalışıyorlar. O zaman Xiaomi varmış yokmuş bir önemi kalmıyor.
Ürünlerde kalite beklerken yorumlardaki kaliteyi yukarı kendiniz çekin.