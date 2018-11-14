Honor 10 Lite haftaya tanıtılıyor

Lite sürümler denildiğinde en aktif üretici olarak gösterebileceğimiz Huawei yeni bir mini model daha tanıtmaya hazırlanıyor. Honor 10 Lite modeli adının aksine oldukça güçlü bir donanım ile tüketici karşısına çıkacak.

Honor 10 Lite özellikleri ve fiyatı

Honor 10 Lite modelinde Snapdragon 710 yonga setinin olması bekleniyor. Arka kısımda çift kamera ve parmak izi okuyucu yer alırken metal çerçeve-cam kaplama tasarımı da korunuyor. Bunun haricinde donanım konusunda bir detay bulunmuyor.

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Honor 10 modelini hatırlayacak olursak 5.84 inçlik çentikli ekran, Kirin 970 yonga seti, 16MP+24MP çözünürlüğünde arka kamera, 24MP çözünürlüğünde ön kamera, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcuttu. Honor 10 Lite modeli de buna benzer bir donanım sunabilir. Fiyatının ise 200$-280$ aralığında olması bekleniyor.

Honor 10 Lite aslında doğrudan Xiaomi Mi 8 Lite modelini hedefliyor. 6.26 inçlik çentikli ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 12MP+5MP arka kamera, 24MP ön kamera gibi özelliklerle Xiaomi Mi 8 Lite bir tık aşağıda kalacak gibi görünüyor. Honor 10 Lite modeli 21 Kasım tarihinde tanıtılacak.