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Honor 10 Lite haftaya tanıtılıyor

Gelecek hafta Huawei Honor 10 Lite modeli tüketici ile buluşuyor. Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alan telefon daha çok Xiaomi Mi 8 Lite modelini hedefliyor.
6 ay
4,9b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lite sürümler denildiğinde en aktif üretici olarak gösterebileceğimiz Huawei yeni bir mini model daha tanıtmaya hazırlanıyor. Honor 10 Lite modeli adının aksine oldukça güçlü bir donanım ile tüketici karşısına çıkacak.

Honor 10 Lite özellikleri ve fiyatı

Honor 10 Lite modelinde Snapdragon 710 yonga setinin olması bekleniyor. Arka kısımda çift kamera ve parmak izi okuyucu yer alırken metal çerçeve-cam kaplama tasarımı da korunuyor. Bunun haricinde donanım konusunda bir detay bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Hitman 2 daha çıkmadan kırıldı"

Honor 10 modelini hatırlayacak olursak 5.84 inçlik çentikli ekran, Kirin 970 yonga seti, 16MP+24MP çözünürlüğünde arka kamera, 24MP çözünürlüğünde ön kamera, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcuttu. Honor 10 Lite modeli de buna benzer bir donanım sunabilir. Fiyatının ise 200$-280$ aralığında olması bekleniyor.

Honor 10 Lite aslında doğrudan Xiaomi Mi 8 Lite modelini hedefliyor. 6.26 inçlik çentikli ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 12MP+5MP arka kamera, 24MP ön kamera gibi özelliklerle Xiaomi Mi 8 Lite bir tık aşağıda kalacak gibi görünüyor. Honor 10 Lite modeli 21 Kasım tarihinde tanıtılacak.


https://www.gizmochina.com/2018/11/13/honor-10-lite-edition-will-be-annnounced-on-november-21-in-beijing/ Yorum Yaz
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Portraitclub 6 ay en beğenilen
Dandik honor markasının bile lite modeli çıkıyor vaybe
Yanıtla +7
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Kayrabey 6 ay
Yeni bilgiler geldi dostlar...
Honor 10 lite özellikleri
6.21 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü LCD ekran
2.2GHz Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU
Android 9 Pie, EMUI 9.0 arayüzü
4 / 6GB RAM
64 / 128GB dahili depolama
256GB’a kadar microSD kart desteği
13MP + 2 MP arka kameralar
24MP ön kamera
3.320mAh batarya
Ağırlık: 162 gram
154x 73.64 x 7.95 mm
Çift SIM desteği, ikili bekleme
Renkler: Beyaz, siyah, mavi
Yerçekimi sensörü, mesafe sensörü, ışık sensörü, parmak izi tanıma
Tanıtıldığı gün satışa sunulacak telefon için belirlenen fiyat ise 1250 yuan / 180 $
Bu telefon bize gelirse en az 2.000 liradan gelir ...
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alisso 6 ay
Xiaomi karşısında ayakta durabilecek bir marka değil diye düşünüyorum. Teknoloji çöplüğüne doğmadan atılacak vah..
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maxmania 6 ay
hazır olun 2-3 hafta boyunca her gün 2 haber başlığı çıkar bu telefon için. başlık atın atmayın demiyoruz, reklam için gene konu açın ama reklam olduğunu yazın. eklentiler başlıkları da bloklamıyorki.
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Eeltorm 6 ay
P20lite ile aynı.
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astegon 6 ay
ÇÖP'cüler gelmeden kelamımızı edelim;
Orta sınıfa yeni cihaz. Başka da bir özelliği olmaz.
İyi bir fiyat ile TR'de güzel satışlar yapabilir. Ama iyi bir fiyatı olacak.
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Kayrabey 6 ay
Telefonun sızan özellikleri
Honor 10 Lite özellikleri
Kırmızı, mavi ve siyah renkler
5.84 inç büyüklüğünde Full HD + çentikli 19:9 LcD ekran
İşlemci Kirin 710
4GB RAM
artırılabilir 64GB dahili depolama
13 megapiksel + 2 megapiksel çift arka kamera
16 megapiksel ön kamera
3.320 mAh büyüklüğünde pil
Android 8.0 Oreo
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tecnikadamoguz01 6 ay
Getir bunu 2 binden sonra satışları izle Huawei
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my54 6 ay
ya bu haberleri nereye bakıp yapıyosunuz ya snapdragon 710 ne ya Kirin710 işlemci gsmarena.com/...
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MS4343 6 ay
my54

ya bu haberleri nereye bakıp yapıyosunuz ya snapdragon 710 ne ya Kirin710 işlemci
gsmarena.com/...

Honor 10 Lite'de hem Kirin hem de snapdragon işlemcili modeller olacağı söylentisi var.Yani editör yanlış yazmamış...

www.bgr.in/news/honor-10-lite-edition-with-snapdragon-710-soc-to-launch-in-china-on-november-21/amp/
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Y-ZiyA 6 ay
500 dolardan gelecek bir telefon daha Türkiye ye...
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Kayrabey 6 ay Y-ZiyA
Hiç sorma. 200 doları gören 250 dolar ekleyip getiriyor :)
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Portraitclub 6 ay en beğenilen
Dandik honor markasının bile lite modeli çıkıyor vaybe
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