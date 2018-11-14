Honor 10 Lite haftaya tanıtılıyor

Lite sürümler denildiğinde en aktif üretici olarak gösterebileceğimiz Huawei yeni bir mini model daha tanıtmaya hazırlanıyor. Honor 10 Lite modeli adının aksine oldukça güçlü bir donanım ile tüketici karşısına çıkacak.
Honor 10 Lite özellikleri ve fiyatı
Honor 10 Lite modelinde Snapdragon 710 yonga setinin olması bekleniyor. Arka kısımda çift kamera ve parmak izi okuyucu yer alırken metal çerçeve-cam kaplama tasarımı da korunuyor. Bunun haricinde donanım konusunda bir detay bulunmuyor.Ayrıca Bkz. "Hitman 2 daha çıkmadan kırıldı"
Honor 10 modelini hatırlayacak olursak 5.84 inçlik çentikli ekran, Kirin 970 yonga seti, 16MP+24MP çözünürlüğünde arka kamera, 24MP çözünürlüğünde ön kamera, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcuttu. Honor 10 Lite modeli de buna benzer bir donanım sunabilir. Fiyatının ise 200$-280$ aralığında olması bekleniyor.
Honor 10 Lite aslında doğrudan Xiaomi Mi 8 Lite modelini hedefliyor. 6.26 inçlik çentikli ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 12MP+5MP arka kamera, 24MP ön kamera gibi özelliklerle Xiaomi Mi 8 Lite bir tık aşağıda kalacak gibi görünüyor. Honor 10 Lite modeli 21 Kasım tarihinde tanıtılacak.
https://www.gizmochina.com/2018/11/13/honor-10-lite-edition-will-be-annnounced-on-november-21-in-beijing/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Honor 10 lite özellikleri
6.21 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü LCD ekran
2.2GHz Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU
Android 9 Pie, EMUI 9.0 arayüzü
4 / 6GB RAM
64 / 128GB dahili depolama
256GB’a kadar microSD kart desteği
13MP + 2 MP arka kameralar
24MP ön kamera
3.320mAh batarya
Ağırlık: 162 gram
154x 73.64 x 7.95 mm
Çift SIM desteği, ikili bekleme
Renkler: Beyaz, siyah, mavi
Yerçekimi sensörü, mesafe sensörü, ışık sensörü, parmak izi tanıma
Tanıtıldığı gün satışa sunulacak telefon için belirlenen fiyat ise 1250 yuan / 180 $
Bu telefon bize gelirse en az 2.000 liradan gelir ...
Orta sınıfa yeni cihaz. Başka da bir özelliği olmaz.
İyi bir fiyat ile TR'de güzel satışlar yapabilir. Ama iyi bir fiyatı olacak.
Honor 10 Lite özellikleri
Kırmızı, mavi ve siyah renkler
5.84 inç büyüklüğünde Full HD + çentikli 19:9 LcD ekran
İşlemci Kirin 710
4GB RAM
artırılabilir 64GB dahili depolama
13 megapiksel + 2 megapiksel çift arka kamera
16 megapiksel ön kamera
3.320 mAh büyüklüğünde pil
Android 8.0 Oreo
Honor 10 Lite'de hem Kirin hem de snapdragon işlemcili modeller olacağı söylentisi var.Yani editör yanlış yazmamış...
www.bgr.in/news/honor-10-lite-edition-with-snapdragon-710-soc-to-launch-in-china-on-november-21/amp/
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