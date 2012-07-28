Global büyük boyutlu LCD panel sevkiyatları yılın ikinci yarısında 393 milyon olarak bekleniyor

Fiyat bakımından biraz yüksekte seyreden büyük boyutlu LCD TV modellerine olan tüketici ilgisi artış göstermeye başlayınca, panel üretimine de durum aynen yansıdı.





Digitimes tarafından yapılan araştırmaya göre büyük boyutlu LCD panel sevkiyatında yılın ikinci yarısında yüzde 5.9'luk bir artış bekleniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde 191 milyon, dördüncü çeyreğinde ise 192 milyon olmak üzere ikinci yarıda toplam sevkiyat 393 milyon adede ulaşacak.





Tayvan kaynaklı üreticiler üçüncü çeyrekte 68.27 milyon, dördüncü çeyrekte 68.01 milyon adet sevkiyat gerçekleştirecek.





Çin'in bu yıl büyük ekran LCD panel üretim artışında lider olduğu belirtiliyor. Çin kaynaklı üreticiler yüzde 92.8 artış yaşarken, Güney Kore kaynaklı firmalar yüzde 5.2, Tayvan kaynaklı firmalar yüzde 0.8 artış yaşadı.





Global üretim anlamında ise Güney Kore'nin yüzde 51.8 ile liderliği devam ediyor. Tayvan yüzde 32.8, Çin yüzde 10.2, Japonya yüzde 5.2 üretim oranına sahip.





Bununla birlikte LCD TV ve monitör, dizüstü ve tablet PC segmentlerindeki düşük talep, sevkiyat rakamlarını da aşağı çekiyor.