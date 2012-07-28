Global büyük boyutlu LCD panel sevkiyatları yılın ikinci yarısında 393 milyon olarak bekleniyor

Haber Editörü
Fiyat bakımından biraz yüksekte seyreden büyük boyutlu LCD TV modellerine olan tüketici ilgisi artış göstermeye başlayınca, panel üretimine de durum aynen yansıdı.
Digitimes tarafından yapılan araştırmaya göre büyük boyutlu LCD panel sevkiyatında yılın ikinci yarısında yüzde 5.9'luk bir artış bekleniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde 191 milyon, dördüncü çeyreğinde ise 192 milyon olmak üzere ikinci yarıda toplam sevkiyat 393 milyon adede ulaşacak.
Tayvan kaynaklı üreticiler üçüncü çeyrekte 68.27 milyon, dördüncü çeyrekte 68.01 milyon adet sevkiyat gerçekleştirecek.
Çin'in bu yıl büyük ekran LCD panel üretim artışında lider olduğu belirtiliyor. Çin kaynaklı üreticiler yüzde 92.8 artış yaşarken, Güney Kore kaynaklı firmalar yüzde 5.2, Tayvan kaynaklı firmalar yüzde 0.8 artış yaşadı.
Global üretim anlamında ise Güney Kore'nin yüzde 51.8 ile liderliği devam ediyor. Tayvan yüzde 32.8, Çin yüzde 10.2, Japonya yüzde 5.2 üretim oranına sahip.
Bununla birlikte LCD TV ve monitör, dizüstü ve tablet PC segmentlerindeki düşük talep, sevkiyat rakamlarını da aşağı çekiyor.
http://www.digitimes.com/news/a20120726PD220.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O kadar da yüksek sayılmaz artık.. 1500-2000TL arasında kaliteli bir 3d TV almanız mümkün.. İnsanların bir cep telefonuna bu kadar para verdikleri düşünüldüğünde bu fiyat bu tip bir TV için fazla sayılmaz.. yani bir akıllı cep telefonu kadar fiyatı var.. bu da fiyatı yüksek demek için biraz iddialı bir cümle..
Evet bu da "doğru" ama bazı farklılıkları ile tabiki!
LGD ve Samsung dünyada üretim/ihracat bazında MODÜL(panel)üretiminde ilk iki ana üreticilerdir
1.LGD(Kore ve Çin fabrikaları dahil
2.Samsung(Kore ve Çin fabrikaları dahil)
3.AUO/Taiwan
Panel tip TFT-LCD lerin ilk 3 ana üreticileri bunlardır(sadece sayısal üretim/ihracak bazından tabiki!!)
ANCAK;gerek LGE gerekse de Samy çok yoğun biçimde Modülleri AUO ve CMI den almaktadır!! çünkü kendi
üretimleri yetmemektedir,ayrıca bu uyanıklar Çin ve diğer Taiwan lı Modül üreticilerindne de Modül almaktadırlar!
Taiwan/Çin üretimi Modüller ucuzdur ve LGE ile Samy olmak üzere diğer tüm Panelcilerde aynen bu şekilde
Modüllerini en başta AUO dan alıyorlar,AUO nun en büyük iki ana müşterisi de aynı zaman Samy ile LGE dir
Bugün dünyadaki çoğu Entry/Mid-Level paneller(Sharp dahil,sony dahil veya Phil/LGE/SAmy de dahil olmak üzere)
ya AUO dan ya da CMI den Modül alıyorlar
Örneğin piyasada gördüğünüz 37 lerin neredeyse tamamı AUO dur (özellikle panel Entry veya Mid-Level ise)
37 de tartışmasız lider ise CMI ile AUO dur
AUO teknolojik olarak SHARP lisansları ile ürerim yapıyor aynı şekilde CMI de
Hatta AUO bazı Modül teknolojilerinde(Polymer/21;9/Convex v.s tiplerde rakipsiz tek üreticidir!)
AUO aynı zamanda Amoled/Oled modüllerinde Samy ve LGD den sonra en büyük üreticisidir ve LGE ile Samy deki
yine düşük seviye/ucuz yollu/giriş v.s Tablet/Camera/VideoCam./Cep.Tel. deki en büyük üreticidir!
Kore ve Çin üretimlerinin içindeki TAIWAN oranları ile sayısal verileri bu arada verilmiyor
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Bizim yerli montajcılar ise(Beko/Arçelik,Vestel) eskiden ağırlık olarak olarak LGD Modül kullanıyorlardı ve daha az olmak
üzere Samsung,şimdilerde yine ağırlık AUO/CMI ve diğer Çin lilerden geliyor ama genelde kamuoyu bunları LGD veya Samy diye biliyor
Bu arada "kalite" olarak>>>Modül deki "sorun çıkarma oranları" olarak bakarsak; en iyisi CMI/Taiwan sonra da AUO geliyor,sorun
çıkarmada ise başı LGD sonra da Samy çekiyorlar!
Böyle giderse yakın gelecekte Çin nin de devreye ciddi olarak girmesiyle Modül sorunları da katlanarak artacaktır klasik tip TFT-LCD lerde!
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Klasik tip TFT-LCD de artık MAÇ bittiği için,bu teknikte daha fazla bir şey yapılamıyor maalesef!!
Bunun en ileri tekniğini ise SHARP çıkarıp-üretiyor ama o da belli seviyede ki panellerine bunu uyguluyor,ayrıca "VA" bulucusuda Sharp tır
Şuanda Samy ve AUO nun ürettiği tipler ve alt tipleri v.s
IPS de ise artık LGD nin "çakma-IPS" i kullanılmaktadır çünkü öteki yani gerçek "IPS" çok çok pahalıdır(Hitachi/Panasonic FHGRoup) ve yapısal
en dünyadaki en iyi Modül dür(Horizontal pixel-apply)ancak çok pahalı olması sebebiyle çakması kullanılıyor,hakikisi ise özel bazı panellerde
halen kullanılmaktadır
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Amoled/Oled e geçmek gerekiyor bir an önce,çünkü TFT-LCD de gidilecek yol kalmadı artık[>:]
Sharp ta da kullanılacak artık bir teknik kalmadı,herkes ona bakıyor ama o da bıktı bu işlerden artık!
Yeni nesil Modüller şart! Amoled/Oled ile bir kaç seneyi bu şekilde kurtarırlar ve ardından asıl pixel-LED ler geliyor
Saygılar
Haber için teşekkürler+
Bu vesile ben de bazı ilaveler yapmak istiyorum;
-Verilen rakamlar "doğru" ama global pazarda faaliyet gösteren bu kabil çeşitli firmalarda da yaklaşık veya farklı rakam/oran v.s görebiliyoruz
-ANCAK rakamların "doğruluğu" adet bazında daha tam doğru gibi ancak oranlarda ki doğruluk ise bazı farklılıklar arzediyor;
Örneğin;Kore nin pazar daki oranı totalde doğru ama bunun içindeki "ÇİN" oranı hiç katılmıyor zaten şeytan burada gizli işte!
Sebesi ise;en başta "maliyet faktörü" ve de "kapasite faktörü" ve bunlardan ikincisi zaten Kore yi aştığı için üretimlerin çok büyük ağırlığı
fason olarak Çin de ve Samy nin kendi doğrudan yatırımlı/ortaklı diğer Çin liler ile burada üretilmektedir!
-Taiwan oranı yine aynı Kore gibidir,çünkü artık Taiwan da nihai ürün imalatı kalmadı gibi ve tamamı artık Çin de fason/ortaklık ile üretilmektedir!
Taiwan bu işte artık ciddi "aştı" ve Modül ile Panel üretimi neredeyse bitti!!
-Japonlarda çok büyük oranda Çin ve Taiwan a kaydılar,kullandığınız çoğu hatta tamamına yakını Çin malıdır,zaten kalitenin de inanılmaz düşmesi
(malzeme açısından) maliyetleri aşağıya çekmek v.s içn yapılan atraksinyonlar kendisini burada ortaya çıkarmaktadır ve LGE ile Samy bu konuda
"kalitesizlik liderleridir"!!
-Çin nihai ürün olarak(panel tip TFT-LCD TV de)neredeyse bu panellerini USA/Çin da satmaktadır!!(millet bunları en ucuz-günlük kulllanım paneller olarak almaktadır!)
-Samy,bu arada S_PVA Modül üretimini azaltıp,yerine yaklaşık aynı kalitede PSA tip Modül üretmeye başladı(Samy/Sony deki 2012 Modeller de bunlar vardır)
PSA ları ise ÇİN de üretmektedir!! "malzeme kalitesi" henüz bilinmiyor
Bu uyanık Samy aynı zamanda bazı tip Modüllerinide Taiwan daki CMI den alıp kendi malı gibi gösterip "Samsung" etiketi basıyor ama Modül ben CMI yi diye bağırıyor
Samy/Sony deki PSA larda neyse "Made in China" diye basmışlar!!
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Verilan Rakamları doğru olsa bile oranların içindeki "oranlar" çok ama çok farklı!!
Ve "kalitesizlik" artık ciddi boyuta ulaşmıştır!! Kalite-kontrol özellikle LGE ile Samy de hiç kalmamıştır!
Ve genel olarak baktığımız zaman(bir kaç Marka hariç)panellerde çok ciddi bir geri dönüş ile sorunlar zinciri inanılmaz artmıştır!!!
Örneğin bundan 3/5 sene önceki bazı klasik sorunlar günümüzde katlanarak artmıştır!
Modül hataları aynı şekilde katlanmıştır!
Baclit sistemi o kadar kötü hale geldiki,üreticilerin depoları artık geri dönenleri alamıyor!!
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Son olarak;Modül üreten 7/8 ana üretici artık çok büyük bandlar sayesinde oldukça büyük ebatlara çıkan lehvhalar üretip,kesebiliyorlar!
ancak riski fazla olduğu için maliyet fiyatı çok fazla düşemiyor ve buda panel üreticisini sıkıntıya sokuyor,çünkü artık paneller çok yüksek
fiyattan satılamıyor,dolasıyıala bu uyanıklarında KAR ları ciddi geriliyor!! ve bunu önlemek için herkes adresini ÇİN e taşımıştır!!!
Ancak adresi Çin e taşımak yeterli olamıyor,bir de malzemeden çalınıyor doğal olarak[>:]
Kısaca üreticiler hala en tatlı parayı 32/37 den kazanıyorlar(bunlarda kalite yerlere kadar düştü)KAR marjları hala çok güzel ama
46/55 lerde durum böyle değil! 40-55 arasında ciddi bocalıyorlar!
Taiwanlı ana Modül üreticileri ise,artık "zenginleştikleri" için,eskisi gibi çok ucuz Modüller pek kalmadı hatta hiç kalmadı ve bunları üretmek için de
Çin e gittiler çoktan!
Samy ile LGE en çok Taiwan Modülleri kullanan iki ana panel üreticisidir!!
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Saygılar