LCD ekranlar için sonun başlangıcı: İlerlemeler durdu

Tam Boyutta Gör Günümüzde televizyon pazarı önemli bir dönüm noktasında. Artık ana akım birçok TV modelinde LCD (Liquid Crystal Display) yerine Mini LED ve OLED ekranların ağırlık kazandığını görüyoruz. Öyle ki Samsung'un LCD üretimini bırakması da dahil olmak üzere, teknolojiye olan yatırımlar her geçen gün azalıyor. Son olarak Daily Display'in genel yayın yönetmeni Bob Raikes, LCD panellerin geleceği hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

LCD ekranlar yolun sonuna mı geldi?

Bildiğiniz üzere LCD ekranlar, akıllı ev aletleri, telefonlar ve televizyonlar söz konusu olduğunda pastada büyük bir paya sahip. Ancak geçmişte oldukça pahalı olan Mini LED ve OLED gibi teknolojilerin, artık daha ulaşılabilir olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla panel üreticileri, yatırımlarını OLED, Mini LED ve geleceğin teknolojisi olarak görülen Mikro-LED panellere çevirmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Kısa süre yapılan açıklamada ise Daily Display'in genel yayın yönetmeni Bob Raikes, sıvı kristal malzeme üreticileri tarafından yapılan Ar-Ge çalışmalarınının büyük oranda azaldığına dikkat çekti. Sözlerine ek olarak yetkili isim, VR/AR alanında ufak çaplı çalışmaların devam ettiğini ancak önemli gelişmeler için "müşterilerden herhangi bir çekim olmadığını" söyledi.

Bir anda yok olmayacak

Kısaca LCD ekranlar 3D TV'ler gibi bir anda yok olmayacak. Ancak yerini hızlı bir şekilde Mini LED ve OLED gibi teknolojilere bırakacak diyebiliriz. Niketim monitörler söz konusu olduğunda, QD-OLED ve OLED modellere ulaşmak oldukça zor. Bu nedenle LCD panellerin bir süre daha monitör pazarında kalacağını söyleyebiliriz.

TV tarafında ise, günümüzde LCD panele sahip çok sayıda mükemmel TV bulunduğunu hatırlatalım. Ayrıca bu modeller üst düzey alternatiflerden daha ucuz olma eğiliminde. İyi haber şu ki, LCD'nin popülerliği azalmaya başladıkça bu tür TV'lerde yeni indirimler görebiliriz. Güncel TV'ler ve özellikleri hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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LCD ekranlar için sonun başlangıcı! İlerlemeler durdu