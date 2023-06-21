LCD ekranlar için sonun başlangıcı: İlerlemeler durdu

LCD ekranlar yolun sonuna mı geldi?
Bildiğiniz üzere LCD ekranlar, akıllı ev aletleri, telefonlar ve televizyonlar söz konusu olduğunda pastada büyük bir paya sahip. Ancak geçmişte oldukça pahalı olan Mini LED ve OLED gibi teknolojilerin, artık daha ulaşılabilir olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla panel üreticileri, yatırımlarını OLED, Mini LED ve geleceğin teknolojisi olarak görülen Mikro-LED panellere çevirmiş durumda.
Bir anda yok olmayacak
Kısaca LCD ekranlar 3D TV'ler gibi bir anda yok olmayacak. Ancak yerini hızlı bir şekilde Mini LED ve OLED gibi teknolojilere bırakacak diyebiliriz. Niketim monitörler söz konusu olduğunda, QD-OLED ve OLED modellere ulaşmak oldukça zor. Bu nedenle LCD panellerin bir süre daha monitör pazarında kalacağını söyleyebiliriz.
TV tarafında ise, günümüzde LCD panele sahip çok sayıda mükemmel TV bulunduğunu hatırlatalım. Ayrıca bu modeller üst düzey alternatiflerden daha ucuz olma eğiliminde. İyi haber şu ki, LCD'nin popülerliği azalmaya başladıkça bu tür TV'lerde yeni indirimler görebiliriz. Güncel TV'ler ve özellikleri hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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