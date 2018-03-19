GlobalEye Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı ilk kez havalandı

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İsveçli üretici Saab’ın son askeri uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. GlobalEye adındaki Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağı, şirketin deneysel test pilotu Magnus Fredriksson kontrolünde Saab’ın Linköping’teki pistinden havalandı. Test için havalanan uçak 1 saat 46 dakika boyunca havada kaldı.

GlobalEye, yerdeki bir takım test sürecinin içerisinden geçtikten ve basına duyurulduktan yalnızca bir ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Henüz teknik detayları açıklanmayan uçağın Bombardier Global Express 6000 iş jeti baz alınarak geliştirildiği biliniyor.

11 saat havada kalabiliyor

29 metre kanat açıklığına sahip olan uçak, gücünü iki adet Rolls-Royce BR710 A2-20 motordan alıyor. Eğer temelini oluşturan iş jetiyle benzer değerlere sahip olursa, GlobalEye 902km/s seyir hızına, 12.300m seyir irtifasına ve 2.000m kalkış mesafesine sahip olacak. Bu sayede küçük pistlerden de havalanabilecek.

GlobalEye’ın en güçlü noktalarından bir tanesinin üzerindeki ekipmanlar yardımıyla hava, kara ve denizde gözetim yaparken 11 saat havada kalabilmesi olduğu söyleniyor. Bu güçlü ekipmanlar arasında bir jet ski gibi çok küçük hedefleri bile tespit etme yetisine sahip olan gelişmiş Erieye ER radar da yer alıyor.

İlk müşterisi Birleşik Arap Emirlikleri

GlobalEye Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı’nın ilk alıcısı da belli. Uçak ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri’nin hizmetine sunulacak. Saab’ın belirttiğine göre özel askeri operasyonlarda kullanılacak uçak aynı zamanda sivil arama kurtarma çalışmaları ve sınır gözetimi görevlerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

https://saab.com/news-and-media/2018-03/successful-first-flight-for-globaleye/