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GlobalFoundries 14nm üretim sürecine geçiyor

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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GlobalFoundries 14nm üretim sürecine geçiyor

Yongaların daha verimli ve daha enerji tasarruflu çalışması adına dökümcü firmaların üretim teknolojileri üzerindeki çalışmaları hızlanmış durumda. Geçen yıl Samsung'un 14nm FinFET sürecine geçişinin ardından TSMC de 16nm FinFET sürecine geçtiğini duyurmuştu. Şimdi sıra GlobalFoundries'de.

Samsung ile birlikte yıllardır çalışan GlobalFoundries, firmanın geliştirdiği 14nm LPE [low-power early] teknolojisini kullanıyordu ve düşük enerji tüketimi ile yüksek performans değerlerine ulaşabiliyordu. 

GlobalFoundries bu kez 14nm LPP [low-power plus] üretim teknolojisini kullanacak. Daha kompleks yongasetlerine imkan tanıyan bu yeni teknoloji saat hızlarında yüzde 10 artış ve daha fazla enerji tasarrufuna imkan tanıyor. Her iki teknoloji benzer tasarım kurallarını paylaşıyor olsa da kullanılan kütüphane ve derleyiciler farklılaşıyor. 

GlobalFoundries 14nm LPP üretim teknolojisinin mükemmel performans ve verimlilik oranlarına ulaştığını belirtiyor. Yıl sonuna kadar deneme süreci devam edecekken, gelecek yılın ilk aylarında hacimli üretime geçilecek. GF eğer hacimli üretimde sıkıntı yaşarsa Samsung kendi bantları ile devreye girecek. 

GlobalFoundries'in ilk müşterisi ise sanıldığı gibi mobil cihaz pazarından değil. Apple, Qualcomm gibi devler daha önceden Samsung ve TSMC firmaları ile döküm anlaşmaları yaptığı için GlobalFoundries'in payına AMD düştü.

AMD'nin gelecek yıl Zen mimarisini kullanacağı yeni nesil Summit Ridge işlemci ailesinin üretimini muhtemelen 14nm LPP süreci ile yaptıracak. Bu bakımdan yeni nesil işlemcilerin daha iyi performans ve daha iyi enerji tasarrufu değerlerine imza atacağını söyleyebiliriz. AMD yeni nesil Radeon ekran kartlarını ise 16nm FinFET süreci ile TSMC firmasına ürettirecek. 

http://www.kitguru.net/components/anton-shilov/globalfoundries-we-started-to-tape-out-products-using-second-gen-14nm-process-technology/ Yorum Yaz
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*siteci* 3 yıl en beğenilen
28nm LP'den 14nm finfet'e kadar üretim süreçlerini tanıtan ve karşılaştırmalarla aralarındaki farklara değinen bir video bekliyoruz. Özellikle Erdi Bey'e yakışan bir video olurdu.
28nm LP'den 14nm finfet'e kadar üretim süreçlerini tanıtan ve karşılaştırmalarla aralarındaki farklara değinen bir video bekliyoruz. Özellikle Erdi Bey'e yakış...
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kadirirdem 3 yıl
Guzel olmus erdi reisden analiz bekliyoruz..
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Patren 3 yıl
bakarım 14nm nekadar verimli olcak
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javaprof 3 yıl
araplar uçtu.
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interwap 3 yıl
Ayrıca şu an hangi dökümcü hangi tekniği kullanıyor, hangi tekniğe geçecek, hangi teknikleri kullandı, müşterileri kimler gibi daha kapsamlı bir sunum olursa tam referans olur.
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*siteci* 3 yıl en beğenilen
28nm LP'den 14nm finfet'e kadar üretim süreçlerini tanıtan ve karşılaştırmalarla aralarındaki farklara değinen bir video bekliyoruz. Özellikle Erdi Bey'e yakışan bir video olurdu.
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