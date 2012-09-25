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Globalfoundries, 14nm fabrikasyon sürecine sahip XM yonga mimarisini tanıttı

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in 2013 yılı sonuna doğru geçmeyi planladığı 14nm fabrikasyon süreci için hazırlıkları devam ederken, diğer bir yarıletken üreticisi Globalfoundries de aynı sürece geçiş çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu.

Firmanın eXtreme Mobility - XM adını verdiği mimari, düzlemsel olmayan bir mimariye sahip ve tamamen mobil yongada sistem çözümleri için optimize edildi. Bu sayede şu anki 20nm fabrikasyon sürecine sahip düzlemsel transistörlerle karşılaştırıldığında yüzde 40-60 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. 

XM mimarisi temelde, 14nm fabrikasyon sürecine sahip 3 boyutlu FinFET transistör teknolojisini ve firmanın henüz piyasaya çıkacak olan 20nm fabrikasyon sürecindeki düzlemsel teknoloji çalışmalarını baz alıyor. Böylece FinFET yongada sistemlerine akıcı bir geçiş sağlanabilecek. Firma 2013 yılında son evreye geçmeyi planlıyor. Yongada sistemlerin kullanıma sunulması ise 2014 yılını bulacak.

FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası önemli düşük güç seviyelerinin yakalanması olarak belirtiliyor. XM mimarisi 14nm sürecine sahip transistör üretse de kullandığı alan 20nm olarak kalacak. XM mimarisinin şimdiki işlemci yapılarından uygulama çeşidine göre yüzde 40-60 daha az enerji tüketmesi de gelecekte neredeyse 1.5-2 kat daha fazla kullanım süresi sunan mobil cihazlar görebileceğimiz anlamına geliyor.

FinFET, şu anki High-K Metal Gate adı verilen ve sızıntıyı azaltması ile önemli bir yenilik sağlayan üretim teknolojisi ile aynı temeller üzerine inşa ediliyor ve FinFET teknolojisini kullanmak isteyenlerin High-K Metal Gate hacimli üretime geçmiş olması şart. Globalfoundries ise iki yıldır HKMG hacimli üretim sürecini yaşıyor.

Globalfoundries ve ARM, FinFET teknolojisi üzerinde tasarlanan ARM işlemciler için optimize edilmiş yongada sistem çözümleri geliştirmek amacıyla uzun yıllara dayanan bir anlaşma imzalamış durumda. 

Intel ve Globalfoundries firmalarının bir aksaklık olmazsa 2014 yılında 14nm fabrikasyon süreci ile üretime geçmesi kesin gibi. Samsung da 2013 sonunda Güney Kore'deki yeni tesisini faaliyete sokacak ve önce 20nm, ardından da 14nm fabrikasyon süreciyle üretime başlayacak. İleride hem dizüstü tarafında hem de mobil dünyada, hali hazırdaki kullanım sürelerinin çok daha fazlasını sunan yüksek performanslı cihazlar görmek mümkün olacak. 

http://globalfoundries.com/technology/14XM.aspx Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
bir mobil cihazda tüm pili işlemci götürüyormuş gibi yazılmış yazı... yazarda doğal olarak bir mobil cihazın işlemcisini %50 daha az enerji harcadığından yola çıkarak cihazın komple %50 daha az enerji harcayıp pil süresini ikiye katlayacağını yazmış! ve bunu bir teknoloji sitesinde teknoloji editörü yazıyor. el insaf!!!!!!!!!!
bir mobil cihazda tüm pili işlemci götürüyormuş gibi yazılmış yazı... yazarda doğal olarak bir mobil cihazın işlemcisini %50 daha az enerji harcadığından yola ç...
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AERN 6 yıl
Eski bir habermiş ama yeni gördüm.
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Rubisco 6 yıl
Hikayeye devam.

14nm dediği Hibrid 20nm teknoloji, 10nm dediği de hibrid 14nm. Bunların hiçbiri yakın zmanda ekonomik olarak üretilmeyecek gelişmeler. 2014 de 14 nm kullanan ve bu forumlarda çoğunlukla bahsi geçen cihazların bolca üretilebileceğini mi sanıyorsunuz? Şimdi bile maliyet açısından bakıldığı için 32nm de üretimine devam eden bi sürü geliştirici var. 2014 bitmeden ekran kartlarında bari uygun fiyata 20nm görelim de öpüp başımıza koyalım. TSMC daha yeni yeni 28nm de yeterli üretim kapasitelerine ulaşabilir hale geliyor. Daha 1 sene geçmeden 20nm ye , sonra da 1 sene sonra 14'e mi inilecek? Burda işlemci, ekran kartından mobil SOClara kadar uzanan geniş yelpazeden bahsediyoruz, bunları ekonomik olarak 28nm altına indirmek bile şimdilik imkansız.
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emiLL 6 yıl
Yazıyı okumadım fakat nanometre azaldikca aynı alana daha fazla komponent koyup performans artiriyorlar dolayısıyla pile çok fazla artı olarak yansımiyor.Eger aynı mimari biçimini daha küçük nanometre doğrudan geçirseler pile etkisi çok fazla olur mobil kanadını bilemiyorum fakat en azından desktop kanadinda işleyiş bu tarz diye biliyorum
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cats.in.the.cradle 6 yıl
GLOBALFOUNDRIES Details 14nm-XM FinFET Technology Performance
cdrinfo.com/...

A dual-core ARM Cortex-A9 processor manufactured on GLOBALFOUNDRIES

.....GLOBALFOUNDRIES announced results from an implementation of a dual-core ARM Cortex-A9 processor using three-dimensional 14nm-XM FinFET transistors.
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Kir$of 6 yıl
@Batuist
Dediğin noktalardan birisi doğru,özellikle şu an mobil cihazlarda görüntü parlaklığını arttırmak ve daha net görüntü için,ekran parlaklığı önemli ölçüde pil ömrünü tüketecektir,aynı şekilde yüksek ses ile müzik dinlerken pil ömrü oldukça azalacaktır;fakat yapılan işlemlerin işlemci üzerinden geçtiğini ve hesaplandığını göze alırsak büyük bir kısmını da işlemci tüketiyor bu bir gerçek.O nedenle sanırım kullanım süresinin artacağını belirtmiş ancak ben 2 katı kadar olacağını düşünmüyorum,çünkü ekranların güç tüketimi azaltılmadığı sürece belli bir noktadan öteye geçilemez,malum birçok mobil cihazın ekranı eski cihazlarımıza göre büyük,bu da bir faktör.Bu kounda sadece işlemci demektense mobil cihazların enerji verimliliği konusunda birden çok alanda gelişmesi lazım demek daha doğru olur.
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Kir$of 6 yıl
@Reddemon35
Sorun şu ki ilk jenerasyon olan elektrikli otomobiller zaten performans ve verimlilikten uzaklar,hatta yapılan araştırmaya göre akülerin eskiyip yenileriyle değiştirilmesi durumunda,eski aküler doğal olarak atık olarak değerlendiriliyor,yani tonlarca akünün toprağa gömüldüğünde bile ne kadar zarar verebileceğini sen hayal et,fosil yakıtlı araçlardan çok daha büyük bir zarar çıkacak.O nedenle hem Pil teknolojisi yani araca yakıt sağlayacak olan Akü sistemlerinin hem de araçlardaki elektrik motoru sistemlerinin geliştirilmesi lazım.
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Kir$of 6 yıl
@playstyle
Arkadaşım olayı kişisel boyuta taşımanın anlamı ne ? Sen şimdi Intel almıyorum çünkü sevmiyorum diyorsun,fiyat ve performans açısından son kullanıcıya hitap etmiyor diyorsun.İyi de Intel'in bugüne kadar böyle birşeyi söylediğini veya yaptığını gördün mü ?Intel tabii ki daha büyük bütçeli yatırımları ön plana alacak,server sistemlerini hafife almamak lazım,özellikle intel bireyselden ziyade kurumsala yönelik çalışıyor ve bu politikayı senelerdir sürdürüyüro,demek ki intel bu işten kârlı çıkıyor ki bu rotayı izliyor.Sen Amd veya Intel işlemci alsan bu adama ne yararı ne zararı dokunur.
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JoeyBane 6 yıl
Maymun gözünü açtı. Artık önemli olan güç verimliliği. Bu yazıyı görünce aklıma Erdi Özüağ'ın anlattığı 22nm Ivy geldi..
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SEO-Uzmanı 6 yıl
intel
teknoloji geliştirmek sorun değil yiğenim
asıl önemli olan o teknolojinin içini doğru doldura bilmektir.
bak AMD'den daha ufak işlemci yapıyorsun,
ama ben neden seni ürünlerini almıyorum
peki neden diye hiç düşünmüyorsun :)
neyse sen teknoloji geliştir
chip üreten fabrikalara bunu sat
( zaten başka kimse almaz )
AMD de gelir bunu üzerine kendi mimarisini yerleştirir.
ürününü 100$ a satar seninde patent ücretin olan %1$ ini eline verir ! :)
zaten son kullanıcılar için kabul gören fiyat / performans açısından işlemci üretmiyorsun
senin gözün yüksek serverlarda zaten :D
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MyCoDeR 6 yıl
22nm'de verimliliği arttırsınlarda ondan sonra geçerler.
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Reddemon35 6 yıl
Sonuçta oled amoled yada tft teknolojisinde de iyileştirmeler olacaktır. Ancak petrol ürünleri yüzünden pil teknolojilerinin yeterli bir gelişme göstermediğini düşünüyorum. Neticede araçları pille götürmeye başladılar iyileşme olursa petrol devlerinin çıkarları tersine döner.
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OverClocK1ng 6 yıl
Batuist

bir mobil cihazda tüm pili işlemci götürüyormuş gibi yazılmış yazı... yazarda doğal olarak bir mobil cihazın işlemcisini %50 daha az enerji harcadığından yola çıkarak cihazın komple %50 daha az enerji harcayıp pil süresini ikiye katlayacağını yazmış! ve bunu bir teknoloji sitesinde teknoloji editörü yazıyor. el insaf!!!!!!!!!!


Orası ne kadar öyle olsa da SOC yapıda pek çok birim aynı pakette olduğundan güç tüketimine yine yarı yarıya yakın etki edeceği kesin ama.

Yukarıdaki haberde de ondan dolayı öyle söylenmiş olduğunu düşünüyorum.
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Batuist 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Batuist

bir mobil cihazda tüm pili işlemci götürüyormuş gibi yazılmış yazı... yazarda doğal olarak bir mobil cihazın işlemcisini %50 daha az enerji harcadığından yola çıkarak cihazın komple %50 daha az enerji harcayıp pil süresini ikiye katlayacağını yazmış! ve bunu bir teknoloji sitesinde teknoloji editörü yazıyor. el insaf!!!!!!!!!!


Orası ne kadar öyle olsa da SOC yapıda pek çok birim aynı pakette olduğundan güç tüketimine yine yarı yarıya yakın etki edeceği kesin ama.

Yukarıdaki haberde de ondan dolayı öyle söylenmiş olduğunu düşünüyorum.

sadece ekran pilsen daha fazla güç tüketir.. diğerlerini saymıyorum bile... böyle bir yazıyı teknoloji sitesinde yazı yazan biri yazıyorsa eminim ki yanlış yerde yazıyor... Araştırsan Gün beyin akrabası çıkar o yüzdendir burada olması..!!!
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