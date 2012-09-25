Globalfoundries, 14nm fabrikasyon sürecine sahip XM yonga mimarisini tanıttı

Intel'in 2013 yılı sonuna doğru geçmeyi planladığı 14nm fabrikasyon süreci için hazırlıkları devam ederken, diğer bir yarıletken üreticisi Globalfoundries de aynı sürece geçiş çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu.





Firmanın eXtreme Mobility - XM adını verdiği mimari, düzlemsel olmayan bir mimariye sahip ve tamamen mobil yongada sistem çözümleri için optimize edildi. Bu sayede şu anki 20nm fabrikasyon sürecine sahip düzlemsel transistörlerle karşılaştırıldığında yüzde 40-60 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.





XM mimarisi temelde, 14nm fabrikasyon sürecine sahip 3 boyutlu FinFET transistör teknolojisini ve firmanın henüz piyasaya çıkacak olan 20nm fabrikasyon sürecindeki düzlemsel teknoloji çalışmalarını baz alıyor. Böylece FinFET yongada sistemlerine akıcı bir geçiş sağlanabilecek. Firma 2013 yılında son evreye geçmeyi planlıyor. Yongada sistemlerin kullanıma sunulması ise 2014 yılını bulacak.





FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası önemli düşük güç seviyelerinin yakalanması olarak belirtiliyor. XM mimarisi 14nm sürecine sahip transistör üretse de kullandığı alan 20nm olarak kalacak. XM mimarisinin şimdiki işlemci yapılarından uygulama çeşidine göre yüzde 40-60 daha az enerji tüketmesi de gelecekte neredeyse 1.5-2 kat daha fazla kullanım süresi sunan mobil cihazlar görebileceğimiz anlamına geliyor.





FinFET, şu anki High-K Metal Gate adı verilen ve sızıntıyı azaltması ile önemli bir yenilik sağlayan üretim teknolojisi ile aynı temeller üzerine inşa ediliyor ve FinFET teknolojisini kullanmak isteyenlerin High-K Metal Gate hacimli üretime geçmiş olması şart. Globalfoundries ise iki yıldır HKMG hacimli üretim sürecini yaşıyor.





Globalfoundries ve ARM, FinFET teknolojisi üzerinde tasarlanan ARM işlemciler için optimize edilmiş yongada sistem çözümleri geliştirmek amacıyla uzun yıllara dayanan bir anlaşma imzalamış durumda.





Intel ve Globalfoundries firmalarının bir aksaklık olmazsa 2014 yılında 14nm fabrikasyon süreci ile üretime geçmesi kesin gibi. Samsung da 2013 sonunda Güney Kore'deki yeni tesisini faaliyete sokacak ve önce 20nm, ardından da 14nm fabrikasyon süreciyle üretime başlayacak. İleride hem dizüstü tarafında hem de mobil dünyada, hali hazırdaki kullanım sürelerinin çok daha fazlasını sunan yüksek performanslı cihazlar görmek mümkün olacak.