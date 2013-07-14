Globalfoundries, ABD'de 6 milyar dolarlık yarıiletken tesisi kuruyor





Mobil yongaseti üretimi alanında ilk 5 firma arasında yer alan Globalfoundries, yatırımlarını artırarak büyüyen pazardan pay kalmayı planlıyor.





Gelen bilgilere göre firma New York'ta 6 milyar dolar yatırımla yeni bir yarıiletken tesisin temelini attı. GF firması yeni tesisinde gelişmiş üretim araçlarına sahip ve dünya klasmanında mobil cihazlar için yonga üretmeyi planlıyor. Ayrıca ABD kaynaklı firmaların üretimi ülke içinde yapma düşüncesi GF için diğer bir yatırım sebebi.





Firma hâli hazırda AMD'nin en büyük tedarikçisi konumunda ve Apple'ın kullandığı A serisi gibi kaliteli işlemciler üretmek niyetinde. Hatta Apple'ın GF ile baş tedarikçi veya üretim ortaklığı şeklinde bir işbirliği yapmak istediği yönünde iddialar kısa süre önce gündeme gelmişti. Zira TSMC'nin Apple'ın istediği kalitede üretim yapamadığı belirtiliyor.





GF ile Samsung IBM ile ortaklaşa geliştirilen bir döküm teknolojisini temel alıyor. Bu bakımdan Apple'ın GF'ye sıcak baktığı dile getirilirken, Semi Accurate sitesi firmanın GF'nin bir tesisini satın alacağını iddia ediyor.





İşlemci üretimi konusunda son zamanlarda bir hayli hareketli olan Apple'ın Tayvanlı UMC firmasını satın alması da gündemde. Kendi ihtiyaçlarına göre en iyi üretim için mevcut tüm olasılıkları denediği anlaşılan Apple'ın nasıl bir yatırım veya satın alma yapacağı ise merak konusu.





http://news.cnet.com/8301-13579_3-57593598-37/globalfoundries-$6-billion-new-york-chip-plant-waits-for-apple/