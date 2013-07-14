Globalfoundries, ABD'de 6 milyar dolarlık yarıiletken tesisi kuruyor

Haber Editörü
Mobil yongaseti üretimi alanında ilk 5 firma arasında yer alan Globalfoundries, yatırımlarını artırarak büyüyen pazardan pay kalmayı planlıyor.
Gelen bilgilere göre firma New York'ta 6 milyar dolar yatırımla yeni bir yarıiletken tesisin temelini attı. GF firması yeni tesisinde gelişmiş üretim araçlarına sahip ve dünya klasmanında mobil cihazlar için yonga üretmeyi planlıyor. Ayrıca ABD kaynaklı firmaların üretimi ülke içinde yapma düşüncesi GF için diğer bir yatırım sebebi.
Firma hâli hazırda AMD'nin en büyük tedarikçisi konumunda ve Apple'ın kullandığı A serisi gibi kaliteli işlemciler üretmek niyetinde. Hatta Apple'ın GF ile baş tedarikçi veya üretim ortaklığı şeklinde bir işbirliği yapmak istediği yönünde iddialar kısa süre önce gündeme gelmişti. Zira TSMC'nin Apple'ın istediği kalitede üretim yapamadığı belirtiliyor.
GF ile Samsung IBM ile ortaklaşa geliştirilen bir döküm teknolojisini temel alıyor. Bu bakımdan Apple'ın GF'ye sıcak baktığı dile getirilirken, Semi Accurate sitesi firmanın GF'nin bir tesisini satın alacağını iddia ediyor.
İşlemci üretimi konusunda son zamanlarda bir hayli hareketli olan Apple'ın Tayvanlı UMC firmasını satın alması da gündemde. Kendi ihtiyaçlarına göre en iyi üretim için mevcut tüm olasılıkları denediği anlaşılan Apple'ın nasıl bir yatırım veya satın alma yapacağı ise merak konusu.
http://news.cnet.com/8301-13579_3-57593598-37/globalfoundries-$6-billion-new-york-chip-plant-waits-for-apple/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir sürü firma var, TSMC, Globalfoundries, Samsung vs. arasında dönüp dolaşan ama hiç biri konu olmuyor. Her zaman Apple konu oluyor..
malesef bizim ülkemizde sıcak paraya ilgi var bu tip yatırımlar için cazip bir ülke değiliz
O hale gelmeyebilirdi büyük ihtimalle, en azından o süre zarfında, ve mecburiyetten bu hale geldi. Altından kalkabileceği sürdürülebilir yatırımı tek başına yapabilme kabiliyeti olmadığı için ATIC olaya dahil oldu zaten. Önce ATIC, sonra da Mubadala ile dünyanın yatırımı yapıldı hala da yetmedi. 2015'den sonra anca anlamlı şekilde kar edebilir konumda olabileceğinden vs. bahsediliyor.
AMD üretim anlamında da esnekliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğü için wafer anlaşmasını yeniden düzenledi. Böylece SOI üstünde bütün çiplerini üretmek ve GloFo'ya bağımlı kalmak yerine TSMC'ye yada diğer tesislere yönelebilecekti.
Jaguar temelli çipler TSMC'de bulk 28nm üstünde üretiliyor bu sayede. Bunların GloFo'da üretiminin bi neden olmamasına karar verildi. En ince detaylarını bilmiyoruz. Streamroller temelli CPU'lar da, en azından Kaveri'nin TSMC'de 28nm bulk Cmos ile üretilmesi bekleniyor. Diğer taraftan PcWatch'da Hiroshige aynı zmanda Glofo'da da üretileceğinden, tasarımın adapte edilmesi için gereken ilave zmandan dolayı extra gecikme olacağından faln bahsediyor(GloFo'da da bulk 28nm olarak).
Açıkcası bi sürü yerden elde edilen bilgiler, bi oraya bi buraya dönüp durdukları gibi bi anlam çıkartıyor yeni çiplerin üretimi konusunda (gerçi bunun konuyla ilgisi de yok).
Üretim tesisini yeterli verimlilikle işletebilecek kaynakları olsaydı farklı olabilirdi belki. O zmanki yöneticiler dha fazla fırsat görüp dışarıya da yeteri kadar iş yapsalardı vs. daha farklı olabilirdi ama bütün bunlar için çok çok fazla öngörü gerek (TSMC bile 28nm üretimini varolan talebin çok çok altında bekliyordu ve kademe kademe arttırarak anca taleplere yetişir hale gelebildi mesela). Öngörülü olsalardı bile sanki bi yerden sonra iptal olmaları ve büyük dış kaynağa ihtiyaç duymaları muhtemel olabilirdi. Aynı anda hem CPU hem GPU hemde Üretim Tesisi olarak mücadele etmeleri gerekirdi ki, her alanda rekabetçi pozisyonlarını yavaş yavaş kaybettiklerini düşünrsek çok zor gibi geliyor bana. Üstelik GloFo'ya Atic / Mubadala'nın yaptığı yatırım verdiği desteği düşünürsek AMD baya bi zorlanır altından kalkamazmış gibi duruyor. Zaten bunların altından kalkabilecek olsa, CPU veya GPU alanında çoktan alır başını gider veya dünya kadar gelir getirebilecek farklı alanlar yaratabilirdi. Hiçbiri olmadığına göre de GloFo'yu da daha beter hale sokarlardı diye düşünmenin yanlış bi tarafı yok.
Asılları yabancı Kore, Çin vs olsa da bir altyapı oluşuyor. Diğer ürünler için de böyle olmalı.
Basimizdakiler sayesinde 5 yildan once hayalden ileri gidemez.
94 de kurulacaktı en azından o yönde ciddi ciddi niyet vardı. Ama pufff oldu krizle beraber.