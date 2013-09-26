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Gmail'in Android uygulaması yeni tasarım değişiklikleri ile güncellendi

5 yıl
432
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1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gmail'in Android uygulaması yeni tasarım değişiklikleri ile güncellendi
Google'ın popüler e-posta servisi Gmail, Android platformunda yeni tasarım değişiklikleri ile güncellendi.
Resmi Google+ hesabı üzerinden duyurulan Gmail Android güncellemesi, uygulamaya yeni konuşma görünümü getiriyor ve böylece daha sade / temiz bir kullanım deneyimi sağlanabiliyor. Ayrıca e-postaların otomatik senkronizasyon özelliğinin kapalı kalması durumunda kullanıcıları uyarabilen ve çoklu mesaj seçimi sürecini görsel olarak daha iyi yansıtabilen Gmail, genel olarak bazı tasarım değişikliklerini de içeriyor ve güncellemenin bir kaç gün içerisinde Play Store üzerine geleceği belirtiliyor.
Güncellenen Gmail Android uygulamasına ücretsiz olarak buradan, güncelleme hakkında hazırlanan sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=en Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 yıl
bu uygulama firefoxOS ta da var :)
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