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Gmail'in Android uygulamasına şifre değiştirme özelliği geldi

Basit gibi görünse de şimdiye kadar Gmail uygulaması aracılığıyla hesabımızın şifresini değiştiremiyorduk. Yeni güncellemeyle birlikte uygulama içinden Google hesabımızı yönetebiliyoruz.
1 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google sonunda Gmail'in Android uygulamasına kullanıcıların uzun süredir bekledikleri bir özellik ekledi. Yeni güncellemeyle birlikte Gmail uygulamasından şifre değiştirme mümkün hale gelmiş durumda. Yani artık Google hesabı ayarlarınızı (ör. profil bilgileri, şifre, gizlilik ayarları vs.) Ayarlar'daki Hesabım bölümünden değiştirebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Chrome otomatik oynatılan videoları durduracak"
Profilinizi ekrana getirmek için Gmail uygulaması'nın Ayarlar menüsüne girdikten sonra sonra üst kısımdaki "Hesabım" seçeneğine dokunmanız yeterli. Bu aşamadan sonra oturum açma bilgilerinizi, gizlilik ayarlarınızı ve hesap tercihlerinizi uygulama içerisinden değiştirme şansına sahip olacaksınız.
Güncelleme ayrıca gelen kutusundaki kaydırma işlemleri için güncel görünüm getiriyor. Artık bir e-postayı arşivlemek için kaydırdığınızda alttaki çubuktan geri alabilirsiniz. Gmail uygulamasını Google Play Store üzerinden cihazınıza yükleyebilir veya mevcut uygulamanızı güncelleyerek bu yeni özelliklere sahip olabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=tr Yorum Yaz
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Tengrist 1 yıl
Yıl oldu bilmem kaç hala senkronizasyon açmadan bildirimler gelmiyor outlook ilk tercihim bu yüzden
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Giresunlufuk 1 yıl
Sonunda akıl etmişler.
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abrenax 1 yıl
Bende çok şaşırdım doğrusu en az 50 yıl sonra geleceğini ümit ediyordum.
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uNequAL 1 yıl
Nasıl başarmışlar hayret doğrusu. Şaşırdık -_~
1 Yanıt Yanıtla +1
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ekoah 1 yıl uNequAL
uNequAL
Nasıl başarmışlar hayret doğrusu. Şaşırdık -_~


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wox 1 yıl
Birde çoklu seçim eklesene ya. Tek tek mail silmekten gına geldi
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veteriner69 1 yıl wox
wox

Birde çoklu seçim eklesene ya. Tek tek mail silmekten gına geldi

Var zaten Android gmail'de bu özellik. Parmağınızı mail üstünde basılı tutun, sonra istediğiniz kadar seçip silebilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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MaRQuE 1 yıl wox
wox
Birde çoklu seçim eklesene ya. Tek tek mail silmekten gına geldi

Aynen. Günde en az 10 tane mail siliyorum. Tek tek seçmek gerekiyor. Zahmetli oluyor. Mymail kullanıyordum o da reklamları artırdı kaldırdım...
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