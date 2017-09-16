Gmail'in Android uygulamasına şifre değiştirme özelliği geldi

Haber Editörü
Google sonunda Gmail'in Android uygulamasına kullanıcıların uzun süredir bekledikleri bir özellik ekledi. Yeni güncellemeyle birlikte Gmail uygulamasından şifre değiştirme mümkün hale gelmiş durumda. Yani artık Google hesabı ayarlarınızı (ör. profil bilgileri, şifre, gizlilik ayarları vs.) Ayarlar'daki Hesabım bölümünden değiştirebilirsiniz.Ayrıca Bkz. "Chrome otomatik oynatılan videoları durduracak"
Profilinizi ekrana getirmek için Gmail uygulaması'nın Ayarlar menüsüne girdikten sonra sonra üst kısımdaki "Hesabım" seçeneğine dokunmanız yeterli. Bu aşamadan sonra oturum açma bilgilerinizi, gizlilik ayarlarınızı ve hesap tercihlerinizi uygulama içerisinden değiştirme şansına sahip olacaksınız.
Güncelleme ayrıca gelen kutusundaki kaydırma işlemleri için güncel görünüm getiriyor. Artık bir e-postayı arşivlemek için kaydırdığınızda alttaki çubuktan geri alabilirsiniz. Gmail uygulamasını Google Play Store üzerinden cihazınıza yükleyebilir veya mevcut uygulamanızı güncelleyerek bu yeni özelliklere sahip olabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Var zaten Android gmail'de bu özellik. Parmağınızı mail üstünde basılı tutun, sonra istediğiniz kadar seçip silebilirsiniz.
Aynen. Günde en az 10 tane mail siliyorum. Tek tek seçmek gerekiyor. Zahmetli oluyor. Mymail kullanıyordum o da reklamları artırdı kaldırdım...