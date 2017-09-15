Chrome otomatik oynatılan videoları durduracak

Chrome web tarayıcısı, internet gezintisinin en can sıkıcı problemlerinden biri olan "otomatik oynatılan videolar" sorununu çözüyor. Artık sayfalarda aniden gürültülü şekilde oynamaya başlayan videolardan kurtuluyoruz. Ocak 2018'de yayınlanacak Chrome 64'ten itibaren bu tip videolara yalnızca ses çalmadığında ve kullanıcı videoyla ilgilendiği zaman izin verilecek.

Bu yeniliğin şüphesiz ki web sitelerinde gezinirken otomatik olarak oynatılan videolardan rahatsız olan -ki olmayan yoktur- herkesi sevindireceğini söyleyebiliriz. Sadece sessiz videoların oynatılmasına izin verilerek kullanıcıların gafil avlanması da önlenmiş olacak.

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Sitenin herhangi bir yerine tıkladıysanız, akıllı telefon veya tabletinizin ana ekranına eklediyseniz veya web sitesinde daha önce sıklıkla medya oynattıysanız Chrome, ilgilendiğinizi varsayarak her zamanki gibi videoları otomatik olarak oynatmaya devam edecek.

Otomatik oynatılan videoların engellenmesi daha keyifli bir kullanıcı deneyimi sunmakla kalmayacak aynı zamanda mobil cihazların pil ömrünü artırmaya ve veri kullanımını azaltmaya da yardımcı olacak. Bir başka güzel yanı da içerik üreticilerini kullanıcıların "izlemek isteyeceği" videolar yapmaya teşvik edecek olması.