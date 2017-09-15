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Chrome otomatik oynatılan videoları durduracak

Google'un popüler internet tarayıcısı Chrome, web sayfalarında otomatik oynatılan videolara karşı savaş açıyor. Chrome 64'le birlikte böyle bir sorun kalmayacak.
1 yıl
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Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Chrome web tarayıcısı, internet gezintisinin en can sıkıcı problemlerinden biri olan "otomatik oynatılan videolar" sorununu çözüyor. Artık sayfalarda aniden gürültülü şekilde oynamaya başlayan videolardan kurtuluyoruz. Ocak 2018'de yayınlanacak Chrome 64'ten itibaren bu tip videolara yalnızca ses çalmadığında ve kullanıcı videoyla ilgilendiği zaman izin verilecek.
Bu yeniliğin şüphesiz ki web sitelerinde gezinirken otomatik olarak oynatılan videolardan rahatsız olan -ki olmayan yoktur- herkesi sevindireceğini söyleyebiliriz. Sadece sessiz videoların oynatılmasına izin verilerek kullanıcıların gafil avlanması da önlenmiş olacak.
Ayrıca Bkz. "Face ID fırsata dönüştü: iPhone X için yüz maskesi satılıyor"
Sitenin herhangi bir yerine tıkladıysanız, akıllı telefon veya tabletinizin ana ekranına eklediyseniz veya web sitesinde daha önce sıklıkla medya oynattıysanız Chrome, ilgilendiğinizi varsayarak her zamanki gibi videoları otomatik olarak oynatmaya devam edecek.
Otomatik oynatılan videoların engellenmesi daha keyifli bir kullanıcı deneyimi sunmakla kalmayacak aynı zamanda mobil cihazların pil ömrünü artırmaya ve veri kullanımını azaltmaya da yardımcı olacak. Bir başka güzel yanı da içerik üreticilerini kullanıcıların "izlemek isteyeceği" videolar yapmaya teşvik edecek olması.

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N. Chomsky 1 yıl en beğenilen

DH için kötü haber.
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selahattın ısık 1 yıl
DH bunu beğenmedi..
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Özge Gürel 1 yıl face1tr
Evet Chrome'da bu şekilde. Eğer yan sekmede video içeren bir sayfa açtıysan, sen sekmeye geçene kadar aktif olmuyor, Youtube'da dahil.
Ama bazı siteler videoları sayfanın en altına yada görünmeyecek kısımlarına koyuyorlar ve otomatik oynatma özelliği ile sayfaya girenlere jumpscare yaptırmayı seviyorlar.
Chrome ve Firefox'ta bununla ilgili eklentiler var ama tarayıcı içinde varsayılan olarak gelecek olması güzel.
Evet Chrome'da bu şekilde. Eğer yan sekmede video içeren bir sayfa açtıysan, sen sekmeye geçene kadar aktif olmuyor, Youtube'da dahil.Ama bazı siteler vide...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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TheOnu 1 yıl
Başından beri yanlıştı zaten. Bu otomatik oynatılan video özelliğini kim nasıl düşündü, etrafındakiler neden destekledi hiç anlayamadım. Bu düşünülen ama uygulamaya geçilmeyen bir özellik olarak kalmalıydı.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Pop-Uplarada çözüm bulunsa güzel olur ani çat diye çıkan şeylere add-block kullansan onun bile yararı olmuyor yeri geldiğinde.
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serobaba 1 yıl
Yine yandexte 3-4 yıldır olan bir özelliği güncelleme diye eklemişler, chrome kullanmak eziyettir
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ardicli2000 1 yıl
"...internet gezintisinin en can sıkıcı problemlerinden biri olan "otomatik oynatılan videolar"..."
O zaman sitedeki otomatik oynatma özelliğini KAAAL-DIII-RIIIIIN.
@gun
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kadirirdem 1 yıl
Arkadaşlar benden önce demiş ama bu en çok DH'yi vuracak :D
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MK* 1 yıl
Bunun haberini neden yaptiniz ki?
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jem991 1 yıl
firefox ta uzun süredir var dicem ama kime dicem :D
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12 Angry Men 1 yıl
Aklıma direk dh nin otomatık açılan lansman vıdeoları geldı. :D
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snomask 1 yıl
Kendi bacağına mı sıkıyor bunlar? Youtube ve reklamlar ne olacakmış?
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S.Vettel 1 yıl
Bunu en başta Youtube yapıyor :)
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