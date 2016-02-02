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Gmail'in aktif kullanıcı sayısı da 1 Milyar barajını aştı

Gmail, teknoloji devi Google'ın en çok kullanılan servislerinden birisi. Son açıklamaya göre mail servisini aylık aktif olarak kullanan kişi sayısı 1 Milyarı aşmış durumda.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Oğuz Avcı
Editör
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Gmail'in aktif kullanıcı sayısı da 1 Milyar barajını aştı

Kısa bir süre önce WhatsApp kullanıcı sayısının 1 Milyarı aştığını sizlere aktarmıştık. Benzer bir açıklama da Google'dan geldi. Şirketin mail servisi Gmail'in aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığı açıklandı.

2015 Google I/O etkinliğinde verilen son rakam Gmail kullananların 900 Milyon seviyesinde olduğuydu. Mayıs ayında düzenlenen bu etkinliğin ardından yaklaşık 9 ay geçtiğinde kullanıcı grubuna 100 Milyon kişinin daha katıldığını görüyoruz. Toplam rakam kabaca bir değerlendirmeyle dünya üzerindeki her 7 kişiden birisinin ayda en az bir kez Gmail kullandığını gösteriyor.

WhatsApp'ta kullanıcılar telefon numaraları ile kayıt oldukları için iki farklı hesaba sahip kullanıcı sayısı çok az denilebilir, ancak Gmail'de böyle bir kısıtlama bulunmuyor ve herkes birden fazla mail hesabına sahip olabiliyor. Yine de servisin dünyada en çok kullanılan mail servisi olduğu hatırlamak ve başarısını kabul etmek gerekiyor.

http://www.androidcentral.com/gmail-now-has-over-1-billion-monthly-active-users Yorum Yaz
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Like a Sir 3 yıl en beğenilen
mu5tafa
Google gömülü uygulamalar sağolsun..

herşeyin altına bunu yazmayın gmail kadar kaliteli bir servis mi mail servisi olarak ?
mu5tafaGoogle gömülü uygulamalar sağolsun..herşeyin altına bunu yazmayın gmail kadar kaliteli bir servis mi mail servisi olarak ?...
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gokhans19 3 yıl
İlk günden beri memnuniyetle kullanıyorum. Aylık 100 liraya paralı hizmet alsam belki bu kadar iyisi olamazdı.
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serkan78689 3 yıl
yahoo mail kullaniyorum yillarca hotmail kullandim nedense gmaile hiç isinamadim. androidlerde zorunlu geliyor ve google playi kullanmak icin gmail hesabi kurmamiz gerekiyor o yuzden bu rakam normal
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alemburda34 3 yıl
Pop3 den diger mail hesaplarimi bagliyorum missss
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esmerbuyucu 3 yıl
Android cihaz sahipleri gmail hesap kullanma zorunluluğu yok. Google hesabı başka bir şey gmail başka bir şey. Hotmail, outlook, yahoo veya icloudla da google hesabı alınıyor.
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kadirirdem 3 yıl
Her android kullanicisi kullanıyor bu normal...
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wolf silver 3 yıl
Googlenin En güzel servislerinden biri.. Kesinlikle mükemmel.

İlk başta hotmail Kullanıyordum sonra baktım Microsoft yöneticileride gmaili kullanıyor bende gmaile geçtim..


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idris 3 yıl
İlk zamanlarında davetiye ile üye olabilmiştim.
O zamandan beri memnuniyet ile kullanıyorum.
Zamanında para vererek kullandığım şirket maillerinden bile daha verimli, daha konforlu, daha hızlı.
Hele birde Google Labs eklentileriyle birlikte muhteşem oluyor.
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Team McLaren 3 yıl
Bana kalırsa Outlook daha iyi. Daha sade ve kolay anlaşılır. Android yüzünden mecburen kullanıyorum.
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black_flood 3 yıl
sadece kullanılan android tabanlı cihazları düşünürsek bu rakamlar normal zaten.
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bwhiteshark 3 yıl

Reply maillerinde görünüm problemini çözemedim. Özellikle search yapınca en son hangi mail atılmış takipte zorlanıyorum. Thunderbird ile alakalı olabilir mi?
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Fenomenon 3 yıl
Bugünlerde epey bir "1 milyar" haberi görmeye başladık :)
Ben de ana mail'im olarak gmail kullanıyorum ama uygulama olarak tek tercihim mymail, gmail'in uyg kaliteli değil.
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