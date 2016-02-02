Gmail'in aktif kullanıcı sayısı da 1 Milyar barajını aştı

Kısa bir süre önce WhatsApp kullanıcı sayısının 1 Milyarı aştığını sizlere aktarmıştık. Benzer bir açıklama da Google'dan geldi. Şirketin mail servisi Gmail'in aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığı açıklandı.

WhatsApp'ta kullanıcılar telefon numaraları ile kayıt oldukları için iki farklı hesaba sahip kullanıcı sayısı çok az denilebilir, ancak Gmail'de böyle bir kısıtlama bulunmuyor ve herkes birden fazla mail hesabına sahip olabiliyor. Yine de servisin dünyada en çok kullanılan mail servisi olduğu hatırlamak ve başarısını kabul etmek gerekiyor.

http://www.androidcentral.com/gmail-now-has-over-1-billion-monthly-active-users

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2015 Google I/O etkinliğinde verilen son rakam Gmail kullananların 900 Milyon seviyesinde olduğuydu. Mayıs ayında düzenlenen bu etkinliğin ardından yaklaşık 9 ay geçtiğinde kullanıcı grubuna 100 Milyon kişinin daha katıldığını görüyoruz. Toplam rakam kabaca bir değerlendirmeyle dünya üzerindeki her 7 kişiden birisinin ayda en az bir kez Gmail kullandığını gösteriyor.