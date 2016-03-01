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GoPro 105 milyon dolar ödeyerek 2 video düzenleme uygulamasını satın aldı

Zor bir süreçten geçen aksiyon kamerası üreticisi GoPro en büyük problemini 105 milyon dolar ödeyerek çözdü. Firma 2 video düzenleme uygulamasını satın aldığını açıkladı.
3 yıl
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Video Kameralar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Aksiyon kamerası üreticisi GoPro video kaydı işini çılgın bir boyuta taşımış ve kullanıcılarının en zorlu şartlarda video kaydı yapmasına olanak sağlamıştı. Buna karşın GoPro'nun bir çok dezavantajı da bulunuyordu, mesela çekilen videoların düzenlenmesi gibi.
GoPro'nun tanıtımlarında gösterilen videoların onlarca video arasında kesip biçilerek özel olarak hazırlandığını biliyoruz. GoPro'nun mobil alandaki video düzenleme eksikliği ise son kullanıcıyı zor durumda bırakıyordu. Hatta firmanın hisselerinin son 12 ay içinde %70 düşmesinde bunun büyük etkisinin olduğu söyleniyor. Zaten GoPro Session kamerasının tutmaması ve fiyatında iki ayda %50 indirim yapılması firmanın yaşadığı zor günlerin bir başka kanıtı.
Şimdi GoPro mobil platformlardaki iki önemli video düzenleme uygulaması Replay ve Splice'a sahip olan şirketleri büyük bir kısmı nakit, br kısmı ise hisse devriyle 105 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Paris'li Stupeflix tarafından tasarlanan Replay video ve fotoğrafları efekt ve müziklerle otomatik olarak düzenleyebiliyor. Splice ise manuel bir video düzenleme programı. Bu programlar sayesinde son kullanıcının GoPro'daki kayıtlarını çok daha rahat bir biçimde düzenlemesi amaçlanıyor; böylece GoPro eski popülerliğine tekrar kavuşabilir.
Zaten gözler şu an Karma isimli yeni kameralı Drone modelinde. GoPro'nun en büyük güvencesi bu drone gibi görünüyor. GoPro bunun yanı sıra telefonla kontrole olanak tanıyan GoPro için çekilen görüntünün anında paylaşımını sağlamalı ve pek tabi ki Facebook Video, Youtube gibi platformların giderek yaygınlaşması nedeniyle bu platformlara hızlı veri aktarımını olanaklı hale getirmeli.

http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2016/02/29/gopro-shells-out-105-million-for-two-video-editing-startups/#38701cdf1142 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Alma isi bahane. Amac para harciyoruz bakin bu ise onem veriyoruz adi altinda reklam.
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A.J. Pacino 3 yıl
Go nun eski popülerliği kolay kolay geri gelmez. Şirket satın almakla olacak iş değil bence, Çin ve ürünleri devreye girdiyse onlarla başetmek istiyorsan, fiyat politikanı gözden geçireceksin.
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funnel 3 yıl
Satışın düşmesinin asıl nedeni ucuz alternatiflerinin piyasaya yayılmasıdır.
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ozbey08 3 yıl
go pro satışlarını %70 düşüren faktör xiaomi gibi firmaların bu işe el atmasıdır. bir tarafta 1500tl ye satılan go pro düğer tarafta 200tl ye satılan xiaomi yi
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Ac1DBuRN 3 yıl
Aksiyon kamerasının video düzenleme programından dolayı satışının %70 düşmesi biraz garip bir varsayım gibi geldi. Sonuçta kendi programını kullanmak zorunda bırakmıyor. Kendi programı pro uygulamalara göre tabiki yetersiz ama gene de iş görüyordu bence
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