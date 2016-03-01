GoPro 105 milyon dolar ödeyerek 2 video düzenleme uygulamasını satın aldı

Aksiyon kamerası üreticisi GoPro video kaydı işini çılgın bir boyuta taşımış ve kullanıcılarının en zorlu şartlarda video kaydı yapmasına olanak sağlamıştı. Buna karşın GoPro'nun bir çok dezavantajı da bulunuyordu, mesela çekilen videoların düzenlenmesi gibi.

GoPro'nun tanıtımlarında gösterilen videoların onlarca video arasında kesip biçilerek özel olarak hazırlandığını biliyoruz. GoPro'nun mobil alandaki video düzenleme eksikliği ise son kullanıcıyı zor durumda bırakıyordu. Hatta firmanın hisselerinin son 12 ay içinde %70 düşmesinde bunun büyük etkisinin olduğu söyleniyor. Zaten GoPro Session kamerasının tutmaması ve fiyatında iki ayda %50 indirim yapılması firmanın yaşadığı zor günlerin bir başka kanıtı.

Şimdi GoPro mobil platformlardaki iki önemli video düzenleme uygulaması Replay ve Splice'a sahip olan şirketleri büyük bir kısmı nakit, br kısmı ise hisse devriyle 105 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Paris'li Stupeflix tarafından tasarlanan Replay video ve fotoğrafları efekt ve müziklerle otomatik olarak düzenleyebiliyor. Splice ise manuel bir video düzenleme programı. Bu programlar sayesinde son kullanıcının GoPro'daki kayıtlarını çok daha rahat bir biçimde düzenlemesi amaçlanıyor; böylece GoPro eski popülerliğine tekrar kavuşabilir.

Zaten gözler şu an Karma isimli yeni kameralı Drone modelinde. GoPro'nun en büyük güvencesi bu drone gibi görünüyor. GoPro bunun yanı sıra telefonla kontrole olanak tanıyan GoPro için çekilen görüntünün anında paylaşımını sağlamalı ve pek tabi ki Facebook Video, Youtube gibi platformların giderek yaygınlaşması nedeniyle bu platformlara hızlı veri aktarımını olanaklı hale getirmeli.

http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2016/02/29/gopro-shells-out-105-million-for-two-video-editing-startups/#38701cdf1142