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GoPro, 16 adet HERO 4 Black üzerine kurulan 360 derecelik kamera sistemi Odyssey'yi duyurdu

3 yıl
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro, 16 adet HERO 4 Black üzerine kurulan 360 derecelik kamera sistemi Odyssey'yi duyurdu
Aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro tarafından ilk olarak Google'ın I/O 2015 konferansı kapsamında görücüye çıkartılan 360 derecelik kamera sistemi, bugün Odyssey ismiyle resmi olarak duyuruldu.
İnternet devi Google'ın sanal gerçeklik platformu Jump temelinde çalışan GoPro Odyssey, bünyesinde özel olarak modifiye edilmiş 16 adet HERO 4 Black aksiyon kamerası taşıyor ve Jump algoritması ile 360 derecelik videolar çekerek oluşturabiliyor. Gücünü tek bir bağlantıyla elektrik üzerinden alan aparat, çektiği videolarla sanal gerçeklik sistemleri için inanılmaz bir deneyim ortaya koyabiliyor ve çözünürlük tarafında 8K 30P (MPEG4 formatında 8K x 8K 600Mbit/s) gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkış yapabiliyor.
16 farklı kamerayı tek bir kamera gibi kullanan ve görüntüleri oldukça etkili şekilde senkronize edebilen Odyssey, yüklenen özel yazılımı sayesinde de bütün kameraların aynı anda kontrol edilmesine imkan tanıyor. Botunu 294.6mm x 65.8mm, toplam ağırlı ise 6,5KG olarak belirtilen aparat, kameralar üzerinde yer alan toplam 16 adet mono mikrofon sayesinde 360 derece ses kayıda gerçekleştirebiliyor. Görüntü kaydı ise taşıma çantası ve kablolar ile pakete dahil edilen 16 adet microSD kart üzerine yapılıyor.
15,000$ fiyat etiketi bulunan sistem, belirtildiği kadarıyla Google ile GoPro'nun belirlediği profesyonel kişi ya da kurumlara sınırlı sayıda sağlanacak. 360 derece video çekimleriyle ilgilenen kullanıcıların kısa süre önce yeni sürümü duyurulan "alınabilir fiyatlı" Ricoh Theta S'e bakmalarını tavsiye ederiz.
 
GoPro, 16 adet HERO 4 Black üzerine kurulan 360 derecelik kamera sistemi Odyssey'yi duyurdu

https://gopro.com/news/gopro-launches-odyssey-program-for-virtual-reality-content-creators Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
iggteknoloji 3 yıl
Aksiyon kaydedilecek dendiğinde aklımıza ilk gelen isim HERO kameralar oluyor. Go Pro ürünlerine Hikvision / Haikon / Dunlop / Spectra kamera sistemleri dışında bir rakip göremiyorum. Şahsi fikrimdir.
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BekirTemel 3 yıl
Go pro çok başarılı
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kadirirdem 3 yıl
süper duruyorda o kayıtları kaç gb lık ssd lere yazacaklar acaba...
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Das Boot 3 yıl
Sinemada aksiyon sahnelerinin bu şekilde çekilmesi çok eğlenceli olabilir.
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alemburda34 3 yıl
Aparatı bedavaya mı veriyorlar?
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Lockheed 3 yıl
16x 500$ gopro eder 8000$
7000$'lık ekstra ne esprisi var anlamış değilim...
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