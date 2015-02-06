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GoPro 4. çeyrek satış rakamlarını ve kazancını açıkladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Oğuz Avcı
Editör
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GoPro 4. çeyrek satış rakamlarını ve kazancını açıkladı
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Aksiyon kamerası üreticisi GoPro 2014 yılının son çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Şirket tarihindeki en çok satış yapılan çeyrek geride bırakılırken Hero 4 modelinin yüksek satış rakamlarını körüklediği düşünülüyor.

3 aylık bu dönemde(Ekim-Kasım-Aralık 2014) yaklaşık 2.4 Milyon GoPro aksiyon kamerası satışı gerçekleştiren şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1.42 Milyon satışa ulaşabilmişti. 2.4 Milyonluk satış rakamıyla bir çeyrekte 633.9 Milyon dolar gelir elde etmeyi başaran şirket bu gelirin 303 Milyon dolarını kâr olarak kasasına koydu.
Yeni modellerini Ekim ayında satışa sunan şirketin 129 Dolarlık bir giriş seviyesi model ile daha geniş kitleye ulaşmasının da satışlardaki başarıyı etkilediği düşünülüyor. Analistler Go Pro'nun içinde bulunduğumuz 2015 yılının ilk çeyreğinde kârını 340 milyon doların üzerine çıkaracağını öngörüyor.

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Y2kmtt 4 yıl
Adamlar yapıyor. Teknoloji işte. Neyse biz işimize bakalım bizimki daha önemli

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Melbourne Bounce 4 yıl
Ohaaaa kâra bak lan
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doctor_bey 4 yıl
Ben asıl sjcam'in karını merak ediyorum
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Gece772 4 yıl
Çalışan adamlar başka oluyor
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Erasmus78 4 yıl
634 milyon dolarlık ciro yapıp 303 milyon dolar kâr etmek nedir yahu? %47.80 kâr marjı anlamına gelir bu. Hem de bütün herşey dahil. Kemiksiz kâr...

HTC nin 1.52 milyar dolar ciro yapıp 18 milyon dolar net kâr açıkladığını düşünürsek...
Ya da GoPro bu çeyrek Apple ile aynı ciroyu yapsaydı, yani 76.5 milyar dolar ciro etseydi elde edeceği net kâr 36,6 milyar dolar olacaktı. Apple o ciro ile 18 milyar dolar kâr elde etmişti. Oha!
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TheMarjinaLs 4 yıl
Vay arkadaş kara bak neredeyse , 2/1 ' i kar
Fiyat olarak , biraz daha insancıl olsa , Apple ürünleri gibi neredeyse her evde olmaya başlardı doğrusu.

Ben uzun zamandır almak istiyorum ancak şuan alırsam , bunu kullanabileceğim bir mekan olmayacak ve bu yüzden hala bekliyorum , belki fiyatı da düşer diye.Fiyat olarak gerçekten pahalı şuan
ama kar olarak gerçekten çok temiz kar bırakmış şirkete !
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OverClocK1ng 4 yıl
Adamlarda kâr gırla. Yurtdışında 499 Dolara satılan ürün bizde ise 1600 liralara satılıyor.
Gerisini size bırakıyorum..
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Umutcan 4 yıl
Reklamı çok iyi yapılan bir ürün, ekstrem sporlarla alakası olmayan ülkemizde bile iyi sattı.
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