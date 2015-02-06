GoPro 4. çeyrek satış rakamlarını ve kazancını açıkladı

3 aylık bu dönemde(Ekim-Kasım-Aralık 2014) yaklaşık 2.4 Milyon GoPro aksiyon kamerası satışı gerçekleştiren şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1.42 Milyon satışa ulaşabilmişti. 2.4 Milyonluk satış rakamıyla bir çeyrekte 633.9 Milyon dolar gelir elde etmeyi başaran şirket bu gelirin 303 Milyon dolarını kâr olarak kasasına koydu.
Yeni modellerini Ekim ayında satışa sunan şirketin 129 Dolarlık bir giriş seviyesi model ile daha geniş kitleye ulaşmasının da satışlardaki başarıyı etkilediği düşünülüyor. Analistler Go Pro'nun içinde bulunduğumuz 2015 yılının ilk çeyreğinde kârını 340 milyon doların üzerine çıkaracağını öngörüyor.
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HTC nin 1.52 milyar dolar ciro yapıp 18 milyon dolar net kâr açıkladığını düşünürsek...
Ya da GoPro bu çeyrek Apple ile aynı ciroyu yapsaydı, yani 76.5 milyar dolar ciro etseydi elde edeceği net kâr 36,6 milyar dolar olacaktı. Apple o ciro ile 18 milyar dolar kâr elde etmişti. Oha!
Ben uzun zamandır almak istiyorum ancak şuan alırsam , bunu kullanabileceğim bir mekan olmayacak ve bu yüzden hala bekliyorum , belki fiyatı da düşer diye.Fiyat olarak gerçekten pahalı şuan ama kar olarak gerçekten çok temiz kar bırakmış şirkete !
Gerisini size bırakıyorum..