GoPro 4. çeyrek satış rakamlarını ve kazancını açıkladı

3 aylık bu dönemde(Ekim-Kasım-Aralık 2014) yaklaşık 2.4 Milyon GoPro aksiyon kamerası satışı gerçekleştiren şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1.42 Milyon satışa ulaşabilmişti. 2.4 Milyonluk satış rakamıyla bir çeyrekte 633.9 Milyon dolar gelir elde etmeyi başaran şirket bu gelirin 303 Milyon dolarını kâr olarak kasasına koydu.

Yeni modellerini Ekim ayında satışa sunan şirketin 129 Dolarlık bir giriş seviyesi model ile daha geniş kitleye ulaşmasının da satışlardaki başarıyı etkilediği düşünülüyor. Analistler Go Pro'nun içinde bulunduğumuz 2015 yılının ilk çeyreğinde kârını 340 milyon doların üzerine çıkaracağını öngörüyor.

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Aksiyon kamerası üreticisi GoPro 2014 yılının son çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Şirket tarihindeki en çok satış yapılan çeyrek geride bırakılırken Hero 4 modelinin yüksek satış rakamlarını körüklediği düşünülüyor.