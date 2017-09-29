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GoPro HERO6 Black duyuruldu

Aksiyon kameraları denince akla ilk gelen marka olan GoPro Hero serisi yeni üyesine kavuştu. GoPro Hero6 Black modeli 4K video kaydını en üst seviyeye taşıyor.
1 yıl
2,4b
1
9
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Satışları kötü giden GoPro’nun yükselişe geçmek adına yaptığı en önemli hamlesi GoPro Hero6 Black resmiyet kazandı. Yeni aksiyon kamerası 4K çözünürlükte video kaydını en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca yavaş çekim de mevcut.

En iyisi

Hero5 modelindeki gibi dayanıklılık odaklı bir gövde ile gelen GoPro Hero6 suyun altında 10 metreye kadar kullanılabiliyor. Ayrıca darbelere karşı da dayanıklı. Önceki modelin aksesuarlarına uyumlu olan Hero6, 2 inçlik dokunmatik LCD ekran barındırıyor.

GoPro Hero6 Black modelinde 12MP çözünürlüğünde bir sensör mevcut. GoPro Wide Dynamic Range desteğiyle daha canlı görseller çekebilen kamera bunları JPG veya RAW olarak saklıyor.

 

GoPro HERO6 Black duyuruldu
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GoPro Hero6 Black modelinin en önemli özelliği GP1 işlemcisi. Firma bugüne kadar kullandığı Ambarella tasarımlı işlemcileri bırakıp kendi özelleştirilmiş işlemcisini geliştirmeye başladı. GP1 bu anlamda firmaya çok daha fazla esneklik sunacak. GP1 ayrıca elde edilen verileri analiz ediyor ve kısa klipler oluşturmanızı sağlayan QuikStrories için en uygun içerikleri getiriyor.

GPS yongasını unutmayan GoPro Hero6 Black modelinde yeni olarak 5GHz WiFi yongasını görüyoruz. Böylece kablosuz olarak veriler 3 kat daha hızlı transfer edilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "GoPro Hero6 sızdırıldı"

Aksiyon tarafına geçecek olursak yeni kamera artık 60kare/saniye oranında 4K video kaydı sunabiliyor. Ayrıca görüntü dengeleme de donanım tabanlı yapılıyor. Bu sayede aksiyon severlerin daha fazla ilgisini çekebileceği düşünülüyor.

GoPro son dönemde popüler olan yavaş çekim trendine de el atmış. Full HD çözünürlükte 240 kare/saniye ve 2.7K çözünürlükte 120 kare/saniye video kaydı bu anlamda önemli. Ayrıca sinematik tecrübe yaşamak isteyenler için 24 veya 30 kare/saniye imkanı da sunuluyor. GoPro Hero6 Black modelinin fiyatı 499$ olarak belirlenmiş.

 

http://wccftech.com/gopro-hero6-black-features-specs-price/ Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Bence bunlar OIS bilerek koymuyorlar, aksiyon sallantılı olur diye düşünüyorlar herhalde...
Beyin emenike.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Metz 1 yıl
Arkadaşlar GoPro Hero 6 Kutu açılımı ve küçükte olsa bir incelemesini yaptım. İnceleyebilirsiniz
youtube.com/...

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Phantom II 1 yıl
Hero 5'le batırdılar hero 6 ile sıvamaya çalışıyorlar.Sony'nin aksiyon kameraları daha iyi.
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Xloud 1 yıl
En pahalı aksiyon kameralarından birinde optik sabitleme olmaması rezillik orta seviye telefonlarda da var artık insaf ya... Görüntü kalitesine ve özellikle düşük ışık performansına ciddi etkisi olan bişey.





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aktorun 1 yıl
Arkadaşlar, oğlumun ısrarlarına dayanamayıp bir aksiyon kamerası alıcam. Tavsiyeniz ne olur du?
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aktorun 1 yıl aktorun
aktorun

Arkadaşlar, oğlumun ısrarlarına dayanamayıp bir aksiyon kamerası alıcam. Tavsiyeniz ne olur du?

Forumdan bir arkadaşın tavsiyesi üzerine (teşekkürler cansev07) Sony FDR X3000R ile Hero5 in karşılaştırmasına baktım ve Sony nin bizim açımızdan çok daha iyi bir seçenek olduğunu gördüm. Ses ve Görüntü sabitleme kriterleri açısından.
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Bence bunlar OIS bilerek koymuyorlar, aksiyon sallantılı olur diye düşünüyorlar herhalde...
Beyin emenike.
1 Yanıt Yanıtla +7
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12 Angry Men 1 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bence bunlar OIS bilerek koymuyorlar, aksiyon sallantılı olur diye düşünüyorlar herhalde...


Beyin emenike.

Bencede +1
1 Yanıt Yanıtla
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Kerim5100 1 yıl
Yıl olmuş 2017 hâlâ daha OIS yok el insaf. En azından 4k 60p geldi bu da bir gelişmedir :/
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