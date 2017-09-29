GoPro HERO6 Black duyuruldu

Satışları kötü giden GoPro’nun yükselişe geçmek adına yaptığı en önemli hamlesi GoPro Hero6 Black resmiyet kazandı. Yeni aksiyon kamerası 4K çözünürlükte video kaydını en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca yavaş çekim de mevcut.

En iyisi

Hero5 modelindeki gibi dayanıklılık odaklı bir gövde ile gelen GoPro Hero6 suyun altında 10 metreye kadar kullanılabiliyor. Ayrıca darbelere karşı da dayanıklı. Önceki modelin aksesuarlarına uyumlu olan Hero6, 2 inçlik dokunmatik LCD ekran barındırıyor.

GoPro Hero6 Black modelinde 12MP çözünürlüğünde bir sensör mevcut. GoPro Wide Dynamic Range desteğiyle daha canlı görseller çekebilen kamera bunları JPG veya RAW olarak saklıyor.

Tam Boyutta Gör

GoPro Hero6 Black modelinin en önemli özelliği GP1 işlemcisi. Firma bugüne kadar kullandığı Ambarella tasarımlı işlemcileri bırakıp kendi özelleştirilmiş işlemcisini geliştirmeye başladı. GP1 bu anlamda firmaya çok daha fazla esneklik sunacak. GP1 ayrıca elde edilen verileri analiz ediyor ve kısa klipler oluşturmanızı sağlayan QuikStrories için en uygun içerikleri getiriyor.

GPS yongasını unutmayan GoPro Hero6 Black modelinde yeni olarak 5GHz WiFi yongasını görüyoruz. Böylece kablosuz olarak veriler 3 kat daha hızlı transfer edilebiliyor.

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Aksiyon tarafına geçecek olursak yeni kamera artık 60kare/saniye oranında 4K video kaydı sunabiliyor. Ayrıca görüntü dengeleme de donanım tabanlı yapılıyor. Bu sayede aksiyon severlerin daha fazla ilgisini çekebileceği düşünülüyor.

GoPro son dönemde popüler olan yavaş çekim trendine de el atmış. Full HD çözünürlükte 240 kare/saniye ve 2.7K çözünürlükte 120 kare/saniye video kaydı bu anlamda önemli. Ayrıca sinematik tecrübe yaşamak isteyenler için 24 veya 30 kare/saniye imkanı da sunuluyor. GoPro Hero6 Black modelinin fiyatı 499$ olarak belirlenmiş.