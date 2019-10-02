GoPro HERO8 Black önemli yeniliklerle duyuruldu

Bugün aksiyon kamerası dediğimizde akla ilk gelen isim şüphesiz GoPro ancak iyice kızışan rekabet nedeniyle firma zorlanmaya başladı. Yeni nesil GoPro aksiyon kameraları bu bakımdan farklı yeniliklerle öne çıkmaya çalışıyor.

GoPro HERO8 Black özellikleri ve fiyatı

Henüz tanıtılan GoPro HERO8 Black aksiyon kamerasının yeni sensörü 4K 60fps veya Full HD 240fps video kaydı yapabiliyor. 12MP çözünürlüğünde sabit görüntü alabilen kamera WiFi üzerinden Full HD canlı yayın yapabiliyor.

RAW modu ile ham görüntüleri alabildiğiniz kamera 8x seviyesine kadar yavaş çekim kayıt yakalayabiliyor. Sanal olarak 4 farklı lens eklenen model daha iyi ses algılayabiliyor ve 14 farklı sesli komut verebiliyorsunuz.

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Yazılım tarafında ikinci nesil HyperSmooth 2.0 dikkat çekiyor. Yeni nesil çoklu dengeleme seviyeleri ve ufuk dengeleme ile her çözünürlükte daha sarsıntısız görüntüler elde edebiliyor. TimeWarp 2.0 ise hareketlere göre otomatik olarak en iyi kare oranını ayarlıyor ve hızlı çekim videoları daha iyi hale getiriyor.

10 metreye kadar su altında kullanılabilen cihaz gövde tarafında entegre çerçeve ile geliyor. Böylece farklı yuvalara veya benzeri yapılara yerleştirmek için ek bir çerçeveye gerek bırakmıyor.

GoPro Mods ise firmanın kendi ürettiği aksesuarlardan oluşuyor. Entegre mikrofonlar ve HDMI çıkışından oluşan Media Mod, LED ışık bloğu Light Mod ve harici ekran sunan Display Mod ilk etapta piyasaya sürülecek.

GoPro HERO8 Black aksiyon kamerası için 400$ fiyat etiketi belirlenmiş. Media Mod 80$ iken Light Mod 50$, Display Mod da 80$ olarak satılacak.