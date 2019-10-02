Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GoPro HERO8 Black önemli yeniliklerle duyuruldu

    Aksiyon kamerası sektörünün beğenilen serisi GoPro HERO sekizinci nesli ile karşımızda. GoPro HERO8 Black tasarım tarafındaki iyileştirmeler yanında yazılım tarafında da iddialı.
    1 hf.
    1,6b
    1
    7
    Video Kameralar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bugün aksiyon kamerası dediğimizde akla ilk gelen isim şüphesiz GoPro ancak iyice kızışan rekabet nedeniyle firma zorlanmaya başladı. Yeni nesil GoPro aksiyon kameraları bu bakımdan farklı yeniliklerle öne çıkmaya çalışıyor.

    GoPro HERO8 Black özellikleri ve fiyatı

    Henüz tanıtılan GoPro HERO8 Black aksiyon kamerasının yeni sensörü 4K 60fps veya Full HD 240fps video kaydı yapabiliyor. 12MP çözünürlüğünde sabit görüntü alabilen kamera WiFi üzerinden Full HD canlı yayın yapabiliyor.

    RAW modu ile ham görüntüleri alabildiğiniz kamera 8x seviyesine kadar yavaş çekim kayıt yakalayabiliyor. Sanal olarak 4 farklı lens eklenen model daha iyi ses algılayabiliyor ve 14 farklı sesli komut verebiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor"

    Yazılım tarafında ikinci nesil HyperSmooth 2.0 dikkat çekiyor. Yeni nesil çoklu dengeleme seviyeleri ve ufuk dengeleme ile her çözünürlükte daha sarsıntısız görüntüler elde edebiliyor. TimeWarp 2.0 ise hareketlere göre otomatik olarak en iyi kare oranını ayarlıyor ve hızlı çekim videoları daha iyi hale getiriyor.

    10 metreye kadar su altında kullanılabilen cihaz gövde tarafında entegre çerçeve ile geliyor. Böylece farklı yuvalara veya benzeri yapılara yerleştirmek için ek bir çerçeveye gerek bırakmıyor.

    GoPro Mods ise firmanın kendi ürettiği aksesuarlardan oluşuyor. Entegre mikrofonlar ve HDMI çıkışından oluşan Media Mod, LED ışık bloğu Light Mod ve harici ekran sunan Display Mod ilk etapta piyasaya sürülecek.  

    GoPro HERO8 Black aksiyon kamerası için 400$ fiyat etiketi belirlenmiş. Media Mod 80$ iken Light Mod 50$, Display Mod da 80$ olarak satılacak.

     


    https://www.slashgear.com/gopro-hero8-black-debuts-hypersmooth-2-0-plus-mods-add-ons-01593618/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    orhanyor 4 gün
    bu kamerayı alacağım gibi duruyor 7 istiyodum ama 8 in dış kaba ihtiyacı olmaması, hypersmooth a her video çözünürlük/fps de izin vermesi vs gibi güzel özellikler gelmiş çekim kalitesi inanılmaz. gimbala olan ihtiyacı adamlar bitimişler.
    bunun yerine iphone 11 mi alsam diye düşündüm ama telefonu eline alıp vlog çekersin foto çekersin başka bişeyde yapamazsın. go pro zaten o iş için değil yani olur ama o tarz kullanım 2.planda kalıyor. ayrıca gopro daki video çekim modları ve özellikleri hiçbir telefonda yok mesela videoya telemetry ekleme gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    renega 1 hf.
    Zamanında 2300tl gopro hero 7 black aldım millet çok laf saydı kameraya o kadar para verilir mi diye aslında parasını hak eden kameraydı. Dış baskılar yüzünden iade ettim ayrıca ios 10'da uygulaması çalışmıyor. Geçen ay g3 telefonumdan v30+'ya geçtim o da 2300tl hem kral telefon hemde kamerada goproyu aratmıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    teknokaptan 1 hf. renega
    LG Telefonların son modellerinin hakkını yendiğini düşünüyorum.güzel cihazlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 1 hf.
    Sanki devlet sırrıymış gibi sensör boyutunu söylememişler. Öncekiler gibi 1/2.3 inçlik telefon sensörü mü acaba.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Morphinz 1 hf.
    Gerçekten tanıtım videosunu çok beğendim. Müzik efsane olmuş.
    Yeni Vlog ekipmanlarını beğendim. Güzel iş çıkarmışlar. Kalitesini görmek lazım tabi.
    3.5mm mikrofon girişi koymuşlar ama harici mikrofona...
    hero5 kameram için salak gibi kameradan daha büyük mikrofon çevirici almam gerekiyor.
    Aux-to-typeC kablolar ile kalite rezalet oluyor çünkü. Umarım 3.5mm'lik giriş için aynı rezalet yaşanmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 1 hf.
    GoPro 8'de 4k60... Büyük ihtimalle 9 da da optimizasyon falan yaparlar.
    4k120 GoPro 10 ile gelir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 1 hf.
    Valla hangi iş için kullanılacağına bağlı olarak, durumu olanın bunun yerine telefona yönelmesini tavsiye ederim. Zamanında bunlardan 3 tane alan bir tanıdığımız vardı, stüdyo tarzı çekimler yapacaklardı. Kalite düşüklüğünden ötürü hepsini satmak zorunda kaldılar. Ben zamanında S8 almıştım çekimler için, çok daha kaliteli go prolardan. Hatta şimdi yeni telefonların S8'den de kaliteli kameraları var. Hani 3.000-3500TL goproya verene kadar o fiyatlara alınacak telefon daha kaliteli kamera çözümü sunar, artı telefonun getirdiği avantajları da kar kalır. Tabi başta belirttiğim gibi hangi iş için kullanılacağına bağlı. Şimdi motor kaskında S8 ile gezilmez tabi :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Galaxy A10s ve Galaxy A20s de ülkemize geliyor 1 hf. Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor 1 hf. 108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çekim kalitesi nasıl? 1 hf. Otomobil satışları Eylül ayında geçen yıla göre %100 arttı 1 hf. Düşük faizli taşıt kredilerine yönelik bir anlaşma da Ford ve Yapı Kredi'den geldi 1 hf. En iyisini isteyenlere Audioengine a5+ wireless Bluetooth Hoparlör inceleme 1 hf. Çift kameralı GoPro MAX 360 duyuruldu 1 hf. Xbox Game Pass Ultimate aboneliği 6 aylık Spotify hediyesine başladı 1 hf. Amazon CEO'su Jeff Bezos İstanbul'da 1 hf. Samsung hologram projeksiyonlarına yatırım yapıyor 1 hf. Logitech G PRO X klavyesinin tuşları değiştirilebiliyor 1 hf. Google, ABD'deki Pixel telefonlar için araba kazası tespit sistemini başlatıyor 1 hf. Samsung Galaxy Watch Active2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı 1 hf. Samsung Galaxy A30s ülkemizde satışa çıkıyor 1 hf. Donanım tutkunları ve oyuncular için kuruldu | İşte İtopya'nın hikayesi 1 hf. Volkswagen, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurdu 1 hf. Realme X2 Pro geliyor: Snapdragon 855+ işlemci, 64 MP kamera, 20x hibrit zoom 1 hf. iPhone 11 serisinin Türkiye çıkış tarihi ne zaman? 1 hf. Google Play Store'daki 172 kötü niyetli uygulama, 335 milyon kez indirildi 1 hf. WhatsApp uygulamasına kendini imha eden mesaj özelliği geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN GoPro HERO8 Black önemli yeniliklerle duyuruldu Sonraki Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu 1 hf. Ubisoft, “Rabbids Coding” adını verdiği ücretsiz kodlama oyununu duyurdu 1 hf. NASA, Mars depremlerinin ses kayıtlarını yayınladı 1 hf. Çin’in 500 megapiksellik kamerası binlerce yüzü aynı anda net bir şekilde görüntüleyebiliyor 1 hf. 6 Underground: Netflix'in Ryan Reynolds'lı aksiyon filminden fragman geldi 1 hf. 2si1 | Bu oyun farklı olacak The Last of Us Part 2 1 hf. Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor 1 hf. Sağlık Bakanı açıkladı: Elektronik sigara tamamen yasaklanıyor! 1 hf. Hacker uyumlu Lightning kabloları satışa çıkıyor 1 hf. Tübitak’ın geliştirdiği lazer silahı kabul testlerini geçti 1 hf. Birds of Prey: Yeni DC filminin ilk fragmanı nihayet paylaşıldı 1 hf. Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler 1 hf. Türkiye'den Volkswagen'e Avrupa Parlamentosunu karıştıran taahhüt 1 hf. Windows 10'un Bitlocker özelliği artık varsayılan SSD şifreleme yöntemi olacak 1 hf. Huawei Mate 40'ın işlemcisi belli oldu: 5 nm Kirin 1000 1 hf. Kablosuz şarj olabilen HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi satışa çıkıyor 1 hf. AMD yongaları ile oyun hediyesi tekrar başlıyor 1 hf. TSMC patent ihlali iddiasıyla GlobalFoundries aleyhine dava açtı 1 hf. iPhone'daki iyileştirilmiş pil şarjı özelliği ne işe yarıyor? 1 hf. Venezuela merkez bankası kripto para stoklayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Forumdaki İğrenç Ötesi IRKÇILIK
    DH Forum
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim