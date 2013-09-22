Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GoPro Hero 4, 4K çözünürlükte 30 FPS çekim yapabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
1
29
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GoPro Hero 4, 4K çözünürlükte 30 FPS çekim yapabilir
Sony gibi büyük teknoloji firmaları dahil birçok rakibi olmasına rağmen aksiyon kamerası pazarının lideri konumunda bulunan ve 2012 yılının sonunda dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Foxconn tarafından %8.88'lik hissesini satın alınan GoPro (Woodman Labs), Hero 4 ismiyle gelmesi beklenen yeni modeliyle 4K çözünürlükte 30 FPS çekim yapabilir.
Şimdilik resmi bir açıklama bulunmasa da GoPro ürünlerinin SoC (System-on-a-chip teknolojisi gerekli tüm elektronik bileşenleri tek bir entegre devre üzerinde sunan bir sistem) sağlayıcısı Ambarella, "A9 4K Ultra HD Camera SoC" isimli yeni çözümünü duyurmuş durumda. Bu SoC teknik olarak gücünü 1GHz çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemciden alıyor ve bu sayede 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı mümkün hale geliyor. Hali hazırda satılmakta olan GoPro HERO 3 Black Edition versiyonunun 4K çözünürlükte 12 FPS çekim yaptığı düşünüldüğünde büyük bir ilerleme sağlayan mikroçip, ayrıca 1080p çözünürlükte 120 FPS, 720p çözünürlükte ise 240 FPS gibi oldukça yüksek değerlere çıkabiliyor. Saniyede 700 megapiksel örnekleme performansı, çok pozlamalı HDR, her türlü aksiyon anında stabil görüntüler için elektronik görüntü sabitleme sistemi (EIS) ve Wi-Fi kablosuz bağlantı üzerinden canlı görüntü aktarımı gibi diğer teknik detaylar ile hazırlanan Ambarella A9 4K Ultra HD Camera SoC, ayrıca aynasız ya da kompakt sistem fotoğraf makineleriyle de uyumlu olarak kullanılabiliyor.
Tahminler doğru çıkarsa GoPro HERO 4 üzerinde kullanılacak bu mikroçip, görüntü kalitesi ve sunduğu saniye başına kare sayısıyla aksiyon severleri ve film / belgesel yapımcılarını oldukça memnun edecek gibi görünüyor.


http://fstoppers.com/whats-next-for-gopro-what-we-might-see-in-a-hero4?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fstoppersfeed+%28fstoppers%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
swat882 6 yıl en beğenilen gcb1903
gcb1903

Ben youtubeden 480p vidyo açınca takılıyor bunlar 4k diyor. monitörüm bile 1440x900p neyin kafası bu.

he adamlar türkiye pazarında sana bakıp ürün yapacaklar, mantıklı ol biraz, 3. dünya ülkesinde yaşıyorsun
gcb1903Ben youtubeden 480p vidyo açınca takılıyor bunlar 4k diyor. monitörüm bile 1440x900p neyin kafası bu.he adamlar ...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e_capkan 5 yıl
Tv kanallari alir kullanir artik
Gelsin 4k kanallar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mıragen 4 yıl
2015 te yazan olmamış. Alanlar kullananlar bir daha yorum yazmamış. Bu makine nasıldır. Başka bir yerdeki yorumlarda çekim yaparken ısınıp pilinin çabuk bittiği söylenmiş.
Kullananlar yorum yazarlarsa faydalanırız. Bu makinenin eksileri ve artıları nelerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 5 yıl
Bu da iPhone gibi oldu tam alacağım ulan dur yenisini alayım bari diyorum

O sırada parayı yiyiyorum ve tam 5 çıkacağı sırada 4 ü alacak param oluyor sonra biraz daha beklerim diyorum

.
.
.

Sonsuz döngü.

Bu arada twixtor denen nimet ile 60 fps ile bile kaliteli slow motion videolar çıkıyor 240 efsane olur tabii önemli olan kompozisyon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 5 yıl
Çok zor be, güzel hayal ama :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 6 yıl
4K video kaydı performanstaki ilerlemeyi göstermek adına dikkat çekici. Onun haricinde henüz kullanım alanı çok yok ve önümüzdeki birkaç yıl da yaygınlaşması zor. 1080p videolar şu an fazlasıyla yeterli kaliteyi sunuyor. Ben 1080p çekebilen kameramı bile çoğunlukla 720p ayarında kullanıyorum. Çünkü bu 7220p bile tatmin edici detay sunuyor. Ayrıca en önemli hususlardan birisi bu kadar yüksek bant genişlikli verinin depolanma ve aktarım sorunu. Kullanıcıların %80'i evinde TV, bilgisayar veya tabletinde videolarını izler. Bunlar için de üst düzey bir çözünürlük gerekmiyor. 4K video kayıt performansının benim gözümde en önemli etkisi işlemci gücünün artmasıyla 1080p/120fps ve 720p/240fps çekim yeteneklerini ortaya çıkarması. Bu sayede ağır çekim videolar yapılabilir ve yüksek hızlı nesneler rahatça izlenebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vahşi Hindi Süprizi 6 yıl
4 ciksada 3 Black ucuzlasa az biraz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smela 6 yıl
4k gelecek zaten 3 modelinde bunun sinyali verildi fps sayıları artacak rakipler çoğalıyor fark yaratan bir gelişme bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 6 yıl
Ben youtubeden 480p vidyo açınca takılıyor bunlar 4k diyor. monitörüm bile 1440x900p neyin kafası bu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 6 yıl gcb1903
gcb1903

Ben youtubeden 480p vidyo açınca takılıyor bunlar 4k diyor. monitörüm bile 1440x900p neyin kafası bu.

he adamlar türkiye pazarında sana bakıp ürün yapacaklar, mantıklı ol biraz, 3. dünya ülkesinde yaşıyorsun
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Loney 6 yıl
youtube'dan 120fps slow motion çekimlerine baktım da saniyede 120 kare çok ta tatminkar değil bence :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 6 yıl
Ciktigi gun almayi planliyorum!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 6 yıl
Pardon ama 1080p'de 120 güzel de ben cidden daha fazlasını bekliyordum zira öncekine göre düşündüğümüzde iyi olsa da ondan öncekine göre olan sıçramayı hafife çekiyor bu sefer ve 4k'da 30fps ise en azından veri yazma adına yine 1080p'de 160fps'yi en optimal şekilde alabilir bu alet (önceki klasik hesaplamada ise haliyle zaten 350fps çıkıyor ama cidden o verinin kaydı sorun olur bence de :) )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 6 yıl
V4LKyR
İlginç... Eğer bu SoC saniyede 700 MP örnekleme yapabiliyorsa, 4K (3840x2160) çözünürlüğünde teorik olarak maksimum 84 FPS çekebiliyor. İşlem - (700/((3840.2160)/1000000))) Hadi 60 FPS olsun. Neden 30 FPS demişler acaba?

Veriyi RAW olmasa bile o kadar hızlı hafızaya yazmak kolay değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 6 yıl
V4LKyR
İlginç... Eğer bu SoC saniyede 700 MP örnekleme yapabiliyorsa, 4K (3840x2160) çözünürlüğünde teorik olarak maksimum 84 FPS çekebiliyor. İşlem - (700/((3840.2160)/1000000))) Hadi 60 FPS olsun. Neden 30 FPS demişler acaba?

çok yer kaplar ozaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ruhname 6 yıl
black 3 u daha dun aldim :S
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3145 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Video Kameralar, gopro ve soc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Synology'den Bilgi Depolama Üssü DS213+ ağ depolama sunucusu video inceleme 6 yıl Mobilite: Samsung Galaxy Note 3, LG G2, Sony Xperia Z1, Apple iPhone 5S/iPhone 5C ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim