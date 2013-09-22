GoPro Hero 4, 4K çözünürlükte 30 FPS çekim yapabilir

Sony gibi büyük teknoloji firmaları dahil birçok rakibi olmasına rağmen aksiyon kamerası pazarının lideri konumunda bulunan ve 2012 yılının sonunda dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Foxconn tarafından %8.88'lik hissesini satın alınan GoPro (Woodman Labs), Hero 4 ismiyle gelmesi beklenen yeni modeliyle 4K çözünürlükte 30 FPS çekim yapabilir.

Şimdilik resmi bir açıklama bulunmasa da GoPro ürünlerinin SoC (System-on-a-chip teknolojisi gerekli tüm elektronik bileşenleri tek bir entegre devre üzerinde sunan bir sistem) sağlayıcısı Ambarella, "A9 4K Ultra HD Camera SoC" isimli yeni çözümünü duyurmuş durumda. Bu SoC teknik olarak gücünü 1GHz çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemciden alıyor ve bu sayede 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı mümkün hale geliyor. Hali hazırda satılmakta olan GoPro HERO 3 Black Edition versiyonunun 4K çözünürlükte 12 FPS çekim yaptığı düşünüldüğünde büyük bir ilerleme sağlayan mikroçip, ayrıca 1080p çözünürlükte 120 FPS, 720p çözünürlükte ise 240 FPS gibi oldukça yüksek değerlere çıkabiliyor. Saniyede 700 megapiksel örnekleme performansı, çok pozlamalı HDR, her türlü aksiyon anında stabil görüntüler için elektronik görüntü sabitleme sistemi (EIS) ve Wi-Fi kablosuz bağlantı üzerinden canlı görüntü aktarımı gibi diğer teknik detaylar ile hazırlanan Ambarella A9 4K Ultra HD Camera SoC, ayrıca aynasız ya da kompakt sistem fotoğraf makineleriyle de uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Tahminler doğru çıkarsa GoPro HERO 4 üzerinde kullanılacak bu mikroçip, görüntü kalitesi ve sunduğu saniye başına kare sayısıyla aksiyon severleri ve film / belgesel yapımcılarını oldukça memnun edecek gibi görünüyor.





http://fstoppers.com/whats-next-for-gopro-what-we-might-see-in-a-hero4?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fstoppersfeed+%28fstoppers%29