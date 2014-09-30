GoPro Hero4 Black ve Hero4 Silver modelleri resmiyet kazandı





GoPro'nun aksiyon kamerası sınıfına yönelik hazırladığı Hero ailesinin dördüncü nesli bir süre önce internete sızdırılmıştı. Seri çok geçmeden resmi olarak da lanse edildi. Hero4 Black modelinde dikkat çeken özellik gelişmiş 4K video kaydı olurken, Hero4 Silver modelinde ise entegre bir dokunmatik ekran yer alıyor.





Aslında Hero 4 Black modelinde 4K kaydı yer alıyordu. Ancak 15 kare/saniye hızında olduğu için çok kullanışlı videolar ortaya çıkmıyordu. Model 30kare/saniye hızında 4K video kaydı yapabiliyor.





Modelde Ambarella firmasının yeni nesil A9 yongaseti kullanılıyor. Samsung'un 32nm HKMG üretim teknolojisi ile geliştirilen platform, ARM Cortex-A9 mimarisi üzerinde şekilleniyor ve saat frekansı 1GHz'e kadar çıkabilen çift çekirdeğe sahip. Yongaseti başarılı enerji tasarrufu ile de dikkat çekiyor.





GoPro Hero4 Black modelinde 30 kare/saniye hızında 4K, 50 kare/saniye hızında 2.7K, 80 kare/saniye hızında 1440p, 120 kare/saniye hızında Full HD ve 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı mevcut. WiFi bağlantısı önceki modele göre yüzde 50 daha hızlı ve 4K videolar içerisinde 8.3MP çözünürlükte sabit görüntüler ayrıştırılabiliyor. Bu bakımdan sabit görüntü çekimine geçiş yapmaya gerek kalmıyor.





GoPro Hero4 Silver modelinde ise dokunmatik dahili bir ekran yer alıyor. Video kontrolleri için kullanıcılara kolaylık sağlayacak olan ekranın yanında 15 kare/saniye hızında 4K, 30 kare/saniye hızında 2.7K, 48 kare/saniye hızında 1440p, 60 kare/saniye hızında Full HD ve 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı mevcut.





Modellerin ortak özellikleri Wi-Fi, Bluetooth, GoPro uygulaması ile uzaktan yönetim, 12MP çözünürlükte 30 kare/saniye hızında sabit görüntü çekebilme, ön LCD ekranda hızlı kamera ayarlayabilme butonu, manuel kontrol desteği, geniş açı çekimi, iki kat daha iyi dinamik mesafe ve HiLight Tag ile favori anların işaretlenebilmesi şeklinde sıralanıyor.





Bunlar yanında bir de giriş seviyesi GoPro Hero modeli mevcut. Ailenin tasarım çizgilerini aynen devam ettiren Hero modelinde 30 kare/saniye hızında Full HD, 60 kare/saniye hızında 720p video kaydı bulunuyor. Kablosuz bağlantıları olmayan model daha çok hobi amaçlı kullanmak isteyenlere hitap ediyor.





Modellerin fiyatlandırmasına gelince GoPro Hero 4 Black modeli 500$, GoPro Hero4 Silver modeli 400$, GoPro Hero modeli ise 130$ fiyat etiketine sahip olacak. Modeller 5 Ekim itibari ile satışa sunulacak.

http://www.digitaltrends.com/photography/gopro-refresh-will-bring-touchscreens-better-4k-recording/#/2