GoPro Hero4 modelleri ülkemizde satışa sunuldu





GoPro'nun Eylül ayı sonunda lanse ettiği aksiyon kamerası sınıfında önemli bir popülariteye sahip olan Hero ailesinin dördüncü serisi Hero 4 Silver ve Black modelleri ülkemizde de satışa başladı.





Seride gelişmiş 4K video kaydı ile Hero4 Black ve dokunmatik LCD ekranı ile Hero4 Silver modelleri yer alıyor. Modellerin ortak özellikleri Wi-Fi, Bluetooth, GoPro uygulaması ile uzaktan yönetim, 12MP çözünürlükte 30 kare/saniye hızında sabit görüntü çekebilme, ön LCD ekranda hızlı kamera ayarlayabilme butonu, manuel kontrol desteği, geniş açı çekimi, iki kat daha iyi dinamik mesafe ve HiLight Tag ile favori anların işaretlenebilmesi şeklinde sıralanıyor.





Farklı olarak GoPro Hero4 Black modelinde 30 kare/saniye hızında 4K, 50 kare/saniye hızında 2.7K, 80 kare/saniye hızında 1440p, 120 kare/saniye hızında Full HD ve 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı mevcut. WiFi bağlantısı önceki modele göre yüzde 50 daha hızlı ve 4K videolar içerisinde 8.3MP çözünürlükte sabit görüntüler ayrıştırılabiliyor. Bu bakımdan sabit görüntü çekimine geçiş yapmaya gerek kalmıyor.





GoPro Hero4 Silver modelinde ise video kontrolleri için kullanıcılara kolaylık sağlayacak olan ekranın yanında 15 kare/saniye hızında 4K, 30 kare/saniye hızında 2.7K, 48 kare/saniye hızında 1440p, 60 kare/saniye hızında Full HD ve 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı mevcut.





GoPro Hero4 Black modeli 1695TL fiyat etiketine sahip. GoPro Hero4 Silver modeli ise 1355TL seviyesinde. GoPro Hero4 Silver modeli an itibariyle farklı perakende sitelerinden temin edilebiliyor. GoPro Hero4 Black ise bir süreliğine sadece Teknosa tarafından 10 Kasım tarihinde satışa başlayacak.

Bunun yanında 30 kare/saniye hızında Full HD, 60 kare/saniye hızında 720p video kaydı bulunan ve kablosuz bağlantıları olmayan Hero adlı giriş seviyesi model de 499TL fiyat etiketine sahip.