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GoPro Hero4 modelleri ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
1
29
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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GoPro Hero4 modelleri ülkemizde satışa sunuldu

GoPro'nun Eylül ayı sonunda lanse ettiği aksiyon kamerası sınıfında önemli bir popülariteye sahip olan Hero ailesinin dördüncü serisi Hero 4 Silver ve Black modelleri ülkemizde de satışa başladı. 

Seride gelişmiş 4K video kaydı ile Hero4 Black ve dokunmatik LCD ekranı ile Hero4 Silver modelleri yer alıyor. Modellerin ortak özellikleri Wi-Fi, Bluetooth, GoPro uygulaması ile uzaktan yönetim, 12MP çözünürlükte 30 kare/saniye hızında sabit görüntü çekebilme, ön LCD ekranda hızlı kamera ayarlayabilme butonu, manuel kontrol desteği, geniş açı çekimi, iki kat daha iyi dinamik mesafe ve HiLight Tag ile favori anların işaretlenebilmesi şeklinde sıralanıyor. 

Farklı olarak GoPro Hero4 Black modelinde 30 kare/saniye hızında 4K, 50 kare/saniye hızında 2.7K, 80 kare/saniye hızında 1440p, 120 kare/saniye hızında Full HD ve 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı mevcut. WiFi bağlantısı önceki modele göre yüzde 50 daha hızlı ve 4K videolar içerisinde 8.3MP çözünürlükte sabit görüntüler ayrıştırılabiliyor. Bu bakımdan sabit görüntü çekimine geçiş yapmaya gerek kalmıyor. 

GoPro Hero4 Silver modelinde ise video kontrolleri için kullanıcılara kolaylık sağlayacak olan ekranın yanında 15 kare/saniye hızında 4K, 30 kare/saniye hızında 2.7K, 48 kare/saniye hızında 1440p, 60 kare/saniye hızında Full HD ve 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı mevcut. 

GoPro Hero4 Black modeli 1695TL fiyat etiketine sahip. GoPro Hero4 Silver modeli ise 1355TL seviyesinde. GoPro Hero4 Silver modeli an itibariyle farklı perakende sitelerinden temin edilebiliyor. GoPro Hero4 Black ise bir süreliğine sadece Teknosa tarafından 10 Kasım tarihinde satışa başlayacak.  
Bunun yanında 30 kare/saniye hızında Full HD, 60 kare/saniye hızında 720p video kaydı bulunan ve kablosuz bağlantıları olmayan Hero adlı giriş seviyesi model de 499TL fiyat etiketine sahip. 

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HıraX 4 yıl
Wİfi ve kayıt sırasında yanan led ışıkları kapatabiliyor muyuz ?
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hellas 4 yıl
Sandisk extreme plus ile extreme por arasında kararsız kaldım.
amazon.com/...

amazon.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
amerikadan satın alacaktım fakat 2 yıl garantisi var diye gokamera.com'dan monopod hediyeli satın aldım . gokamera.com/...
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Gömceli 5 yıl
iYİ GELİŞTİRİLMELİ
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sekobaba 5 yıl
ben video ve günlük selfie falan çekmek için istiyorum ama fotoğraf kalitesi nasıldır
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aycibin 5 yıl sekobaba
sekobaba

ben video ve günlük selfie falan çekmek için istiyorum ama fotoğraf kalitesi nasıldır

size fazla gelir.kötün alamda demedim,yanlış anlamayın.kamera asıl kalite farkını bol hareketli,hızlı ışık değiştiren,bol gürültülü ve değişik iklim şartlarında belli ediyor.sadece günlük elinizde gezdirecekseniz fark vermeyin derim.
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zbilici 5 yıl
Ya arkadaş bu nasıl bir memlekettir! Yurt dışı fiyatı 499 USD bizde 1695 TL. Bu distribütörler, tüccarlar, esnaflar, vatandaşlar, anadolu insanı, canım köylüm, hepsi de dürüst, ahlaklı, temiz, misafirperver insanlardır yani ha. Ama kuytu bir köşede yakalamayagörsünler... Aaah ah, biz neden böyleyiz...
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ouzkyc 5 yıl zbilici
zbilici
Ya arkadaş bu nasıl bir memlekettir! Yurt dışı fiyatı 499 USD bizde 1695 TL. Bu distribütörler, tüccarlar, esnaflar, vatandaşlar, anadolu insanı, canım köylüm, hepsi de dürüst, ahlaklı, temiz, misafirperver insanlardır yani ha. Ama kuytu bir köşede yakalamayagörsünler... Aaah ah, biz neden böyleyiz...

Bu ulkede ve4ginin vergisi var bu nasil bir adaletse yaziklar olsun
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DnR 5 yıl
SJ4000 Yeterli...
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burrnn 5 yıl DnR
DnR

SJ4000 Yeterli...

herkes için yeterli değil.
http://forum.donanimhaber.com/m_92666678/tm.htm
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bbuzol 5 yıl
130 Dolarlık model 499 tl sen Satışta.
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berkaygol 5 yıl
Sizce black mi silver mı alınır ?
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Lazeran 5 yıl
ucuz versiyon gelince almayi dusunuyorm
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