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GoPro için hazırlanan Kickstarter projesi TurnedOn, kameranın kayıt durumunu gösterebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro için hazırlanan Kickstarter projesi TurnedOn, kameranın kayıt durumunu gösterebiliyor
Popüler aksiyon kameralarından GoPro HERO3 ve HERO3+ için hazırlanan en yeni Kickstarter projelerinden TurnedOn, birçok kişinin yaşadığı "Kamera kayda başladı mı ?" sorusuna basit ancak etkili bir çözüm getiriyor.
Yapısı gereği kask gibi noktalara takılan ve kablosuz bir kumandası olmasına rağmen kayda başlayıp bağlamadığı kolaylıkla anlaşılmayan GoPro kamera modelleri, batarya durumu ve hafıza kartının takılı olup olmadığı gibi durumlarda da bazı sorunlar yaşatabiliyorlar. Bu sorunu çözmek için yola çıkan HYPOXIC şirketi, geliştirdikleri TurnedOn ile aksiyon tutkunlarına kameraları hakkında bilgi sağlayabiliyor. Kameranın arkasına takılan ufak bir elektronik bağlantıdan ve ucunda LED ışık bulunan kablodan oluşan sistem, kamera kayda başladığı zamanda kırmızı, bekleme modunda mavi, eğer batarya ve hafıza kartıyla ilgili bir sorun varsa ise sarı ışık yayarak anlık olarak bilgi sağlayabiliyor.
Basit ancak elektronik devre temelli güvenli yapısıyla dikkat çeken GoPro durum gösterge sistemi TurnedOn, site üzerinde konan 30,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 18,114$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak en az 79$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Ağustos ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım vidosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
GoPro için hazırlanan Kickstarter projesi TurnedOn, kameranın kayıt durumunu gösterebiliyor

https://www.kickstarter.com/projects/hypoxic/turnedon-finally-no-more-is-my-gopro-on?ref=discovery Yorum Yaz
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