GoPro kameralar için kendi bataryası bulunan su geçirmez tutma aparatı: PowerGrip H2O

Aksiyon kamerası denildiği zaman akıllara gelen ilk isim olmayı başaran GoPro, özellikle aksesuar tarafında çok büyük bir çeşitliliğe sahip. Bu aksesuarlar arasına eklenen ve gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken PowerGrip H2O ise, hayata geçebilmek adına popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Kullanım yapısı itibariyle selfie (Özçekim) çubuğu olarak da nitelendirilebilen PowerGrip H2O, temel olarak GoPro aksiyon kameralarının daha iyi bir ergonomi ile kullanılmasına imkan tanıyor. Üç farklı uzunluk ayarıyla aksiyonu oldukça geniş açıda kayıt altına alabilen ürün, katlanabiliyor olmasıyla da rahatlıkla taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Birçok benzerinden bünyesinde yer alan 6700 mAh gücündeki bataryasıyla ayrılan ve bu sayede GoPro'ların çekim ömrünü 12 saat gibi inanılmaz bir oranda arttırabilen PowerGrip H2O, özel geliştirilen koruma mekanizması sayesinde de şarj işlemini 30 metre su altında dahi devam ettirebiliyor.

Kafa bölümünün değiştirilmesiyle günümüzde görüntü kaliteleri iyice artan akıllı telefonları taşıyabilen PowerGrip H2O, taşıdığı bataryayı telefonlar ve benzeri cihazların (Örneğin müzik çalar) şarj edilmesi için de kullanabiliyor. Aynı anda iki farklı cihaza enerji takviyesi yapabilen tutma aparatının, 500 lümen gücünde ışık verebilen bir LED eklentisi de bulunuyor.

Kickstarter'da 50,000$ toplamayı hedefleyen PowerGrip H2O, yapılacak en az 69$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünün kullanıcı deneyimini aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/444368761/powergrip-h2o-waterproof-battery-powered-gopro-gri