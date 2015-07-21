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GoPro kullanıcılarına para kazanma imkanı!

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro kullanıcılarına para kazanma imkanı!
 
Birçok rakibine rağmen dünyanın en çok kullanılan aksiyon kamerası olmayı başaran GoPro, dünyanın her yerinden harika içerikler üreten kullanıcıları için video lisanlama servisini hayata geçirdi.
Bunu "Premium İçerik Lisanlama Portalı" olarak tanıtan GoPro, bu sayede kullanıcılar ile markalar ve ajanslar arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyor. Görüntü kaliteleri artık oldukça yüksek olan Hero ailesi, birçok reklam için rahatlıkla kullanılabilecek sonuçlar sunuyor ve hazırlanan bu portal sayesinde özellikle firmalar için içerik bulma noktasında çok büyük zaman kazancı elde edilebiliyor.
Şimdiden 600'den fazla içeriğe ev sahipliği yapmayan başlayan portal, videoları en az 1000$'dan satışa çıkarıyor ve stok fotoğraf servisleri gibi aksiyon / video tutkunlarına da hem içeriklerini sergileme hem de ciddi paralar kazanma şansı tanıyor. GoPro'nun Premium İçerik Lisanlama Portalı'na buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/134662-gopro-now-lets-amateur-filmmakers-make-money-off-their-gopro-videos Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
taner_bnz 4 yıl
İyi çekim yapanlara hayırlı işler
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devyedzoko 4 yıl
fiyatı zaten 750 Tl minimum 1000$ para getirisi var diyorlar. İşini iyi yapan için ekmek kapısı olabilir
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muratbkk 4 yıl
tutar bu!
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aycibin 4 yıl
güzelmiş
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