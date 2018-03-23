GoPro sensörlerini artık başka markalarda da görebileceğiz

Aksiyon kamerası dendiği zaman akla ilk gelen isim olmasına rağmen pazardaki sıkı rekabet nedeniyle kan kaybeden GoPro, çareyi lisanslama işine girmekte buldu. Artık GoPro teknolojilerini başka markalarda da görebileceğiz.

Yeni gelir modeli

GoPro, uzun dönemli ortağı Jabil ile bir lisanslama programı başlattığını duyurdu. Jabil ortağının adına sensör ve lens parçaları üreterek bunları üçüncü taraf kamera üreticilerine lisanslayacak. GoPro da böylece herhangi bir üretim yapmamasına rağmen gelir elde etmiş olacak.

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Programda çok önemli bir ayrıntı var. Jabil bu teknolojileri hem kendisi kullanacak hem de talepte bulunan diğer firmalara tedarik yapacak. Bununla birlikte GoPro ile doğrudan rekabet edebilecek hiç bir ürüne tedarik yapılmayacak.

Bu ayrıntının anlamı GoPro teknolojilerinin aksiyon kamerası tarafında karşımıza çıkmaması demek. Bunun haricinde akıllı evler, asker veya polis hizmetleri, itfaiye ve güvenlik gibi pek çok alanda kullanımı mümkün olacak. GoPro ayrıca sürücüsüz araç teknolojilerinde de yer almayı umut ediyor. Yani bu anlaşma doğrudan rekabet yerine biraz daha dolaylı rekabet amacıyla atılmış bir adım görüntüsü veriyor.