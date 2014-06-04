GoPro, yeni geliştirdiği bağlantı aparatlarını duyurdu

Aksiyon kamerası pazarının lideri konumunda bulunan GoPro, tüm kamera modelleriyle uyumlu hazırladığı 3-Way ve Bodyboard Mount isimli yeni çekim aksesuarlarını kullanıcıların beğenisine sundu.

Firma tarafından hazırlanan ürünlerden özellikle 3-Way isimli model dikkatleri üzerine çekiyor. Üçü bir arada formunda geliştirilen ve böylece bağlı GoPro kameraların ister elde tutulmasına, istenirse de üçayak şeklinde herhangi bir noktaya konumlandırılmasına imkan tanıyan ürün, iki eklemli bağlantı yapısıyla da uzunluk ayarlama noktasında oldukça faydalı bir yapı ortaya koyabiliyor. Hazırlanan Bodyboard Mount ise GoPro kameraların sörf tahtaları üzerine tutturulması için hazırlanmış durumda. Bağlantı şekli nedeniyle sağlam bir tutuş sağlayan ürün, 3.8cm ile 8.8 cm kalınlığa sahip diğer farklı noktalara da bağlanabiliyor.

GoPro'nun ürün gamına eklediği yeni bağlantı aparatlarından 3-Way 80 Euro, Bodyboard Mount ise 25 Euro fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.

http://gopro.com/camera-mounts