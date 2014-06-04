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GoPro, yeni geliştirdiği bağlantı aparatlarını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro, yeni geliştirdiği bağlantı aparatlarını duyurdu
Aksiyon kamerası pazarının lideri konumunda bulunan GoPro, tüm kamera modelleriyle uyumlu hazırladığı 3-Way ve Bodyboard Mount isimli yeni çekim aksesuarlarını kullanıcıların beğenisine sundu.
Firma tarafından hazırlanan ürünlerden özellikle 3-Way isimli model dikkatleri üzerine çekiyor. Üçü bir arada formunda geliştirilen ve böylece bağlı GoPro kameraların ister elde tutulmasına, istenirse de üçayak şeklinde herhangi bir noktaya konumlandırılmasına imkan tanıyan ürün, iki eklemli bağlantı yapısıyla da uzunluk ayarlama noktasında oldukça faydalı bir yapı ortaya koyabiliyor. Hazırlanan Bodyboard Mount ise GoPro kameraların sörf tahtaları üzerine tutturulması için hazırlanmış durumda. Bağlantı şekli nedeniyle sağlam bir tutuş sağlayan ürün, 3.8cm ile 8.8 cm kalınlığa sahip diğer farklı noktalara da bağlanabiliyor.
GoPro'nun ürün gamına eklediği yeni bağlantı aparatlarından 3-Way 80 Euro, Bodyboard Mount ise 25 Euro fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.
GoPro, yeni geliştirdiği bağlantı aparatlarını duyurdu

http://gopro.com/camera-mounts Yorum Yaz
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dark_hell_86 5 yıl en beğenilen
Dans çekinlerinde de çok etkili bir kamera özellikle sema gösterilerinde çok farklı bir hava katıyor.
Geçen ay yaptığımız çalışmada da kullanma fırsatımız oldu ve çok harike bir deneyimdi. :)
youtube.com/...
Dans çekinlerinde de çok etkili bir kamera özellikle sema gösterilerinde çok farklı bir hava katıyor.Geçen ay yaptığımız çalışmada da kullanma fırsatımız o...
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herdemasivemavi 5 yıl

Arkadaşlar merhaba cok uzun suredir go pro3 black edition kullaniyorum. Note 3 e applications ını indirdim. Daha önceleri cep telefonundan gerek kendi app programindan gerek se cam suit programindan kameraya müdahale edebiliyordum. Ama bi suredir go pro 3 den note 3 wi fi sine bağlanmıyor um. Zayif baglanti deyip kopuyor. Ag devre dışı çünkü internet yavaş diyor. Wi fi baglantisi kuramadigimdan cep telindeki programlar da calismiyor. Makine ye tekrar program yukledim olmadi. Sonra bende uzaktan kumandasi var ona baglayonca çalışıyor acaba ne yapmam gerek .. yardimci olursaniz sevinirim.
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aycibin 5 yıl
80€ yurtdışı için atla deve değil.bizim paramız sürekli değer kaybettiği için bize herşey pahalı geliyor.
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shimoda 5 yıl
Bir aya kalmaz çin menşeli kopyalarını görürüz. 80€ nedir yaa!!
Alternatifini arayanlar için sj4000 öneririm. Tamam birebir görüntü kalitesi sunmaz ama ben silver editiondan çok bir farkını görmüyorum ve iki aydır da keyifle, memnuniyetle kullanıyorum.
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MustafaNr 5 yıl
Go Pro Kaliteli Ama Çok Pahalı Aksesuar Fiyatına SJ4000 Gibi Kameralar Alınıyor.
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dark_hell_86 5 yıl en beğenilen
Dans çekinlerinde de çok etkili bir kamera özellikle sema gösterilerinde çok farklı bir hava katıyor.
Geçen ay yaptığımız çalışmada da kullanma fırsatımız oldu ve çok harike bir deneyimdi. :)
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +4
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doctor_bey 5 yıl dark_hell_86
hocam çok sağlam bi çalışma olmuş,video editleme işini kim yaptıysa takdir etmek lazım açıkçası
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