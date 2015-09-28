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GoPro'dan HERO aksiyon kamerası ailesine yeni üye

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro'dan HERO aksiyon kamerası ailesine yeni üye
 
Kendi drone modeli üzerinde de çalışan aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro, ürün gamına yeni geliştirdiği HERO+ modelini eklediğini duyurdu.
Giriş seviyesi HERO ailesine dahil edilen yeni GoPro HERO+, bir üst modeli HERO+ LCD'den adından da anlaşabileceği üzere LCD ekranı olmaması, bir düşük model HERO'dan ise WiFi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olmasıyla ayrılıyor. Tasarımsal olarak serinin geneline uyan ve kablosuz bağlantı (WiFi + Bluetooth) teknolojisiyle akıllı cihazlardan kontrol edilebilen ya da bu cihazlar görüntü aktarabilen yeni HERO+, 1080 piksel ya da 720 piksel saniyede 60 kare video çekimlerinin altından kalkabiliyor.
Özel koruma kabıyla her türlü darbeye dayanabilen ve şirket tarafından belirtildiği kadarıyla 40 metre su altına inebilen GoPro HERO+, dahili mikrofonuyla aksiyon anlarına ses katabiliyor ve bütün GoPro aksiyon kamerası aksesuarlarıyla uyumlu olarak kullanılabiliyor. 8MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera, otomatik düşük ışık moduyla da özellikle gece çekimlerinde oldukça etkili ayarlamalar gerçekleştirebiliyor.
GoPro'nun yeni aksiyon kamerası HERO+, 199$ fiyat etiketiyle 4 Ekim tarihinde raflardaki yerini alıyor. 
GoPro'dan HERO aksiyon kamerası ailesine yeni üye
 

https://gopro.com/news/19999-hero-adds-wi-fi-connectivity-for-quick-mobile-sharing Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maladaptive daydreaming 4 yıl
Güzelmiş
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OlguErhan 4 yıl CanTnçr
Haberi okurken goPro da acaba karşı atak Xiaomi Yi killer mı çıkartıyor dedim ama 199 $ fiyatı görünce olmadığını anladım

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