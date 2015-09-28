GoPro'dan HERO aksiyon kamerası ailesine yeni üye

Kendi drone modeli üzerinde de çalışan aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro, ürün gamına yeni geliştirdiği HERO+ modelini eklediğini duyurdu.

Giriş seviyesi HERO ailesine dahil edilen yeni GoPro HERO+, bir üst modeli HERO+ LCD'den adından da anlaşabileceği üzere LCD ekranı olmaması, bir düşük model HERO'dan ise WiFi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olmasıyla ayrılıyor. Tasarımsal olarak serinin geneline uyan ve kablosuz bağlantı (WiFi + Bluetooth) teknolojisiyle akıllı cihazlardan kontrol edilebilen ya da bu cihazlar görüntü aktarabilen yeni HERO+, 1080 piksel ya da 720 piksel saniyede 60 kare video çekimlerinin altından kalkabiliyor.

Özel koruma kabıyla her türlü darbeye dayanabilen ve şirket tarafından belirtildiği kadarıyla 40 metre su altına inebilen GoPro HERO+, dahili mikrofonuyla aksiyon anlarına ses katabiliyor ve bütün GoPro aksiyon kamerası aksesuarlarıyla uyumlu olarak kullanılabiliyor. 8MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera, otomatik düşük ışık moduyla da özellikle gece çekimlerinde oldukça etkili ayarlamalar gerçekleştirebiliyor.

GoPro'nun yeni aksiyon kamerası HERO+, 199$ fiyat etiketiyle 4 Ekim tarihinde raflardaki yerini alıyor.

https://gopro.com/news/19999-hero-adds-wi-fi-connectivity-for-quick-mobile-sharing