GoPro'dan kendi kameraları için ufak ve hafif canlı yayın vericisi

Sunduğu kullanım yapısıyla yapımcılara inanılmaz olanaklar veren ve genel olarak video prodüksiyon dünyasını değiştiren GoPro kamera modelleri, firmanın bugün duyurusunu yaptığı HEROCast modeliyle canlı yayınları hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor.

GoPro kamera modellerine beraberinde verilen HDMI kablo ile bağlanarak çekilen görüntülerin canlı olarak belirlenen noktalara aktarılmasına imkan tanıyan HEROCast, GoPro ile Vislink firmalarının ortaklığında geliştiriliyor ve hem hafif hem de kompakt gövdesiyle her noktaya rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Daha çok televizyon yayınları odaklı profesyonel kullanıma ve özellikle canlı yayınlanan spor müsabakalarına uygun bir kullanım süreci bulunan ürün, 1080/60fps ile 720/60fps video çözürlüklerinde H.264 formatında aktarım yapıyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça düşük gecikme süreleriyle çalışma gösteriyor.

GoPro'nun ayrı olarak duyurduğu aynı temeli kullanan HEROCast BacPac çözümü ise GoPro kameraların koruma haznesine takılarak çalışma gösteriyor ve böylece canlı yayın süreci zorlu şartlar altında da devam ettirilebiliyor. Ürünlerin resmi satış fiyatlarının 7500$ seviyesinde olduğunu belirtilirken, kısa süre içerisinde satışa sunulmaları bekleniyor.

http://gopro.com/news/herocast-puts-viewers-in-the-action-of-live-events?utm_source=exacttarget&utm_medium=email&Utm_campaign=20150413_GoProAnnouncesHEROCast_PR%20Media%20Contacts&utm_term=read_more