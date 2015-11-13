GoPro'dan yeni 360 derecelik video

Aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro, Facebook'a özel olarak yeni bir 360 derecelik video yayınladı.

Bildiğiniz gibi Facebook uzun süredir haber kaynağı ve mobil uygulamalarında 360 derecelik videolara destek veriyor ve bu desteği içeriksel olarak destekleyen ilk firmalar arasında GoPro yer alıyor. Sanal gerçeklik için 360 derece videoların çekilmesi yönünden önemli donanımsal adımları bulunan GoPro, yayınladığı yeni videosuyla ise bizleri Facebook içerisinde dalgalar ile sörfe davet ediyor.

Birden fazla GoPro kamera kullanılarak Anthony Walsh ve Matahi Drollet tarafından Tahiti de kayıt altına alınan video, gerçekten oldukça ilginç bir deneyim sunuyor. Mobil cihazlarda telefonu çevirerek video içinde hareket edilebilirken, destekli tarayıcılarda bu gezinti işlemi fare yardımıyla yapılıyor ve ana ortak olunabiliyor.

GoPro'nu yayınladığı üçüncü 360 derecelik VR videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://venturebeat.com/2015/11/12/gopro-takes-you-surfing-in-virtual-reality-with-latest-360-degree-video-on-facebook/