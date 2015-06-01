Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GoPro'dan yeni aksiyon kamerası: Hero+ LCD

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
5
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GoPro'dan yeni aksiyon kamerası: Hero+ LCD
 
Aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro, kullanıcılarına sürpriz yaparak yeni geliştirdiği kamerası Hero+ LCD'yi görücüye çıkarttı.
Giriş seviyesi Hero ile Hero 4 Silver modellerini harmanlayan Hero+ LCD, bünyesinde yer alan dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik olarak 1080 piksel saniyede 60 kare videolar ve 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera, WiFi ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor ya da bu cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor.
Çıkartılamayan haznesiyle hem düşmelere karşı korunaklı bir yapı ortaya koyan hem de 40 metre su altına inebilen Hero+ LCD, çekimlerini microSD hafıza kartı üzerine kaydediyor ve dokunmatik ekranı sayesinde direkt olarak kendi içerisinde video düzenlenmesine imkan tanıyor. Bu sayede ciddi bir zaman kazancı getiren kamera, olumsuz olarak batarya değişimine izin vermiyor ve gövdesinde HDMI portu taşımıyor.
Hero 4 Silver'ın 400$, giriş seviye Hero modelinin ise 130$ fiyat etiketiyle satıldığı günümüzde Hero+ LCD ise 300$ fiyat etiketiyle 6 Haziran tarihinde satışa çıkıyor.

http://gizmodo.com/the-hero-lcd-is-gopros-new-cheaper-touch-screen-actio-1708118952 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahnksqualt 4 yıl
bende sony action cam 4k versiyonu var bir çok artısı var goproya göre.Sanıldığı gibi aksesuarı az değil çin sitelerindeki tüm gopro aksesuarları oluyor sadece bir parça var onu almanı gerekiyor onunda fiyatı 2 ile 4 dolar arası :)
Eğer bu ürünleri alacak olan varsa kesinlikle 4k uyumlu micro sd alsın örneğin sandisk extrem pro u3 serisi o zaman kalite ortaya çıkıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
argat44 4 yıl
Testlere bakınca SONY nin gerisinde kaldığı ortada. Görüntü kalitesi olarak 2 tık geride.
SONY Wolkmanle yakaladığı çıkışı Actioncam lerde de yakalamak üzere.
En üzst model GoPro modelinin As200v İle karşılaştırmalı testlrini izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada Sony nin bir üst modeli daha var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shimoda 4 yıl
Gerektiginde kabindan cikaramayacagim, direkt hdmi den baglayamayacagim, sarjim bitince batarya degistiremeyecegim. Kendi istegim ve paramla rezil olacagim, ama kufretmeyecegim oyle mi ...tir gopro olmali bu modelin ismi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Batarya değişmiyor mu?


Ne anladım o zaman bu işten?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
Dokunmatik ekran tasiyan ilk model mi? Hero4 silver'i sony mi uretti?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Asus'un özel yapım oyun bilgisayarı ön inceleme: Rüyaları süsleyen sistem 4 yıl E-Ink ekranlı telefon kılıfını inceledik: Telefonunuza yeni bir görünüm verin! 4 yıl Avexir Raiden serisi DDR3 bellek ön inceleme: Tasarım konusunda diğerlerinden farklı 4 yıl Asus ZenFone Selfie ön inceleme: Yeni telefon Türkiye'de ilk defa ekranlarınızda 4 yıl Nvidia GTX 980 Ti inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim