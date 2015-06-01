GoPro'dan yeni aksiyon kamerası: Hero+ LCD

Aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro, kullanıcılarına sürpriz yaparak yeni geliştirdiği kamerası Hero+ LCD'yi görücüye çıkarttı.

Giriş seviyesi Hero ile Hero 4 Silver modellerini harmanlayan Hero+ LCD, bünyesinde yer alan dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik olarak 1080 piksel saniyede 60 kare videolar ve 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera, WiFi ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor ya da bu cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor.

Çıkartılamayan haznesiyle hem düşmelere karşı korunaklı bir yapı ortaya koyan hem de 40 metre su altına inebilen Hero+ LCD, çekimlerini microSD hafıza kartı üzerine kaydediyor ve dokunmatik ekranı sayesinde direkt olarak kendi içerisinde video düzenlenmesine imkan tanıyor. Bu sayede ciddi bir zaman kazancı getiren kamera, olumsuz olarak batarya değişimine izin vermiyor ve gövdesinde HDMI portu taşımıyor.

Hero 4 Silver'ın 400$, giriş seviye Hero modelinin ise 130$ fiyat etiketiyle satıldığı günümüzde Hero+ LCD ise 300$ fiyat etiketiyle 6 Haziran tarihinde satışa çıkıyor.

http://gizmodo.com/the-hero-lcd-is-gopros-new-cheaper-touch-screen-actio-1708118952