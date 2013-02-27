God of War : Ascension, 10 Mart'ta İzmir Forum Bornova'da lanse edilecek

Haber Editörü
God of War hayranlarının merakla beklediği ve kısa bir süre önce de tamamlandığına dair görsellerin yayınlandığı God of War : Ascension, Türkiye lansmanını İzmir'de yapacak.
Sony işbirliği ile gerçekleştirilecek olan lansman, 10 Mart tarihinde İzmir Forum Bornova'da çeşitli etkinliklerle lanse edilecek.
Saat 15:00'da başlayacak olan etkinlikte oyunun başkarakteri Kratos ve diğer karakterlerin CosPlay modelleri yer alacakken, oda orkestrası da God of War'ın soundtrack müziklerini canlı olarak sergileyecek.
Etkinliğin ardından saat 19:00'da Türkçe dil seçeneği ve multi-player desteği gibi pek çok özelliğin tanıtılacağı konuşma başlayacak. Ardından 20 dakikalık bir bölüm demosu ile organizasyon sona erecek.
Oyun 119TL fiyat etiketiyle 13 Mart tarihinde raflarda olacak.
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