God of War : Ascension, 10 Mart'ta İzmir Forum Bornova'da lanse edilecek





God of War hayranlarının merakla beklediği ve kısa bir süre önce de tamamlandığına dair görsellerin yayınlandığı God of War : Ascension, Türkiye lansmanını İzmir'de yapacak.





Sony işbirliği ile gerçekleştirilecek olan lansman, 10 Mart tarihinde İzmir Forum Bornova'da çeşitli etkinliklerle lanse edilecek.





Saat 15:00'da başlayacak olan etkinlikte oyunun başkarakteri Kratos ve diğer karakterlerin CosPlay modelleri yer alacakken, oda orkestrası da God of War'ın soundtrack müziklerini canlı olarak sergileyecek.





Etkinliğin ardından saat 19:00'da Türkçe dil seçeneği ve multi-player desteği gibi pek çok özelliğin tanıtılacağı konuşma başlayacak. Ardından 20 dakikalık bir bölüm demosu ile organizasyon sona erecek.





Oyun 119TL fiyat etiketiyle 13 Mart tarihinde raflarda olacak.