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God of War : Ascension, 10 Mart'ta İzmir Forum Bornova'da lanse edilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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God of War : Ascension, 10 Mart'ta İzmir Forum Bornova'da lanse edilecek

God of War hayranlarının merakla beklediği ve kısa bir süre önce de tamamlandığına dair görsellerin yayınlandığı God of War : Ascension, Türkiye lansmanını İzmir'de yapacak.

Sony işbirliği ile gerçekleştirilecek olan lansman, 10 Mart tarihinde İzmir Forum Bornova'da çeşitli etkinliklerle lanse edilecek.

Saat 15:00'da başlayacak olan etkinlikte oyunun başkarakteri Kratos ve diğer karakterlerin CosPlay modelleri yer alacakken, oda orkestrası da God of War'ın soundtrack müziklerini canlı olarak sergileyecek.

Etkinliğin ardından saat 19:00'da Türkçe dil seçeneği ve multi-player desteği gibi pek çok özelliğin tanıtılacağı konuşma başlayacak. Ardından 20 dakikalık bir bölüm demosu ile organizasyon sona erecek.

Oyun 119TL fiyat etiketiyle 13 Mart tarihinde raflarda olacak.

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Makinacıbey 6 yıl
aynen kaçırmamak lazım:D
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demo22 6 yıl
Bende katılacağım izmirde oturuyorum :-)
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dogangoxel 6 yıl
Nerdesin kratos baba , ölüyoruz :)
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kunt_14 6 yıl
Kaçırmamak lazım gerçekten güzel oldu bu
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GoldPunch 6 yıl
Hep bunu beklemistim. Gitmek farz oldu.
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