Godzilla: King of the Monsters, gişede beklentilerin altında kaldı

Godzilla: King of the Monsters, gişedeki ilk haftasında beklentilerin altında kaldı. Film ilk haftasında dünya genelinde toplam 179 milyon dolarlık bir hasılat elde etti aynı evrenin diğer filmleri Godzilla (2014) ve Kong: Skull Island'ın (2017) gerisinde kaldı.



Godzilla: King of the Monsters, Kuzey Amerika'da üç günde toplam 49 milyon dolar hasılat elde etmiş. Godzilla 2, mayıs ayının diğer filmleri olan Aladdin (91m), John Wick: Chapter 3 (57m) ve Detective Pikachu'nun (53m) gerisinde kaldı. Ayrıca serinin ilk filmi Godzilla'nın da (93m) sadece yarısı kadar hasılat elde edebildi.



Godzilla evreninin devasa titanlarını bir araya getiren Godzilla: King of the Monsters, yayınlanan fragmanlarıyla aslında Godzilla hayranlarını heyecanlandırmayı başarmıştı. Ancak ilk eleştirilerin yayınlanması ve filmin vizyona girmesiyle birlikte bu heyecan yerini yavaş yavaş hayal kırıklığına bırakmaya başladı. Yapılan yorumlara göre film, çok amatörce hazırlanmış bir senaryoya ve karışık/anlaşılması zor aksiyon sahnelerine sahip.



Godzilla: King of the Monsters'ın bütçesi yaklaşık 200 milyon dolar olarak belirtiliyor. Filmin gişe macerası sonunda dünya genelinde 400 milyon dolara dahi ulaşması zor gibi. Warner Bros muhtemelen Godzilla: King of the Monsters'dan zarar edecek.



Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren yeni Godzilla filmi, gişedeki ilk haftasında beklentilerin altında kaldı. Film ilk haftasında dünya genelinde toplambir hasılat elde etti aynı evrenin diğer filmleri Godzilla (2014) ve Kong: Skull Island'ın (2017) gerisinde kaldı. BoxOfficeMojo'nun verilerine göre Godzilla: King of the Monsters, Kuzey Amerika'da üç günde toplamhasılat elde etmiş. Godzilla 2, mayıs ayının diğer filmleri olan(91m),(57m) ve'nun (53m) gerisinde kaldı. Ayrıca serinin ilk filmi Godzilla'nın da (93m)hasılat elde edebildi.Godzilla evreninin devasa titanlarını bir araya getiren Godzilla: King of the Monsters, yayınlanan fragmanlarıyla aslında Godzilla hayranlarını heyecanlandırmayı başarmıştı. Ancak ilk eleştirilerin yayınlanması ve filmin vizyona girmesiyle birlikte bu heyecan yerini yavaş yavaş hayal kırıklığına bırakmaya başladı. Yapılan yorumlara göre film, çok amatörce hazırlanmış bir senaryoya ve karışık/anlaşılması zor aksiyon sahnelerine sahip.Godzilla: King of the Monsters'ınolarak belirtiliyor. Filmin gişe macerası sonunda dünya genelinde 400 milyon dolara dahi ulaşması zor gibi.muhtemelen Godzilla: King of the Monsters'dan

Rocketman ve Ma, hafta sonunun kazananları oldu

Godzilla'nın beklentileri karşılayamadığı hafta sonunun kazananları ise Rocketman ve Ma filmleri oldu. Elton John biyografisi Rocketman, ilk haftasında Kuzey Amerika'da 25 milyon dolarlık bir hasılat elde etti. Universal tarafından hazırlanan korku filmi Ma ise üç günde 18 milyon dolar hasılat yapmayı başardı. Her iki filminde stüdyolarına ciddi anlamda para kazandırması bekleniyor.



Rocketman filmi ülkemizde 14 Haziran'da sinemalarda olacak. Ma ise şu anda vizyona girmiş durumda.

https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4517&p=.htm