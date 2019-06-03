Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Godzilla: King of the Monsters, gişede beklentilerin altında kaldı

Godzilla evreninin farklı canavarlarını bir araya getiren Godzilla: King of the Monsters, gişedeki ilk haftasında beklentileri karşılayamadı. Warner Bros'un filmden zarar etmesi bekleniyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
5b
1
10
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren yeni Godzilla filmi Godzilla: King of the Monsters, gişedeki ilk haftasında beklentilerin altında kaldı. Film ilk haftasında dünya genelinde toplam 179 milyon dolarlık bir hasılat elde etti aynı evrenin diğer filmleri Godzilla (2014) ve Kong: Skull Island'ın (2017) gerisinde kaldı.

BoxOfficeMojo'nun verilerine göre Godzilla: King of the Monsters, Kuzey Amerika'da üç günde toplam 49 milyon dolar hasılat elde etmiş. Godzilla 2, mayıs ayının diğer filmleri olan Aladdin (91m), John Wick: Chapter 3 (57m) ve Detective Pikachu'nun (53m) gerisinde kaldı. Ayrıca serinin ilk filmi Godzilla'nın da (93m) sadece yarısı kadar hasılat elde edebildi.

Godzilla evreninin devasa titanlarını bir araya getiren Godzilla: King of the Monsters, yayınlanan fragmanlarıyla aslında Godzilla hayranlarını heyecanlandırmayı başarmıştı. Ancak ilk eleştirilerin yayınlanması ve filmin vizyona girmesiyle birlikte bu heyecan yerini yavaş yavaş hayal kırıklığına bırakmaya başladı. Yapılan yorumlara göre film, çok amatörce hazırlanmış bir senaryoya ve karışık/anlaşılması zor aksiyon sahnelerine sahip.

Godzilla: King of the Monsters'ın bütçesi yaklaşık 200 milyon dolar olarak belirtiliyor. Filmin gişe macerası sonunda dünya genelinde 400 milyon dolara dahi ulaşması zor gibi. Warner Bros muhtemelen Godzilla: King of the Monsters'dan zarar edecek.

Rocketman ve Ma, hafta sonunun kazananları oldu


Godzilla'nın beklentileri karşılayamadığı hafta sonunun kazananları ise Rocketman ve Ma filmleri oldu. Elton John biyografisi Rocketman, ilk haftasında Kuzey Amerika'da 25 milyon dolarlık bir hasılat elde etti. Universal tarafından hazırlanan korku filmi Ma ise üç günde 18 milyon dolar hasılat yapmayı başardı. Her iki filminde stüdyolarına ciddi anlamda para kazandırması bekleniyor.

Rocketman filmi ülkemizde 14 Haziran'da sinemalarda olacak. Ma ise şu anda vizyona girmiş durumda.  

https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4517&p=.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WB 1 hf. en beğenilen
Boyle bir film oldugunu gisedeki basarisizligi haberiyle ogrenmis oldum..
Edit:imla
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 hf.
Suyunu çıkarırsanız olacağı bu.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 1 hf.
80'li yılların alternatifsiz toplumunda yaşasaydık belki müthiş bir gişe başarısı yakalaya bilirdi ! ama öyle değil işte :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 1 hf.
Youtube da çocuk filmi yazdığımda tonla yanıt geldi, bu filmin olacağı bu ilkinden sonrası izlenecek gibi değil. İlkini de çıktığında izlemek zevkliydi, o kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huzzeyin 1 hf.
Bir kere izlemedim bu godzilla filmlerini. Saçma sapan. İlgi çekmeyen gereksiz filmler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 hf.
Filmi izlemedim ama özel bilgisayar efektleriyle yaratıkların kapıştırıldığı bir film nasıl 200 milyon dolar bütçeyle çekilmiş olabilir? İlk haftada 180 milyon iyi rakam bence
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sky_Vision 1 hf.
bunu biz bile biliyorsak yapımcılarında bilmesi gerek " bu godzilla dan bir cacık olmaz "
ilgi çekici bir özelliği olmayan, daha neye benzediğini bile tam olarak göremediğimiz, vasıfsız saçma sapan kükreyen (sarhoş nidası gibi) bir yaratık. hadi ilk filmi yaptın insanlık geriydi filan ana canavar deyip bir şekilde izlediler.
zaten bişeye benzemeyen bir filmin devamı ve devamının devamı neden çekilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 1 hf. en beğenilen
Boyle bir film oldugunu gisedeki basarisizligi haberiyle ogrenmis oldum..
Edit:imla
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 1 hf.
Godzilla’nın animeleri daha iyi oluyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Filmin senaryosunun karmaşıklığı ya da kötülüğünü bilmem de genel olarak godzilla en garip karakterlerden biri bana göre, uzaktan yakından sempati duymuyorum bu evren içerisinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 1 hf.
Godzilla vs king kong u etkilemez umarım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 hf.
Suyunu çıkarırsanız olacağı bu.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
yakazza +109 khaos +81 FFadeleSS +79 deoks +71 .TT. +54 Alkolog +47 Starrk35 +43 V4LKyR +43 The Balance +42 tobepeople +38
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5009 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
godzilla, godzilla: king of the monsters ve
6 etiket daha rocketman ma Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Kaliforniya Üniversitesi, usta bir şekilde zıplayan robot geliştirdi 1 hf. Araştırmalar göre kahve tüketimi kardiyak problemlere neden olmuyor 1 hf. BlackBerry Messenger'a (BBM) elveda deme zamanı 1 hf. Huami’den eSIM özellikli Amazfit akıllı saat geliyor 1 hf. Yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e 10 kişilik görüntülü görüşme özelliği geldi 1 hf. Microsoft, eski Android cihazlar için Office desteğini sonlandırıyor 1 hf. La Casa de Papel’in 3. sezon fragmanı yayınlandı 1 hf. İlk LG 8K OLED TV bu hafta satışa çıkıyor 1 hf. Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği 1 hf. Samsung 13 ve 15 inçlik Notebook 7 serisini tanıttı 1 hf. Oppo’dan sonra Xiaomi de ekran altı kamerasını gösterdi 1 hf. Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor 1 hf. Samsung’dan Marvel temalı telefon kılıfları 1 hf. Huawei üretimi azaltıyor, hedefler gözden geçirilecek 1 hf. iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli izleyici barındırıyor 1 hf. Masaüstü bilgisayarınız bunu görmesin | 5GHz'de çalışan notebook 1 hf. Nokia, yapay zeka ile telefonların kişiselleşmesini hedefliyor 1 hf. Oppo, ekran altında kamera teknolojisini gösterdi 1 hf. Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor 1 hf. Şimşek gibi ekran kartı | MSI RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Godzilla: King of the Monsters, gişede beklentilerin altında kaldı Sonraki Google hizmetlerinde kesinti yaşanıyor 1 hf. James Webb Uzay Teleskobu, önemli bir testi daha başarıyla tamamladı 1 hf. Lotus'un elektrikli hiper otomobili 16 Temmuz'da tanıtılacak 1 hf. ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde 1 hf. Facebook'tan garip savunma: Kullanıcıların gizlilik beklentisi yok 1 hf. Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey 1 hf. Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek açılan ön kamera tasarımı 1 hf. Elektrikli Mini’yi bir Boeing 777 kargo uçağını çekerken izleyin 1 hf. Apple, mağazalarındaki hırsızlıkları önleyecek yeni bir yöntem buldu 1 hf. Yeni meme kanseri ilacı sağ kalma oranının %30 oranında artırıyor 1 hf. Microsoft'tan önemli uyarı: 1 milyon bilgisayar tehlikede 1 hf. Samsung Galaxy Note 10 45W hızlı şarj desteği ile gelebilir 1 hf. ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google'a antitröst soruşturması 1 hf. Pokémon Go’nun Apple Watch uygulaması 1 Temmuz’da kapatılıyor 1 hf. Bilimsel makale yayıncısı IEEE, Huawei’nin dökümanlara erişimini yasakladı 1 hf. Amerika vizesi başvurularında artık sosyal medya hesapları sorulacak 1 hf. LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır 1 hf. Men in Black: Global Invasion zengin gerçeklik oyunu duyuruldu 1 hf. Lone Wolf oyun kitapları mobile geliyor 1 hf. Google uygulamasına AR hayvan modelleri eklendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft E3 2019 Basın Konferansındaki
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim