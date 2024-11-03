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    Godzilla Minus One'ın yönetmeni devam filmi için geri dönüyor

    Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Godzilla Minus One'ın devam filmi için hazırlıklar hız kazandı. İlk filmin yönetmeni Takashi Yamazaki, devam filmi için geri dönüyor.
    Godzilla Minus One'ın devam filmi şekillenmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    Sinemaseverler için 2023'ün en hoş sürprizlerinden biri de Godzilla Minus One oldu. Son yıllarda daha çok Hollywood yapımı filmleriyle gündeme gelen bu ikonik kaiju'nun Japonya'da hayata geçirilen yeni filmi, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. 12-15 milyon dolar arasında olduğu söylenen mütevazı bir bütçeyle çekilen film, dünya genelinde 115 milyon dolar hasılat yaparak gişede de oldukça başarılı oldu.

    Godzilla Minus One'ın yakaladığı bu başarı, bir devam filminin de önünü açtı. İlk film çıktıktan kısa süre sonra hazırlıklarına başlanan devam filmi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Filmin arkasındaki stüdyo olan Toho, ilk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönemten Takashi Yamazaki'nin devam filmi için geri döneceğini duyurdu.

    Godzilla Minus One'ın Devam Filmini de Takashi Yamazaki Yönetecek

    Takashi Yamazaki'nin imzasını taşıyan Godzilla Minus One, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında geçiyor. Kamikaze pilotu olarak görevini yerine getiremediği için suçluluk duygusu duyan Kōichi Shikishima, yıllar sonra tüm Japonya'yı tehdit eden Godzilla ile yüzleşmek için korkusu ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

    Minus One gibi devam filmi de Japonya'da geçecek. Ancak bunun ötesinde filmin hikâyesi hakkında herhangi bir detay bilinmiyor.

    Godzilla Minus One'ın merakla beklenen devam filminin çekimlerine 2025 bitmeden başlanması planlanıyor. Ancak gelen bilgilere bakılırsa çekimler muhtemelen yılın sonuna doğru başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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