Godzilla Minus One'ın yönetmeni devam filmi için geri dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sinemaseverler için 2023'ün en hoş sürprizlerinden biri de Godzilla Minus One oldu. Son yıllarda daha çok Hollywood yapımı filmleriyle gündeme gelen bu ikonik kaiju'nun Japonya'da hayata geçirilen yeni filmi, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. 12-15 milyon dolar arasında olduğu söylenen mütevazı bir bütçeyle çekilen film, dünya genelinde 115 milyon dolar hasılat yaparak gişede de oldukça başarılı oldu.

Godzilla Minus One'ın yakaladığı bu başarı, bir devam filminin de önünü açtı. İlk film çıktıktan kısa süre sonra hazırlıklarına başlanan devam filmi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Filmin arkasındaki stüdyo olan Toho, ilk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönemten Takashi Yamazaki'nin devam filmi için geri döneceğini duyurdu.

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Godzilla Minus One'ın Devam Filmini de Takashi Yamazaki Yönetecek

Takashi Yamazaki'nin imzasını taşıyan Godzilla Minus One, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında geçiyor. Kamikaze pilotu olarak görevini yerine getiremediği için suçluluk duygusu duyan Kōichi Shikishima, yıllar sonra tüm Japonya'yı tehdit eden Godzilla ile yüzleşmek için korkusu ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Minus One gibi devam filmi de Japonya'da geçecek. Ancak bunun ötesinde filmin hikâyesi hakkında herhangi bir detay bilinmiyor.

Godzilla Minus One'ın merakla beklenen devam filminin çekimlerine 2025 bitmeden başlanması planlanıyor. Ancak gelen bilgilere bakılırsa çekimler muhtemelen yılın sonuna doğru başlayacak.

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