Godzilla Minus One'ın yönetmeni devam filmi için geri dönüyor

Godzilla Minus One'ın yakaladığı bu başarı, bir devam filminin de önünü açtı. İlk film çıktıktan kısa süre sonra hazırlıklarına başlanan devam filmi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Filmin arkasındaki stüdyo olan Toho, ilk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönemten Takashi Yamazaki'nin devam filmi için geri döneceğini duyurdu.
Godzilla Minus One'ın Devam Filmini de Takashi Yamazaki Yönetecek
Takashi Yamazaki'nin imzasını taşıyan Godzilla Minus One, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında geçiyor. Kamikaze pilotu olarak görevini yerine getiremediği için suçluluk duygusu duyan Kōichi Shikishima, yıllar sonra tüm Japonya'yı tehdit eden Godzilla ile yüzleşmek için korkusu ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.
Minus One gibi devam filmi de Japonya'da geçecek. Ancak bunun ötesinde filmin hikâyesi hakkında herhangi bir detay bilinmiyor.
Godzilla Minus One'ın merakla beklenen devam filminin çekimlerine 2025 bitmeden başlanması planlanıyor. Ancak gelen bilgilere bakılırsa çekimler muhtemelen yılın sonuna doğru başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über