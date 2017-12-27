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Gökyüzündeki esrarengiz ışığın sırrı çözüldü

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde görülen gökyüzündeki ışık hüzmesinin Rusya Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği RS12M testi olduğu açıklandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Geçtiğimiz gün sabah saatlarinde Türkiye'nin birçok ilinden gözlemlenen ve sosyal medyada paniğe yol açan ışığın Rusya'ya ait bir kıtalararası füze olduğu açıklandı.
Gördükleri ışığın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan vatandaşlar bunun bir ufo olabileceği üzerine yorumlar yapmışlardı. Son noktayı Rus Tass Haber Ajansı koydu. Rusya Savunma Bakanlığının Stratejik Füze Kuvvetleri tarafından test amaçlı fırlatıldığı belirtitilen kıtalararası balistik füze RS-12M Topol ICBM 11 bin kilometre menzile sahip. Yaklaşık 300 metrelik cep oranı yani hata payı bulunan füze taşıyabileceği nükleer veya kimyasal başlıklarla uzak menzillerdeki ülkeler için dahi tehdit oluşturuyor.
Rusya tarafından RS-12M Topol, NATO tarafından ise SS-25 Orak olarak isimlendirilen füze 45 ton ağırlığa sahip. 21.5 metre uzunluktaki füzenin çapı ise 1.8 metre. Katı yakıt kullanan ve 3 kademeli olan füze ağır savaş başlıkları taşıyabiliyor.
Füzenin 2012 yılında gerçekleştirilen test atışında da aynı ışık görüntülenmiş ve daha sonra bir füze denemesi olduğu ortaya çıkmıştı. 

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DSG1 1 yıl en beğenilen
Eskiden yine böyle bir deneme yapmışlardı, vatandaşın tepkisi.




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huhuq 1 yıl
gök delinmiştir
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nishgauu 1 yıl
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LeSRiSeL 1 yıl
tepemizden yok elon'un füzesi yok rus'un füzesi geçedursun biz halen yılbaşını kutlamak yasakmı değilmi tartışması yapalım :D istedikleri oldu cehalet vardı ama kara cahillik çok fena bir şekilde artıyor ve artmaya devam ediyor.
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KaleyDeskop 1 yıl
rus ayısı ile şaka olmaz..
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DSG1 1 yıl en beğenilen
Eskiden yine böyle bir deneme yapmışlardı, vatandaşın tepkisi.




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igetsky 1 yıl DSG1
DSG1
Eskiden yine böyle bir deneme yapmışlardı, vatandaşın tepkisi.








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