Golf Blitz ile golf çılgınlığı başlıyor

Beğenilen oyunların yapımcısı Noodlecake kullanıcıları ekran başına kilitleyecek yeni bir golf oyunu ile karşımızda. Super Stickman Golf serisinin çok oyuncuya yönelik yarış versiyonu Golf Blitz eğlenceli saatler vadediyor.

Golf Blitz neler sunuyor?

Mobil mağazalarda pek çok golf oyunu mevcut ancak Golf Blitz işe biraz daha heyecan katmış. Golf oyunu ile Clash Royale tarzını birleştirmiş diyebiliriz. Oyunda amaç 4 kişinin arasından golf topunu deliğe ilk sokan oyuncu olmayı başarmak. Elbette diğer oyuncular da aynı şeyi amaçlıyor.

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Birbirinden zor sahalarda diğerlerinden daha önce deliğe kadar ulaşmanız ve sonrasında topunuzu sokmanız gerekiyor. 4 maçlık seri sonunda en çok puanı toplayan seriyi kazanmış oluyor. Vuruş sonrasında bir miktar beklemeniz gerekiyor. Ayrıca 10 birimlik enerjinize göre yapışkan toplar, el bombaları, lazerler gibi güçlendirmeleri kullanabiliyorsunuz.

Bölüm ilerledikçe seviyeniz de gelişiyor. Buna paralel olarak golf sopası, şapka gibi farklı aksesuarların kilidini açarak karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz. Ayrıca hediye kutuları içerisinden de çeşitli güçlendirmeler çıkıyor.

Dostluk maçları için takım kurabildiğiniz oyunda diğer takımların maçlarını da izleyebiliyorsunuz. Golf Blitz oyunu ücretsiz olarak indirmeye sunulmuş durumda.



