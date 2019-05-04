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Golf Blitz ile golf çılgınlığı başlıyor

Golf oyunu ile Clash Royale tarzını birleştiren Golf Blitz, grup olarak başladığınız maçta golf topunu deliğe ilk olarak sokma mücadelenizi konu ediniyor. Detaylar haberimizde.
2 hf.
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Beğenilen oyunların yapımcısı Noodlecake kullanıcıları ekran başına kilitleyecek yeni bir golf oyunu ile karşımızda. Super Stickman Golf serisinin çok oyuncuya yönelik yarış versiyonu Golf Blitz eğlenceli saatler vadediyor.

Golf Blitz neler sunuyor?

Mobil mağazalarda pek çok golf oyunu mevcut ancak Golf Blitz işe biraz daha heyecan katmış. Golf oyunu ile Clash Royale tarzını birleştirmiş diyebiliriz. Oyunda amaç 4 kişinin arasından golf topunu deliğe ilk sokan oyuncu olmayı başarmak. Elbette diğer oyuncular da aynı şeyi amaçlıyor.

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Birbirinden zor sahalarda diğerlerinden daha önce deliğe kadar ulaşmanız ve sonrasında topunuzu sokmanız gerekiyor. 4 maçlık seri sonunda en çok puanı toplayan seriyi kazanmış oluyor. Vuruş sonrasında bir miktar beklemeniz gerekiyor. Ayrıca 10 birimlik enerjinize göre yapışkan toplar, el bombaları, lazerler gibi güçlendirmeleri kullanabiliyorsunuz.

Bölüm ilerledikçe seviyeniz de gelişiyor. Buna paralel olarak golf sopası, şapka gibi farklı aksesuarların kilidini açarak karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz. Ayrıca hediye kutuları içerisinden de çeşitli güçlendirmeler çıkıyor.

Dostluk maçları için takım kurabildiğiniz oyunda diğer takımların maçlarını da izleyebiliyorsunuz. Golf Blitz oyunu ücretsiz olarak indirmeye sunulmuş durumda.

Golf Blitz: Google Play II App Store


 

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a_y_k_u_t 2 hf.
Golf oyunu ile Clash Royale tarzını birleştirmiş diyebiliriz.
Doğru oyunu incelediğine emin misin? Oyunu oynadım, beğenmedim. Özellikle son vuruşta toplar birbiri içinden geçemediği için deliğe en yakın adam vuruş yapmasa dahi siz ona çarptığınız için o kazanıyor. Worms crazy golf bin kat daha iyi bundan :)
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BRNSpawn 2 hf.
Zamanın symbian cihazlarda bu tip Worms Golf vardı. Çok güzel oyundu, belki bu da o tadı verir.
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